سينما المرأة في الجزائر... نافذة للإبداع وكسر الصور النمطية

تتواصل فعاليات "الأيام الوطنية لسينما المرأة"، في العاصمة الجزائرية، كتظاهرة ثقافية وفنية تكرّس حضور المرأة في عالم الفن السابع، وتمنحها فضاءً للتعبير عن رؤاها... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

هذه التظاهرة، التي رفعت لروح الممثلة الراحلة المعروفة ببيونة ، أصبحت موعدًا منتظرًا لعشاق السينما، تسعى إلى تسليط الضوء على إبداعات النساء في الجزائر وخارجها، حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، التي تحمل توقيع مخرجات أو تتناول مواضيع ترتبط بالمرأة ومكانتها في المجتمع. بدورها، قالت منتجة فيلم ملحمة "أحمد باي"، سميرة حاج جيلاني، لـ"سبوتنيك": "الحكم بغياب المرأة في السينما الجزائرية حكم قاسي. صحيح أنها تخلفت لكنها تتطور مع الوقت"، مؤكدة أن "المرأة كانت دائما حاضرة في السينما تمثيلا وإخراجا وكتابة".وأضافت: "في الجامعات نرى نسبة جيدة من الفتيات بهذا التخصص، لكن لا أثر لهن على أرض الواقع"، عازيةً السبب وراء ذلك إلى "وجود تخوف لديهن، وهن بحاجة للتشجيع لدخول ميدان العمل".وبحسب جيلاني: "نظرة المرأة وإحساسها ومعالجتها للقضايا تختلف عن الرجل، وهي لا تقتصر على قضاياها بل تشمل قضايا المجتمع بصفة عامة، وهذا مثبت سوسيولوجيًا في علم الاجتماع)، ولذلك المرأة هي المتضرر الأول في الحياة".من جهتها، قالت المخرجة هاجر سباطة، في حديث لـ"سبوتنيك": "حضور المرأة في السينما يعود للاستقلال في الجزائر في ستينيات القرن الماضي من خلال المخرجة آسيا جبار، وصولا للشابات اليوم بنظرة جديدة، نحن اليوم فقط بحاجة لتسليط الضوء على سينما المرأة التي تساهم في تجديد الخطاب السينمائي".وأضافت: "السينما الجزائرية تعتمد أساسًا على تمويل الدولة، ولذلك أعتقد أن الجزائر ساهمت في تمويل نساء شابات وأنا منهن، خدمة للسينما الجزائرية، ولتشجيع النساء سواء مخرجات او ممثلات او منتجات".ولا تقتصر الفعالية على العروض السينمائية فقط، بل تمتد لتشمل برنامجًا ثريًا من الندوات واللقاءات المفتوحة، التي تجمع بين صانعات وصناع الأفلام، إلى جانب ورشات تكوينية موجّهة للشباب المهتمين بمجال السينما، ما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار. كما تشكل هذه التظاهرة فرصة لإعادة طرح قضايا المرأة من زوايا فنية وإنسانية، بعيدًا عن القوالب التقليدية، وهو ما يمنح الجمهور تجربة سينمائية مختلفة، تجمع بين المتعة والتفكير.

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

