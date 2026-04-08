عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله": اليد على الزناد وأي خرق في أي جبهة يعتبر خرقا لوقف إطلاق النار

عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله": اليد على الزناد وأي خرق في أي جبهة يعتبر خرقا لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

علّق محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا "تمسّك الجماعة بوحدة الساحات"، وأن "وقف...

2026-04-08T17:46+0000

2026-04-08T17:46+0000

2026-04-08T17:46+0000

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال البخيتي: "على الوسطاء الدوليين إلزام الأمريكي بوقف إطلاق النار في لبنان، وإلا هذا يعني أن الاتفاق كأنه لم يحصل"، مضيفًا: "سنقف إلى جانب أي بلد عربي أو إسلامي يتعرض لأي اعتداء اسرائيلي، فكيف نترك "حزب الله" وهو جزء من محور المقاومة، ولبنان الذي قدم الكثير من التضحيات في ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي".وتابع عضو المجلس السياسي في جماعة "أنصار الله" اليمنية: "نحن نراقب الوضع، وعلى أمريكا وحلفائها في المنطقة أن يكونوا جادين في ما يتعلق بتنفيذ وقف إطلاق النار، لأنه إذا عدنا إلى نقطة الصفر، فهذا يعني أن الدمار سيشمل كل دول المنطقة".وعن إمكانية استخدام ورقة "باب المندب" في المرحلة التالية، قال البخيتي: "نحن نتدرج في ما يتعلق بالتصعيد، لذلك ورقة مضيق باب المندب، سيتم استخدامها في المستقبل، إذا لم يلتزم الأمريكي والإسرائيلي بوقف إطلاق النار، ولا يزال لدينا أوراق أخرى سيتم استخدامها للضغط على أمريكا وحلفائها".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره، وقال المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية: "قدّمت إيران خطةً تتضمن 10 بنود عامة تُشكّل إطارًا لإنهاء الحرب، وكان من أهمّ شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أنصار الله