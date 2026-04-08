بيزشكيان: وقف إطلاق النار تم بقبول المبادئ العامة التي وضعتها طهران
صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة يأخذ في الاعتبار المبادئ العامة التي حددتها طهران.
2026-04-08T09:57+0000
https://sarabic.ae/20260408/لابيد-لنتنياهو-اتفاق-الهدنة-مع-إيران-كارثة-سياسية-غير-مسبوقة-1112380127.html
https://sarabic.ae/20260408/قائد-الجيش-الإيراني-أي-اعتداء-آخر-على-أراضينا-سيواجه-برد-صارم-ومدمر-1112379876.html
09:44 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 09:57 GMT 08.04.2026)
صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة يأخذ في الاعتبار المبادئ العامة التي حددتها طهران.
وكتب بيزشكيان، اليوم الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "جاء وقف إطلاق النار نتيجة قبول إيران للمبادئ المشتركة، وكان ثمرة دماء شهيدنا العظيم علي خامنئي ومشاركة شعبنا. ومن اليوم فصاعدًا، سنواصل الوقوف معًا - دبلوماسيًا ودفاعًا عن الوطن".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية
"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي
في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وعلى إثر ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق الهجمات على إيران وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مضيفا أنه يحافظ على حالة تأهب دفاعي عالية.