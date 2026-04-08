الخارجية التركية: الهجمات الإسرائيلية على لبنان تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بشدة تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد". 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T19:56+0000
وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، التي تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد".ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء ما وصفته بـ"احتلال إسرائيل للبنان"، وضمان حماية المدنيين.
https://sarabic.ae/20260408/نقيب-أصحاب-المستشفيات-الخاصة-في-لبنان-80-قتيلا-و200-جريح-على-الأقل-حصيلة-الغارات-الإسرائيلية-1112399173.html
وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، التي تفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد".
وأضافت أن "حكومة (بنيامين) نتنياهو، تواصل تقويض جهود السلام والاستقرار الدولية، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة".
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء ما وصفته بـ"احتلال إسرائيل للبنان"، وضمان حماية المدنيين.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".
وأضاف: "أنجز جيش الدفاع قبل قليل ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم "حزب الله" في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تعدّ هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى "حزب الله" منذ بداية عملية "زئير الأسد".