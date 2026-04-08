مدفيديف: موافقة ترامب على خطة النقاط الـ10 انتصار لإيران والنفط الرخيص أصبح من الماضي
06:47 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 07:01 GMT 08.04.2026)
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
© Sputnik . Yuliya Zyrianova/
أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن مناقشة خطة السلام ذات النقاط العشر تمثل انتصارا للإيرانيين، موضحا أن هذا سيكون مهيناً للولايات المتحدة.
وعلق مدفيديف على الصراع الأمريكي الإيراني ائلا: "تم تعليق الصراع الأمريكي الإيراني. وكما كان متوقعاً، أعلن كلا الجانبين النصر.فمن المنتصر إذن؟ أولاً وقبل كل شيء، المنطق السليم، الذي اهتزت ثقته بشدة جراء مزاعم البيت الأبيض بتدمير الحضارة الإيرانية في يوم واحد".
وكتب على "تلغرام": "في الوقت ذاته، تُعدّ مجرد موافقة ترامب على مناقشة خطة النقاط العشر انتصاراً للإيرانيين. السؤال هو: هل ستوافق واشنطن عليها؟ فهي تتضمن، في نهاية المطاف، تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران، واستمرار البرنامج النووي، وسيطرة طهران على مضيق هرمز".
وأضاف: "من الواضح أنها لن توافق. سيكون ذلك مُذلاً لهم، وسيمثل انتصاراً حقيقياً لإيران".
وقال: "ربما، ولكن هناك خياراً وسطاً. ترامب غير راغب وغير قادر على خوض حرب طويلة الأمد، ولن يدعمه الكونغرس. لذلك، يجب الحفاظ على هدنة هشة، وعلى الجميع التظاهر بأن الأمور على ما يرام. لأن أي خطوة على هذا الصعيد تُنذر بوضعٍ يُنذر بالانهيار".
وأوضح أن "هذه لعبة شطرنج، لا يلعبها لاعبان، بل ثلاثة. هناك إسرائيل أيضاً، وهي لا تلعب إلى جانب الولايات المتحدة. لا تحتاج إلى وقف إطلاق النار، ولم تحل مشاكلها الداخلية. وقد تُقدم على خطوة حاسمة: ببساطة، تُزيل جميع القطع من رقعة الشطرنج. هذا يجعل الوضع شديد الغموض".
وأشار إلى أنه "سيتعين على الأوروبيين المُعادين لروسيا أن يعيشوا في تقشف لفترة طويلة. ففي نهاية المطاف، لن يكون هناك نفط رخيص".
وأعلن ترامب سابقاً موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً.
وكتب ترامب: "بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير... أوافق على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً ثنائياً لإطلاق النار".
رد فعل إيران
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني النصر في الحرب ضد الولايات المتحدة عقب تصريح ترامب.
وقال المجلس في بيان: "لقد حققت إيران نصراً عظيماً وأجبرت الولايات المتحدة على قبول خطة النقاط العشر".
وأوضح: "وافقت الولايات المتحدة على ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، ودفع تعويضات لها، ورفع العقوبات، والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات من الشرق الأوسط".
وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان في إسلام آباد، باكستان.
وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:
التزام أمريكا المبدئي بتقديم ضمانات بعدم الاعتداء
استمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز
القبول بحق إيران في تخصيب اليورانيوم
رفع كافة العقوبات الأولية
رفع كافة العقوبات الثانوية
إنهاء العمل بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
إنهاء كافة قرارات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية
دفع التعويضات اللازمة لإيران عن الأضرار التي لحقت بها
خروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة
وقف الحرب في كافة الجبهات، بما في ذلك الحرب ضد "المقاومة الإسلامية" في لبنان
موقف إسرائيل
أفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد قرار ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.
إنذار ترامب
في تمام الساعة الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت موسكو(غرينتش +3)، كان من المقرر أن ينتهي مهلة إنذار ترامب. طالب الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز، وهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. ووعدت الجمهورية الإسلامية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا نفذ الأمريكيون خطتهم.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.