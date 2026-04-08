خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T14:38+0000
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل سرًا على صنع أسلحة نووية. بهذا الخصوص، قال الخبير بأسلحة الدمار الشامل والقانون الدولي الإنساني العميد أكرم سريوي:
بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، انهارت قواعد القانون الدولي، وأصبحت مجرد متلقٍ لا مُبادرة، فيما وجد الاتحاد الأوروبي نفسه مهمشًا ولم يُستشر حتى اليوم. عالم النفوذ والتنافس على الثروات يحكمه منطق "تسيّد القوة"، وفي ظل عداء أوروبي تصاعدي تجاه روسيا، يلوح السلاح النووي كورقة ضغط، لكن الحقيقة أن موسكو لا تنوي عدوانًا على أوروبا، والقصة مجرد استثمار يخدم أجندة سياسية.
ترامب يعلن تعليق الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين. حول هذا الموضوع، قال الباحث الأول في مركز "الخليج للأبحاث" في الرياض، الدكتور عبد الرزاق غراف:
هذه فرصة كبيرة جدًا من أجل تهدئة تداعيات الحرب ولو مؤقتًا، وهذه مجرد فترة مؤقتة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية، وربما هذا في حد ذاته يعتبر إنجازًا كون كل اللقاءات السابقة كانت عبر الوسطاء.
إسرائيل تنشئ ميليشيات مسلحة في غزة لتنفيذ عمليات أمنية داخل المخيمات. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم:
إسرائيل تزرع ميليشيات داخل غزة لتخفيف عبء الاحتلال، ونتنياهو يحاول توثيق هذه الإجراءات سياسيًا، وإظهار أنه أمّن المنطقة العازلة لحماية المستوطنات المجاورة وتوسيع نطاق الأمن.
اتفاقية بين روسيا والإمارات في مجال النقل البحري. وهو ما قال عنه مستشار سفير منظمة "بزنس روشا" والخبير بالعلاقات الروسية الإماراتية الدكتور علاء زعرب:
هذا مؤشر جديد ينضم إلى مؤشرات العلاقة الطيبة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، ومؤشر يضيف أفقًا للتعاون الجيد بين البلدين بشكل عام، واللوجستي بشكل خاص.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...