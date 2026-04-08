خبير سياسي تركي: أزمة الطاقة زادت الضغط على أمريكا ودفعت إلى قرار وقف إطلاق النار

خبير سياسي تركي: أزمة الطاقة زادت الضغط على أمريكا ودفعت إلى قرار وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

علّق الخبير السياسي التركي باريش دوستر، على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا "وجود ثغرات خطيرة في الجهاز الأمني ​​الأمريكي"، وفق تعبيره. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T16:04+0000

2026-04-08T16:04+0000

2026-04-08T16:04+0000

وأضاف الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة توقعت ألا تتمكن إيران من الصمود طويلًا، لكن تبيّن أنها تمتلك مخزونًا ضخمًا من الصواريخ. علاوة على ذلك، تجاوزت إمكانياتها التكنولوجية التوقعات. هذه العوامل غيّرت موازين القوى".وأضاف دوستر: "في الوقت ذاته، خلقت أزمة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز صعوبات بالغة للعديد من الدول، ولا سيما أوروبا، وقد زاد هذا الوضع الضغط على الولايات المتحدة وعجّل بقرار وقف إطلاق النار".وأشار الخبير التركي إلى أنه "بالنسبة لدول الخليج العربي، فقد تعيد النظر الآن في ثقتها بالولايات المتحدة، وهذا سيؤثر على الأرجح على التحالفات الإقليمية".ووفقا للخبير، "بشكل عام، إذا نظرنا إلى التداعيات طويلة الأمد لهذا الصراع، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة البحث عن حلول جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع، وستسعى الدول التي تعتمد على إمدادات الطاقة الخارجية إلى إيجاد بدائل. وقد بات ضعف النفوذ الأمريكي أكثر وضوحًا، وقد يكون لهذه الحرب تأثير طويل الأمد على موازين القوى العالمية".

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية