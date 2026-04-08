خبير سياسي تركي: أزمة الطاقة زادت الضغط على أمريكا ودفعت إلى قرار وقف إطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير سياسي تركي: أزمة الطاقة زادت الضغط على أمريكا ودفعت إلى قرار وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
علّق الخبير السياسي التركي باريش دوستر، على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا "وجود ثغرات خطيرة في الجهاز الأمني ​​الأمريكي"، وفق تعبيره. 08.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
العالم العربي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وأضاف الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة توقعت ألا تتمكن إيران من الصمود طويلًا، لكن تبيّن أنها تمتلك مخزونًا ضخمًا من الصواريخ. علاوة على ذلك، تجاوزت إمكانياتها التكنولوجية التوقعات. هذه العوامل غيّرت موازين القوى".
16:04 GMT 08.04.2026
علّق الخبير السياسي التركي باريش دوستر، على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا "وجود ثغرات خطيرة في الجهاز الأمني ​​الأمريكي"، وفق تعبيره.
وأضاف الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة توقعت ألا تتمكن إيران من الصمود طويلًا، لكن تبيّن أنها تمتلك مخزونًا ضخمًا من الصواريخ. علاوة على ذلك، تجاوزت إمكانياتها التكنولوجية التوقعات. هذه العوامل غيّرت موازين القوى".

وأردف: "ظهرت ثغرات خطيرة في الجهاز الأمني ​​الأمريكي، وتفاقمت التوترات القائمة أصلًا مع أوروبا، وأصبحت الخلافات داخل حلف الناتو أكثر وضوحًا، وقد صرّحت الدول الأوروبية صراحة بأن هذه ليست حربها".

وأضاف دوستر: "في الوقت ذاته، خلقت أزمة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز صعوبات بالغة للعديد من الدول، ولا سيما أوروبا، وقد زاد هذا الوضع الضغط على الولايات المتحدة وعجّل بقرار وقف إطلاق النار".
وأشار الخبير التركي إلى أنه "بالنسبة لدول الخليج العربي، فقد تعيد النظر الآن في ثقتها بالولايات المتحدة، وهذا سيؤثر على الأرجح على التحالفات الإقليمية".

وأكد دوستر أن "أشد رد فعل على قرار وقف إطلاق النار جاء من إسرائيل"، وتابع: "أرادت إسرائيل مواصلة العمليات العسكرية، لكن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارًا مختلفًا واختارت وقف إطلاق النار، وقد أثار هذا الأمر جدلًا حادًا في الساحة السياسية الإسرائيلية".

ووفقا للخبير، "بشكل عام، إذا نظرنا إلى التداعيات طويلة الأمد لهذا الصراع، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة البحث عن حلول جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع، وستسعى الدول التي تعتمد على إمدادات الطاقة الخارجية إلى إيجاد بدائل. وقد بات ضعف النفوذ الأمريكي أكثر وضوحًا، وقد يكون لهذه الحرب تأثير طويل الأمد على موازين القوى العالمية".
