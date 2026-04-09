الكركم والزنجبيل.. مستخلصات طبيعية تعزز التئام العظام
يعزز مستخلص الكركم والزنجبيل التئام غرسات العظام بشكل فعال، كما يقضي على البكتيريا والخلايا السرطانية، وفقًا لدراسة حديثة.
https://sarabic.ae/20260402/دراسة-القهوة-مساء-قد-تعزز-الاندفاع-وتؤثر-على-اتخاذ-القرارات-1112230633.html
https://sarabic.ae/20260405/دراسة-السفر-خلال-العطلات-يعزز-صحة-القلب-ويخفف-التوتر-1112306931.html
الكركم والزنجبيل.. مستخلصات طبيعية تعزز التئام العظام
15:02 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 15:32 GMT 09.04.2026)
يعزز مستخلص الكركم والزنجبيل التئام غرسات العظام بشكل فعال، كما يقضي على البكتيريا والخلايا السرطانية، وفقًا لدراسة حديثة، .
قد يُسهم هذا الاكتشاف في مساعدة ملايين المرضى الذين خضعوا لعمليات استبدال المفاصل ويعانون من سرطان العظام، إذ أظهرت التجارب الأولية أن المستخلص ضاعف تقريبًا معدل التئام العظام حول الغرسة خلال ستة أسابيع، وقضى على أكثر من 90% من البكتيريا الموجودة على سطح الغرسة، وخفض عدد الخلايا السرطانية بشكل ملحوظ.
تجمع هذه النتائج بين عناصر الطب الطبيعي القائم على الطب التقليدي والتكنولوجيا الطبية الحديثة. يُستخدم الكركم، وهو نوع من التوابل ذو لون برتقالي ذهبي، وجذر الزنجبيل في الغذاء والدواء في الصين والهند منذ آلاف السنين.
تُظهر دراسة جديدة
نُشرت في مجلة علمية أمريكية، أجراها بوس وأميت بانديوبادياي، الأستاذ بجامعة بوينغ، أن مركبات الكركم والزنجبيل قد تُشكل إضافة فعالة للعلاجات المتقدمة.
تستند هذه الدراسة إلى بحث سابق أجراه الباحثون حول استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج غرسات العظام. فبينما كانت الفكرة تبدو بعيدة المنال في السابق، أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد اليوم طريقة شائعة لإنتاج هذه الغرسات.
ركز الباحثون في هذه الدراسة على عدد من المشاكل الصحية المرتبطة بغرسات العظام. إذ يحتاج عدد كبير من الغرسات إلى الاستبدال لعدم اندماجها مع العظم أو لضعفها مع مرور الوقت. علاوة على ذلك، تُعدّ العدوى التي تصيب الأسطح المعدنية للغرسات نفسها مشكلة خطيرة، إذ تحدث في ما يقارب ثلث الحالات، ويصعب علاجها للغاية.
يقول بوز، مؤلف الدراسة: "غالباً ما تؤدي العدوى إلى ضرورة إزالة الغرسة. فلا توجد طريقة أخرى لإصلاح العظم في جسم المريض. لذا، فإن المشاكل المرتبطة بالعدوى قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة وصعوبات مالية".
تم اختبار المستخلص على الخلايا المسببة لسرطان العظام، وهو نوع من سرطان العظام يُعدّ أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعاً بين الأطفال والشباب. حتى بعد الجراحة والعلاج الكيميائي وزرع غرسات العظام، تبقى بعض الخلايا السرطانية في الجسم.
اختبر فريق البحث إمكانية تطبيق مستخلص الزنجبيل والكركمين، المكون النشط في الكركم، على غرسة تيتانيوم لإطلاقهما تدريجيًا على مدى فترة طويلة. تم اختبار المستخلص مخبريًا وتجريبيًا على غرسة عظم الفخذ في الفئران.
عزز المستخلص اندماجًا قويًا لغرسة التيتانيوم مع العظم، وتضاعف تأثيره تقريبًا بعد ستة أسابيع من الجراحة. كما قضى المستخلص على 92% من البكتيريا على سطح الغرسة، وخفض عدد الخلايا السرطانية حولها بمقدار 11 ضعفًا مقارنةً بمجموعة التحكم غير المعالجة.
يقول بانديوبادياي: "لهذه المشكلة جوانب عديدة. نحن نعمل على تطوير غرسة مقاومة للعدوى إلى حد ما، وستساعد على ربط العظم بالطرف الاصطناعي، سواءً كان غرسة للورك أو الركبة أو العمود الفقري أو الكتف".
أشار مؤلف الدراسة إلى أن فعالية الزنجبيل والكركم في مكافحة العدوى والخلايا السرطانية ليست سوى واحدة من فوائد هذه المنتجات. فقد ثبت أن للكركم والزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، إلى جانب فوائد أخرى.
وختم قائلا: "أنا متحمس للغاية لهذه المركبات الطبية الطبيعية لأنني أعتقد أنه يمكن استخدامها بسهولة كإجراء وقائي في الحياة اليومية. فالكركمين، المستخلص من الكركم، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ممتازة، وفقدان العظام الناتج عن الالتهابات مشكلة خطيرة. وقد يكون للزنجبيل تأثيرات مضادة للسرطان. يمكننا استخدام هذه المركبات كإجراء وقائي".