https://sarabic.ae/20260409/باحث-في-العلاقات-الدولية-الدور-الروسي-يعزز-فرص-احتواء-التصعيد-وإنقاذ-الاتفاق-بين-واشنطن-وطهران--1112419374.html
باحث في العلاقات الدولية: الدور الروسي يعزز فرص احتواء التصعيد وإنقاذ الاتفاق بين واشنطن وطهران
باحث في العلاقات الدولية: الدور الروسي يعزز فرص احتواء التصعيد وإنقاذ الاتفاق بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي دربج، من بيروت، على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار لأسبوعين، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أول... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T13:25+0000
2026-04-09T13:25+0000
2026-04-09T13:25+0000
روسيا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
مضيق هرمز
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f369033749ab179c6ca164563bf8d39.jpg
وقال دربج، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إطلاق يد نتنياهو أو كفها سيتضح خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وفقا لمدى جهوزية الولايات المتحدة ودول الخليج لاستمرار الحرب، التي قد تتخذ وتيرة مختلفة وتطال بتداعياتها كامل المنطقة". وأوضح دربج أن "الدور الدبلوماسي الروسي كان حاضرا منذ اليوم الأول، وسعى إلى احتواء التصعيد وإطفاء النار التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج"، مشيرًا إلى "التحركات الروسية في الأمم المتحدة، وجهودها في لجم الرؤوس المشتعلة في الخليج ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة". وختم دربج حديثه، بالقول: "الولايات المتحدة تبقى الطرف الوحيد القادر على إيقاف جنون نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "إحدى ردود الفعل الإيرانية تمثلت في إعادة إغلاق مضيق هرمز، وأن النفوذ الروسي في المنطقة قد يشكل دافعا لواشنطن للجم إسرائيل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ce5477663aff252adf0f4c693243127.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, مضيق هرمز, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, مضيق هرمز, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في العلاقات الدولية: الدور الروسي يعزز فرص احتواء التصعيد وإنقاذ الاتفاق بين واشنطن وطهران
حصري
علّق الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي دربج، من بيروت، على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار لأسبوعين، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أول المتضررين من هذا الاتفاق، وعمدت إلى ارتكاب المجازر في لبنان في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض".
وقال دربج، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إطلاق يد نتنياهو أو كفها سيتضح خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وفقا لمدى جهوزية الولايات المتحدة ودول الخليج لاستمرار الحرب، التي قد تتخذ وتيرة مختلفة وتطال بتداعياتها كامل المنطقة".
ورأى أن "ما يجري حاليا هو ضغط دولي لإيجاد مخرج للأزمة، لا سيما على جبهة لبنان"، متوقعًا أن "تطلق الولايات المتحدة الأمريكية يد نتنياهو لوقت محدد قبل أن تلجمه".
وأوضح دربج أن "الدور الدبلوماسي الروسي كان حاضرا منذ اليوم الأول، وسعى إلى احتواء التصعيد وإطفاء النار التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج"، مشيرًا إلى "التحركات الروسية في الأمم المتحدة، وجهودها في لجم الرؤوس المشتعلة في الخليج ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة
".
وأضاف: "العلاقة الاستراتيجية بين طهران وموسكو تجعل من روسيا وسيطا مقبولا جدا من الجانب الإيراني، ومنحها قدرة على الإسهام في منع انهيار الاتفاق، في ظل محاولات إجهاضه من قبل نتنياهو"، لافتًا إلى أن "نجاح موسكو في بناء شبكة علاقات دولية قائمة على الثقة يعزز من دورها، كما أن قوتها الناعمة في دول الخليج تجعل حضورها الدبلوماسي فاعلا على المستوى الإقليمي".
وختم دربج حديثه، بالقول: "الولايات المتحدة تبقى الطرف الوحيد القادر على إيقاف جنون نتنياهو
"، مشيرًا إلى أن "إحدى ردود الفعل الإيرانية تمثلت في إعادة إغلاق مضيق هرمز، وأن النفوذ الروسي في المنطقة قد يشكل دافعا لواشنطن للجم إسرائيل".