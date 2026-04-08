موسكو: يجب ضمان السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار بينهما، مؤكدة أن موسكو دعت منذ البداية إلى تسوية... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T11:28+0000

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "ترحب روسيا بالتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. ومنذ الأيام الأولى المدمرة للحرب في الشرق الأوسط، التي أشعلها الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار واستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الصراع".وأفادت بأن هناك حاجة إلى القيام بعمل تفاوضي جاد للتوصل إلى تسوية نهائية في الشرق الأوسط على أساس احترام حقوق جميع دول المنطقة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.لافروف: روسيا تسعى إلى التهدئة في الشرق الأوسطمدفيديف: موافقة ترامب على خطة النقاط الـ10 انتصار لإيران والنفط الرخيص أصبح من الماضي

