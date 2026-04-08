مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": نهج إسرائيلي جديد يتمثل باستهداف الغطاء الشجري الفلسطيني
صرّح الدكتور أمير داوود، رئيس دائرة النشر والتوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، بأن "الأراضي الفلسطينية تسجل أرقامًا قياسية في حجم...
2026-04-08T20:47+0000
https://sarabic.ae/20260322/مصر-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-الاضطلاع-بمسؤولياته-لوقف-انتهاكات-المستوطنين-في-الضفة--1111789576.html
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
صرّح الدكتور أمير داوود، رئيس دائرة النشر والتوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، بأن "الأراضي الفلسطينية تسجل أرقامًا قياسية في حجم الاعتداءات، التي تستهدف الأشجار من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال"، وفق تعبيره.
وأضاف داوود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سلطات الاحتلال بدأت تتبع نهجًا جديدًا يتمثل في إصدار أوامر عسكرية تحت مسمى اتخاذ وسائل أمنية، تهدف بشكل مباشر إلى استهداف الغطاء الشجري في الأراضي الفلسطينية".
وأكد داوود أن "إسرائيل أصدرت، خلال شهر آذار (مارس) الماضي فقط، وفي ظل ظروف الحرب المستمرة، نحو 27 أمرا عسكريا تحت هذه المسميات الأمنية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأوامر تهدف إلى إزالة الأشجار في مساحات تتجاوز 1390 دونما من الأراضي الفلسطينية بحجج أمنية واهية، بذريعة أن هذه المساحات تطل على مواقع استيطانية أو شوارع يستخدمها المستوطنون وتشكل خطرا عليهم".
ويرى المسؤول الفلسطيني أن "هذا الإجراء العسكري يندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأشجار الفلسطينية، التي تشمل اعتداءات بالتحطيم والتسميم والإزالة"، لافتًا إلى أن "العام 2025 شهد حتى الاعتداء على ما يقارب 36 ألف شجرة فلسطينية، حيث تسعى سلطات الاحتلال حاليًا إلى إضفاء طابع رسمي وقانوني وفق منظومتها على هذه العمليات، لتسهيل استهداف المزيد من الأشجار".
وشدد داوود على أن "الشجرة الفلسطينية تمثل حامية الأرض والعائق الأساسي أمام محاولات المصادرة"، معتبرًا أن "استهداف الطبقة الشجرية يعكس رغبة الاحتلال في السيطرة المستدامة على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمثل مكمن الخطورة في هذه السياسة المتبعة، التي تتجاوز الذرائع الأمنية المعلنة لتصل إلى جوهر الصراع على الأرض".
وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية، كشفت تقارير حقوقية عن اقتلاع السلطات الإسرائيلية والمستوطنين مئات الأشجار في مدن الضفة الغربية، خلال الأيام الماضية.
وأشارت التقارير إلى أن "أكثر من 70% من الفلسطينيين في الضفة الغربية، اضطروا إلى تغيير مسارات تنقلهم أو تأخير سفرهم أو حتى إلغائه، بسبب الحواجز والبوابات العسكرية خلال العام الماضي"، وأن "نحو 25% من المرضى واجهوا عوائق منعتهم من الوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب".
يشار إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة، منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).