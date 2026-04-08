الخارجية الروسية: أوكرانيا تشكل تهديدا للأمن المعلوماتي الدولي
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تشكل تهديدًا طويل الأمد للأمن المعلوماتي الدولي، مشيرةً إلى أن... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T13:35+0000
https://sarabic.ae/20260406/الخارجية-الروسية-ألمانيا-قد-نسيت-دروس-التاريخ-1112322625.html
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تشكل تهديدًا طويل الأمد للأمن المعلوماتي الدولي، مشيرةً إلى أن كييف تحولت إلى ملاذ لمجرمي الإنترنت.
وأكدت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "نحن على قناعة بأن نظام كييف والدول والأنظمة الغربية التي ترعاه، يمثل تهديدًا طويل الأمد للأمن المعلوماتي الدولي بما في ذلك في هذا الاتجاه ".
وشددت على أنه "بإيعاز من سلطاتها ورعاتها الغربيين، تحولت أوكرانيا إلى ملاذ مريح لجحافل مجرمي الإنترنت والمحتالين عبر الإنترنت".
وسخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، من تأكيد مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن روسيا هاجمت أكثر من 19 دولة على مدى المئة عام الماضية.
علّقت زاخاروفا على التقارير التي تتحدث عن احتمال شراء اليابان للنفط الروسي، مؤكدةً أن "روسيا لم تغلق باب الحوار على أساس الاحترام المتبادل والمساواة".
وأضافت: "تصريحات الالتزام بتعهدات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من جانب الدول الأوروبية التي لا تمانع في الوقت نفسه في الحصول على أسلحة نووية لا تبعث على الثقة".