سينما المرأة في الجزائر... نافذة للإبداع وكسر الصور النمطية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
سينما المرأة في الجزائر... نافذة للإبداع وكسر الصور النمطية
هذه التظاهرة، التي رفعت لروح الممثلة الراحلة المعروفة ببيونة ، أصبحت موعدًا منتظرًا لعشاق السينما، تسعى إلى تسليط الضوء على إبداعات النساء في الجزائر وخارجها، حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، التي تحمل توقيع مخرجات أو تتناول مواضيع ترتبط بالمرأة ومكانتها في المجتمع. بدورها، قالت منتجة فيلم ملحمة "أحمد باي"، سميرة حاج جيلاني، لـ"سبوتنيك": "الحكم بغياب المرأة في السينما الجزائرية حكم قاسي. صحيح أنها تخلفت لكنها تتطور مع الوقت"، مؤكدة أن "المرأة كانت دائما حاضرة في السينما تمثيلا وإخراجا وكتابة".وأضافت: "في الجامعات نرى نسبة جيدة من الفتيات بهذا التخصص، لكن لا أثر لهن على أرض الواقع"، عازيةً السبب وراء ذلك إلى "وجود تخوف لديهن، وهن بحاجة للتشجيع لدخول ميدان العمل".وبحسب جيلاني: "نظرة المرأة وإحساسها ومعالجتها للقضايا تختلف عن الرجل، وهي لا تقتصر على قضاياها بل تشمل قضايا المجتمع بصفة عامة، وهذا مثبت سوسيولوجيًا في علم الاجتماع)، ولذلك المرأة هي المتضرر الأول في الحياة".من جهتها، قالت المخرجة هاجر سباطة، في حديث لـ"سبوتنيك": "حضور المرأة في السينما يعود للاستقلال في الجزائر في ستينيات القرن الماضي من خلال المخرجة آسيا جبار، وصولا للشابات اليوم بنظرة جديدة، نحن اليوم فقط بحاجة لتسليط الضوء على سينما المرأة التي تساهم في تجديد الخطاب السينمائي".وأضافت: "السينما الجزائرية تعتمد أساسًا على تمويل الدولة، ولذلك أعتقد أن الجزائر ساهمت في تمويل نساء شابات وأنا منهن، خدمة للسينما الجزائرية، ولتشجيع النساء سواء مخرجات او ممثلات او منتجات".ولا تقتصر الفعالية على العروض السينمائية فقط، بل تمتد لتشمل برنامجًا ثريًا من الندوات واللقاءات المفتوحة، التي تجمع بين صانعات وصناع الأفلام، إلى جانب ورشات تكوينية موجّهة للشباب المهتمين بمجال السينما، ما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار. كما تشكل هذه التظاهرة فرصة لإعادة طرح قضايا المرأة من زوايا فنية وإنسانية، بعيدًا عن القوالب التقليدية، وهو ما يمنح الجمهور تجربة سينمائية مختلفة، تجمع بين المتعة والتفكير.
11:00 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 11:05 GMT 08.04.2026)
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
تتواصل فعاليات "الأيام الوطنية لسينما المرأة"، في العاصمة الجزائرية، كتظاهرة ثقافية وفنية تكرّس حضور المرأة في عالم الفن السابع، وتمنحها فضاءً للتعبير عن رؤاها وقضاياها من خلال الصورة والسيناريو والإخراج.
هذه التظاهرة، التي رفعت لروح الممثلة الراحلة المعروفة ببيونة ، أصبحت موعدًا منتظرًا لعشاق السينما، تسعى إلى تسليط الضوء على إبداعات النساء في الجزائر وخارجها، حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، التي تحمل توقيع مخرجات أو تتناول مواضيع ترتبط بالمرأة ومكانتها في المجتمع.

وفي السياق، قال مدير المركز الجزائري للسينما، عادل مخالفية، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نظّم المركز الجزائري للسينما هذه التظاهرة، بالنظر للبرنامج الثري في التكوين لطلبة السينما أو الإعلام أو المبدعين، الذين خاضوا غمار التمثيل والإخراج"، مبينًا أن "هذه التظاهرة تساعدهم في التكوين وصقل مواهبهم".

بدورها، قالت منتجة فيلم ملحمة "أحمد باي"، سميرة حاج جيلاني، لـ"سبوتنيك": "الحكم بغياب المرأة في السينما الجزائرية حكم قاسي. صحيح أنها تخلفت لكنها تتطور مع الوقت"، مؤكدة أن "المرأة كانت دائما حاضرة في السينما تمثيلا وإخراجا وكتابة".
وأضافت: "في الجامعات نرى نسبة جيدة من الفتيات بهذا التخصص، لكن لا أثر لهن على أرض الواقع"، عازيةً السبب وراء ذلك إلى "وجود تخوف لديهن، وهن بحاجة للتشجيع لدخول ميدان العمل".
وبحسب جيلاني: "نظرة المرأة وإحساسها ومعالجتها للقضايا تختلف عن الرجل، وهي لا تقتصر على قضاياها بل تشمل قضايا المجتمع بصفة عامة، وهذا مثبت سوسيولوجيًا في علم الاجتماع)، ولذلك المرأة هي المتضرر الأول في الحياة".
من جهتها، قالت المخرجة هاجر سباطة، في حديث لـ"سبوتنيك": "حضور المرأة في السينما يعود للاستقلال في الجزائر في ستينيات القرن الماضي من خلال المخرجة آسيا جبار، وصولا للشابات اليوم بنظرة جديدة، نحن اليوم فقط بحاجة لتسليط الضوء على سينما المرأة التي تساهم في تجديد الخطاب السينمائي".
وأضافت: "السينما الجزائرية تعتمد أساسًا على تمويل الدولة، ولذلك أعتقد أن الجزائر ساهمت في تمويل نساء شابات وأنا منهن، خدمة للسينما الجزائرية، ولتشجيع النساء سواء مخرجات او ممثلات او منتجات".
ولا تقتصر الفعالية على العروض السينمائية فقط، بل تمتد لتشمل برنامجًا ثريًا من الندوات واللقاءات المفتوحة، التي تجمع بين صانعات وصناع الأفلام، إلى جانب ورشات تكوينية موجّهة للشباب المهتمين بمجال السينما، ما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار.
وتبرز "الأيام الوطنية لسينما المرأة" كمنصة داعمة للمواهب النسوية، حيث تسهم في اكتشاف أصوات جديدة وتمكينها، إلى جانب تعزيز حضور المرأة في مختلف مجالات الصناعة السينمائية، التي ظلت لفترة طويلة حكرًا على الرجال.

كما تشكل هذه التظاهرة فرصة لإعادة طرح قضايا المرأة من زوايا فنية وإنسانية، بعيدًا عن القوالب التقليدية، وهو ما يمنح الجمهور تجربة سينمائية مختلفة، تجمع بين المتعة والتفكير.
