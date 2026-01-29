https://sarabic.ae/20260129/لافروف-روسيا-وتركيا-خططتا-لعمليات-دمج-الأكراد-في-الحياة-السياسية-السورية-1109771743.html
لافروف: روسيا وتركيا خططتا لعمليات دمج الأكراد في الحياة السياسية السورية
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا وتركيا خططتا منذ فترة طويلة لعمليات دمج الأكراد السوريين بالحياة السياسية في البلاد، وأن هذه...
وقال لافروف في مقابلة صحفية: "العمليات التي خططنا لها منذ فترة طويلة مع أصدقائنا الأتراك بدأت تتبلور في سوريا المعاصرة. وأقصد هنا مشاركة الأكراد في الحياة السياسية، والهياكل السياسية والأمنية، وجيش الجمهورية العربية السورية".
15:34 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 16:00 GMT 29.01.2026)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا وتركيا خططتا منذ فترة طويلة لعمليات دمج الأكراد السوريين بالحياة السياسية في البلاد، وأن هذه العمليات بدأ تنفيذها حاليا.
وقال لافروف في مقابلة صحفية: "العمليات التي خططنا لها منذ فترة طويلة مع أصدقائنا الأتراك بدأت تتبلور في سوريا المعاصرة. وأقصد هنا مشاركة الأكراد في الحياة السياسية، والهياكل السياسية والأمنية، وجيش الجمهورية العربية السورية".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن حقوق الأكراد في سوريا مكفولة بموجب المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع الخاص بحقوق المواطنين الكرد في سوريا يوم 16 كانون الثاني/يناير، مشددا على رفض قيام دولة داخل دولة أو وجود جيش موازٍ أو قوات مسلحة منفصلة في سوريا.
وأشار أردوغان في كلمة خلال حفل توزيع جوائز إنجازات خدمات المقاولات الخارجية بأنقرة إلى أنه "تم ضمان حقوق الأكراد من خلال المرسوم الذي أصدره الشرع، ولا يمكن القبول بدولة داخل دولة أو بجيش موازٍ أو قوات مسلحة منفصلة".
وأضاف أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 18 كانون الثاني/يناير بين الحكومة السورية و قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدا أن الإرهاب في سوريا "انتهت صلاحيته".
وشدد على أن الحل السلمي بين "قسد" والحكومة السورية وفقا لروح اتفاق 18 كانون الثاني/يناير هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي.