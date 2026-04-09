روسيا وأمريكا بصدد تمديد العمل المشترك في وحدتين ضمن محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أعلن مركز "خرونتشيف" للأبحاث الفضائية الروسية، اليوم الخميس، أن الخبراء الروس والأمريكيين يعملون على تمديد تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الدولية (زفيزدا)،... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T05:50+0000
04:43 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 05:50 GMT 09.04.2026)
أعلن مركز "خرونتشيف" للأبحاث الفضائية الروسية، اليوم الخميس، أن الخبراء الروس والأمريكيين يعملون على تمديد تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الدولية (زفيزدا)، ووحدة الشحن الوظيفية "زاريا"، حتى عام 2032.
وصرح المدير العام للمركز دينيس دينيسكين، لوكالة "سبوتنيك" خلال فعاليات "أسبوع الفضاء 2026":" حاليًا، بدأ المتخصصون الروس والأمريكيون العمل على تمديد تشغيل وحدة الشحن الوظيفية "زاريا" حتى نهاية عام 2032. ومن المخطط القيام بعمل مماثل لتمديد تشغيل وحدة "زفيزدا".
ويقع مقر مركز "خرونتشيف" الروسي للأبحاث الفضائية في العاصمة موسكو، وينتج سفن الفضاء وصواريخ حاملة للأقمار الصناعية، ومن ضمنها صاروخ "بروتون" وصاروخ "روكوت".
ويعود تاريخ المركز لعام 1916، عندما تأسس كمعمل خارج مدينة موسكو، لإنتاج السيارات تحت اسم "روسو بالت"، وأنتجت أول سيارة في المصنع عام 1922. بعدها بقليل تحوّل المصنع لإنتاج الطائرات، وخلال الحرب العالمية الثانية، أنتج طائرات "إيل-4" والقاذفة "تي يو-2".
وصرّح دميتري باكانوف، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، أول أمس الثلاثاء، بأن روسيا لا تستبعد تمديد عمليات محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030.
وقال باكانوف خلال فعاليات ماراثون "الفضاء والمعرفة" التعليمي: "كان هناك حوار قبل عام حول ضرورة تسريع عملية إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية، فإننا الآن نناقش مع زملائنا الأمريكيين ضرورة استمرار تشغيلها حتى عام 2028 على الأقل، وربما حتى عام 2030".