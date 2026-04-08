مدفيديف: موافقة ترامب على خطة النقاط الـ10 انتصار لإيران والنفط الرخيص أصبح من الماضي

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن مناقشة خطة السلام ذات النقاط العشر تمثل انتصارا للإيرانيين، موضحا أن هذا سيكون مهيناً... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T06:47+0000

وعلق مدفيديف على الصراع الأمريكي الإيراني ائلا: "تم تعليق الصراع الأمريكي الإيراني. وكما كان متوقعاً، أعلن كلا الجانبين النصر.فمن المنتصر إذن؟ أولاً وقبل كل شيء، المنطق السليم، الذي اهتزت ثقته بشدة جراء مزاعم البيت الأبيض بتدمير الحضارة الإيرانية في يوم واحد".وأضاف: "من الواضح أنها لن توافق. سيكون ذلك مُذلاً لهم، وسيمثل انتصاراً حقيقياً لإيران".وقال: "ربما، ولكن هناك خياراً وسطاً. ترامب غير راغب وغير قادر على خوض حرب طويلة الأمد، ولن يدعمه الكونغرس. لذلك، يجب الحفاظ على هدنة هشة، وعلى الجميع التظاهر بأن الأمور على ما يرام. لأن أي خطوة على هذا الصعيد تُنذر بوضعٍ يُنذر بالانهيار".وأشار إلى أنه "سيتعين على الأوروبيين المُعادين لروسيا أن يعيشوا في تقشف لفترة طويلة. ففي نهاية المطاف، لن يكون هناك نفط رخيص".وأعلن ترامب سابقاً موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً.وكتب ترامب: "بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير... أوافق على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً ثنائياً لإطلاق النار".رد فعل إيرانأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني النصر في الحرب ضد الولايات المتحدة عقب تصريح ترامب.وأوضح: "وافقت الولايات المتحدة على ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، ودفع تعويضات لها، ورفع العقوبات، والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات من الشرق الأوسط".وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان في إسلام آباد، باكستان.وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:موقف إسرائيلأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد قرار ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.إنذار ترامبفي تمام الساعة الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت موسكو(غرينتش +3)، كان من المقرر أن ينتهي مهلة إنذار ترامب. طالب الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز، وهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. ووعدت الجمهورية الإسلامية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا نفذ الأمريكيون خطتهم.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.ترامب: إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمارمجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحرب

https://sarabic.ae/20260408/ترامب-الاتفاق-مع-إيران-يتألف-من-15-بندا-1112374664.html

https://sarabic.ae/20260408/نتنياهو-إسرائيل-تعلن-دعمها-لوقف-إطلاق-نار-لا-يشمل-لبنان-1112372119.html

