الكركم والزنجبيل.. مستخلصات طبيعية تعزز التئام العظام

سبوتنيك عربي

يعزز مستخلص الكركم والزنجبيل التئام غرسات العظام بشكل فعال، كما يقضي على البكتيريا والخلايا السرطانية، وفقًا لدراسة حديثة، . 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T15:02+0000

قد يُسهم هذا الاكتشاف في مساعدة ملايين المرضى الذين خضعوا لعمليات استبدال المفاصل ويعانون من سرطان العظام، إذ أظهرت التجارب الأولية أن المستخلص ضاعف تقريبًا معدل التئام العظام حول الغرسة خلال ستة أسابيع، وقضى على أكثر من 90% من البكتيريا الموجودة على سطح الغرسة، وخفض عدد الخلايا السرطانية بشكل ملحوظ.تُظهر دراسة جديدة نُشرت في مجلة علمية أمريكية، أجراها بوس وأميت بانديوبادياي، الأستاذ بجامعة بوينغ، أن مركبات الكركم والزنجبيل قد تُشكل إضافة فعالة للعلاجات المتقدمة.تستند هذه الدراسة إلى بحث سابق أجراه الباحثون حول استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج غرسات العظام. فبينما كانت الفكرة تبدو بعيدة المنال في السابق، أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد اليوم طريقة شائعة لإنتاج هذه الغرسات.ركز الباحثون في هذه الدراسة على عدد من المشاكل الصحية المرتبطة بغرسات العظام. إذ يحتاج عدد كبير من الغرسات إلى الاستبدال لعدم اندماجها مع العظم أو لضعفها مع مرور الوقت. علاوة على ذلك، تُعدّ العدوى التي تصيب الأسطح المعدنية للغرسات نفسها مشكلة خطيرة، إذ تحدث في ما يقارب ثلث الحالات، ويصعب علاجها للغاية.تم اختبار المستخلص على الخلايا المسببة لسرطان العظام، وهو نوع من سرطان العظام يُعدّ أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعاً بين الأطفال والشباب. حتى بعد الجراحة والعلاج الكيميائي وزرع غرسات العظام، تبقى بعض الخلايا السرطانية في الجسم.اختبر فريق البحث إمكانية تطبيق مستخلص الزنجبيل والكركمين، المكون النشط في الكركم، على غرسة تيتانيوم لإطلاقهما تدريجيًا على مدى فترة طويلة. تم اختبار المستخلص مخبريًا وتجريبيًا على غرسة عظم الفخذ في الفئران.عزز المستخلص اندماجًا قويًا لغرسة التيتانيوم مع العظم، وتضاعف تأثيره تقريبًا بعد ستة أسابيع من الجراحة. كما قضى المستخلص على 92% من البكتيريا على سطح الغرسة، وخفض عدد الخلايا السرطانية حولها بمقدار 11 ضعفًا مقارنةً بمجموعة التحكم غير المعالجة.أشار مؤلف الدراسة إلى أن فعالية الزنجبيل والكركم في مكافحة العدوى والخلايا السرطانية ليست سوى واحدة من فوائد هذه المنتجات. فقد ثبت أن للكركم والزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، إلى جانب فوائد أخرى. وختم قائلا: "أنا متحمس للغاية لهذه المركبات الطبية الطبيعية لأنني أعتقد أنه يمكن استخدامها بسهولة كإجراء وقائي في الحياة اليومية. فالكركمين، المستخلص من الكركم، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ممتازة، وفقدان العظام الناتج عن الالتهابات مشكلة خطيرة. وقد يكون للزنجبيل تأثيرات مضادة للسرطان. يمكننا استخدام هذه المركبات كإجراء وقائي".

https://sarabic.ae/20260402/دراسة-القهوة-مساء-قد-تعزز-الاندفاع-وتؤثر-على-اتخاذ-القرارات-1112230633.html

https://sarabic.ae/20260405/دراسة-السفر-خلال-العطلات-يعزز-صحة-القلب-ويخفف-التوتر-1112306931.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

