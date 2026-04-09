الكركم والزنجبيل.. مستخلصات طبيعية تعزز التئام العظام

عربي
نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
https://sarabic.ae/20260409/الكركم-والزنجبيل-مستخلصات-طبيعية-تعزز-التئام-العظام-1112422738.html
الكركم والزنجبيل.. مستخلصات طبيعية تعزز التئام العظام
يعزز مستخلص الكركم والزنجبيل التئام غرسات العظام بشكل فعال، كما يقضي على البكتيريا والخلايا السرطانية، وفقًا لدراسة حديثة، . 09.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/13/1047841497_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_020ecc9af61d77e6837f90b0dbb83fab.jpg
https://sarabic.ae/20260402/دراسة-القهوة-مساء-قد-تعزز-الاندفاع-وتؤثر-على-اتخاذ-القرارات-1112230633.html
https://sarabic.ae/20260405/دراسة-السفر-خلال-العطلات-يعزز-صحة-القلب-ويخفف-التوتر-1112306931.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/13/1047841497_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bbb297bf2e49a7211c699ae080e05e18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:02 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 15:32 GMT 09.04.2026)
© Depositphotos.com / Olhaafanasievaشاي الزنجبيل
© Depositphotos.com / Olhaafanasieva
تابعنا عبر
يعزز مستخلص الكركم والزنجبيل التئام غرسات العظام بشكل فعال، كما يقضي على البكتيريا والخلايا السرطانية، وفقًا لدراسة حديثة، .
قد يُسهم هذا الاكتشاف في مساعدة ملايين المرضى الذين خضعوا لعمليات استبدال المفاصل ويعانون من سرطان العظام، إذ أظهرت التجارب الأولية أن المستخلص ضاعف تقريبًا معدل التئام العظام حول الغرسة خلال ستة أسابيع، وقضى على أكثر من 90% من البكتيريا الموجودة على سطح الغرسة، وخفض عدد الخلايا السرطانية بشكل ملحوظ.
تجمع هذه النتائج بين عناصر الطب الطبيعي القائم على الطب التقليدي والتكنولوجيا الطبية الحديثة. يُستخدم الكركم، وهو نوع من التوابل ذو لون برتقالي ذهبي، وجذر الزنجبيل في الغذاء والدواء في الصين والهند منذ آلاف السنين.
تُظهر دراسة جديدة نُشرت في مجلة علمية أمريكية، أجراها بوس وأميت بانديوبادياي، الأستاذ بجامعة بوينغ، أن مركبات الكركم والزنجبيل قد تُشكل إضافة فعالة للعلاجات المتقدمة.
تستند هذه الدراسة إلى بحث سابق أجراه الباحثون حول استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج غرسات العظام. فبينما كانت الفكرة تبدو بعيدة المنال في السابق، أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد اليوم طريقة شائعة لإنتاج هذه الغرسات.
ركز الباحثون في هذه الدراسة على عدد من المشاكل الصحية المرتبطة بغرسات العظام. إذ يحتاج عدد كبير من الغرسات إلى الاستبدال لعدم اندماجها مع العظم أو لضعفها مع مرور الوقت. علاوة على ذلك، تُعدّ العدوى التي تصيب الأسطح المعدنية للغرسات نفسها مشكلة خطيرة، إذ تحدث في ما يقارب ثلث الحالات، ويصعب علاجها للغاية.
يقول بوز، مؤلف الدراسة: "غالباً ما تؤدي العدوى إلى ضرورة إزالة الغرسة. فلا توجد طريقة أخرى لإصلاح العظم في جسم المريض. لذا، فإن المشاكل المرتبطة بالعدوى قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة وصعوبات مالية".
تم اختبار المستخلص على الخلايا المسببة لسرطان العظام، وهو نوع من سرطان العظام يُعدّ أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعاً بين الأطفال والشباب. حتى بعد الجراحة والعلاج الكيميائي وزرع غرسات العظام، تبقى بعض الخلايا السرطانية في الجسم.
اختبر فريق البحث إمكانية تطبيق مستخلص الزنجبيل والكركمين، المكون النشط في الكركم، على غرسة تيتانيوم لإطلاقهما تدريجيًا على مدى فترة طويلة. تم اختبار المستخلص مخبريًا وتجريبيًا على غرسة عظم الفخذ في الفئران.
عزز المستخلص اندماجًا قويًا لغرسة التيتانيوم مع العظم، وتضاعف تأثيره تقريبًا بعد ستة أسابيع من الجراحة. كما قضى المستخلص على 92% من البكتيريا على سطح الغرسة، وخفض عدد الخلايا السرطانية حولها بمقدار 11 ضعفًا مقارنةً بمجموعة التحكم غير المعالجة.
يقول بانديوبادياي: "لهذه المشكلة جوانب عديدة. نحن نعمل على تطوير غرسة مقاومة للعدوى إلى حد ما، وستساعد على ربط العظم بالطرف الاصطناعي، سواءً كان غرسة للورك أو الركبة أو العمود الفقري أو الكتف".
أشار مؤلف الدراسة إلى أن فعالية الزنجبيل والكركم في مكافحة العدوى والخلايا السرطانية ليست سوى واحدة من فوائد هذه المنتجات. فقد ثبت أن للكركم والزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، إلى جانب فوائد أخرى.
وختم قائلا: "أنا متحمس للغاية لهذه المركبات الطبية الطبيعية لأنني أعتقد أنه يمكن استخدامها بسهولة كإجراء وقائي في الحياة اليومية. فالكركمين، المستخلص من الكركم، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ممتازة، وفقدان العظام الناتج عن الالتهابات مشكلة خطيرة. وقد يكون للزنجبيل تأثيرات مضادة للسرطان. يمكننا استخدام هذه المركبات كإجراء وقائي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала