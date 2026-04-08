https://sarabic.ae/20260408/موسكو-يجب-ضمان-السلام-والأمن-على-المدى-الطويل-في-الشرق-الأوسط-1112388457.html
موسكو: يجب ضمان السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار بينهما، مؤكدة أن موسكو دعت منذ البداية إلى تسوية... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T11:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "ترحب روسيا بالتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. ومنذ الأيام الأولى المدمرة للحرب في الشرق الأوسط، التي أشعلها الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار واستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الصراع".وأفادت بأن هناك حاجة إلى القيام بعمل تفاوضي جاد للتوصل إلى تسوية نهائية في الشرق الأوسط على أساس احترام حقوق جميع دول المنطقة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:28 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 11:43 GMT 08.04.2026)
يتبع
رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار بينهما، مؤكدة أن موسكو دعت منذ البداية إلى تسوية دبلوماسية للصراع.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "ترحب روسيا بالتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. ومنذ الأيام الأولى المدمرة للحرب في الشرق الأوسط، التي أشعلها الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار واستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الصراع".
وأضافت: "ننطلق من فرضية أن النتيجة يجب أن تضمن عدم تكرار أزمات عسكرية مماثلة - أزمات من صنع الإنسان، أؤكد على ذلك، وأزمات غير مبررة".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه يجب ضمان السلام والأمن على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط .
وأفادت بأن هناك حاجة إلى القيام بعمل تفاوضي جاد للتوصل إلى تسوية نهائية في الشرق الأوسط على أساس احترام حقوق جميع دول المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.