الخارجية التركية: الهجمات الإسرائيلية على لبنان تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260408/الخارجية-التركية-الهجمات-الإسرائيلية-على-لبنان-تفاقم-الوضع-الإنساني-المتردي-في-البلاد-1112402836.html
الخارجية التركية: الهجمات الإسرائيلية على لبنان تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد
الخارجية التركية: الهجمات الإسرائيلية على لبنان تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بشدة تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد". 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T19:56+0000
2026-04-08T19:56+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1698:955_1920x0_80_0_0_94d3f48e4116a4d78b0cedd603a52988.jpg
وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، التي تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد".ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء ما وصفته بـ"احتلال إسرائيل للبنان"، وضمان حماية المدنيين.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي.وأضاف: "أنجز جيش الدفاع قبل قليل ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم "حزب الله" في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تعدّ هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى "حزب الله" منذ بداية عملية "زئير الأسد".
https://sarabic.ae/20260408/نقيب-أصحاب-المستشفيات-الخاصة-في-لبنان-80-قتيلا-و200-جريح-على-الأقل-حصيلة-الغارات-الإسرائيلية-1112399173.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_7528d9768cf33303bd2491e5175b3852.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, لبنان
العالم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, لبنان

الخارجية التركية: الهجمات الإسرائيلية على لبنان تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد

19:56 GMT 08.04.2026
© REUTERS Mohammad Yassineوقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
© REUTERS Mohammad Yassine
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بشدة تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد".
وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، التي تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد".

وأضافت أن "حكومة (بنيامين) نتنياهو، تواصل تقويض جهود السلام والاستقرار الدولية، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة".

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء ما وصفته بـ"احتلال إسرائيل للبنان"، وضمان حماية المدنيين.
مقتل الصحفيين علي شعيب، وفاطمة فتوني، جراء غارة إسرائيلية، اليوم السبت، على لبنان. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: 80 قتيلا و200 جريح على الأقل حصيلة الغارات الإسرائيلية
17:41 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".
وأضاف: "أنجز جيش الدفاع قبل قليل ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم "حزب الله" في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تعدّ هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى "حزب الله" منذ بداية عملية "زئير الأسد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
المحادثات
