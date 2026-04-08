مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": نهج إسرائيلي جديد يتمثل باستهداف الغطاء الشجري الفلسطيني

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": نهج إسرائيلي جديد يتمثل باستهداف الغطاء الشجري الفلسطيني

سبوتنيك عربي

صرّح الدكتور أمير داوود، رئيس دائرة النشر والتوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، بأن "الأراضي الفلسطينية تسجل أرقامًا قياسية في حجم...

2026-04-08T20:47+0000

2026-04-08T20:47+0000

2026-04-08T20:47+0000

وأضاف داوود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سلطات الاحتلال بدأت تتبع نهجًا جديدًا يتمثل في إصدار أوامر عسكرية تحت مسمى اتخاذ وسائل أمنية، تهدف بشكل مباشر إلى استهداف الغطاء الشجري في الأراضي الفلسطينية".ويرى المسؤول الفلسطيني أن "هذا الإجراء العسكري يندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأشجار الفلسطينية، التي تشمل اعتداءات بالتحطيم والتسميم والإزالة"، لافتًا إلى أن "العام 2025 شهد حتى الاعتداء على ما يقارب 36 ألف شجرة فلسطينية، حيث تسعى سلطات الاحتلال حاليًا إلى إضفاء طابع رسمي وقانوني وفق منظومتها على هذه العمليات، لتسهيل استهداف المزيد من الأشجار".وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية، كشفت تقارير حقوقية عن اقتلاع السلطات الإسرائيلية والمستوطنين مئات الأشجار في مدن الضفة الغربية، خلال الأيام الماضية.يشار إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة، منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, اسرائيل