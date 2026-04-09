باحث في الشأن الدولي: دول الناتو تعاني من تضارب المصالح

بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
باحث في الشأن الدولي: دول الناتو تعاني من تضارب المصالح
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور باسم تليلان، من عمان، عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمالي الأطلسي، مشيرا إلى أن "ترامب كان يدرك أن أوروبا... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
وأشار تليلان في حديث عبر "سبوتنيك" إلى أن "تهديدات ترامب لحلف الناتو ليست بجديدة، وأن مسألة الانسحاب من الحلف لها بعدان، قانوني واستراتيجي"، لافتا إلى أنه "إلى جانب العائق القانوني، يمكن لواشنطن تخفيض الدعم المالي والعسكري وفرض شروط جديدة"، موضحا أن "ميثاق الحلف لا يُلزم الأعضاء بالمشاركة العسكرية خارج نطاقه الجغرافي". واعتبر الباحث في الشأن الدولي أن "قضية غرينلاند تشكل نقطة خلاف مع أوروبا، التي ترى فيها مساسا لأحد أعضائها"، مشيرا إلى أن "بعض الدول قد تدخل في نزاعات سياسية مع الولايات المتحدة، كالدنمارك، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد سياسي وربما عسكري".وأضاف أن "الدول داخل حلف الناتو تعاني من تضارب المصالح، ما يجعل من الصعب التوصل إلى إجماع كامل بشأن خوض حروب مشتركة"، لافتا إلى أن "السياسات الأمريكية التوسعية ودعم التدخلات العسكرية في مناطق مختلفة أسهما في إضعاف أوروبا". وحول احتمال التقارب بين إسرائيل وحلف الناتو، رأى تليلان أن "إسرائيل لا تجرؤ على ترك الولايات المتحدة والتقارب مع حلف الناتو بشكل مباشر في المرحلة الحالية، إلا أن هذا الاحتمال قد يكون ممكنا في المستقبل".
19:45 GMT 09.04.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور باسم تليلان، من عمان، عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمالي الأطلسي، مشيرا إلى أن "ترامب كان يدرك أن أوروبا لن تنخرط معه في الحرب على إيران أو في مسألة فتح مضيق هرمز بالقوة".
وأشار تليلان في حديث عبر "سبوتنيك" إلى أن "تهديدات ترامب لحلف الناتو ليست بجديدة، وأن مسألة الانسحاب من الحلف لها بعدان، قانوني واستراتيجي"، لافتا إلى أنه "إلى جانب العائق القانوني، يمكن لواشنطن تخفيض الدعم المالي والعسكري وفرض شروط جديدة"، موضحا أن "ميثاق الحلف لا يُلزم الأعضاء بالمشاركة العسكرية خارج نطاقه الجغرافي".
واعتبر الباحث في الشأن الدولي أن "قضية غرينلاند تشكل نقطة خلاف مع أوروبا، التي ترى فيها مساسا لأحد أعضائها"، مشيرا إلى أن "بعض الدول قد تدخل في نزاعات سياسية مع الولايات المتحدة، كالدنمارك، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد سياسي وربما عسكري".

ورأى أن "النظام الدولي يتجه نحو التعددية القطبية، مع بروز قوى دولية جديدة تسعى إلى إعادة تشكيل موازين القوى العالمية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تدرك ذلك وتحاول إبطاء هذا التحول والحفاظ على موقعها".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2026
ترامب: أفكر جديا في الانسحاب من الناتو بعد فشله في الانضمام لحربنا على إيران
1 أبريل, 09:27 GMT
وأضاف أن "الدول داخل حلف الناتو تعاني من تضارب المصالح، ما يجعل من الصعب التوصل إلى إجماع كامل بشأن خوض حروب مشتركة"، لافتا إلى أن "السياسات الأمريكية التوسعية ودعم التدخلات العسكرية في مناطق مختلفة أسهما في إضعاف أوروبا".
وحول احتمال التقارب بين إسرائيل وحلف الناتو، رأى تليلان أن "إسرائيل لا تجرؤ على ترك الولايات المتحدة والتقارب مع حلف الناتو بشكل مباشر في المرحلة الحالية، إلا أن هذا الاحتمال قد يكون ممكنا في المستقبل".
