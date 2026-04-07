"روسكوسموس" لا تستبعد تمديد عمليات محطة الفضاء الدولية

صرّح دميتري باكانوف، المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تستبعد تمديد عمليات محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030. 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T11:28+0000

وقال باكانوف خلال ماراثون "الفضاء والمعرفة" التعليمي: "كان هناك حوار قبل عام حول ضرورة تسريع عملية إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية، فإننا الآن نناقش مع زملائنا الأمريكيين ضرورة استمرار تشغيلها حتى عام 2028 على الأقل، وربما حتى عام 2030".وسبق أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرسومًا يقضي بجعل "أسبوع الفضاء" حدثًا سنويًا في روسيا، على أن يقام في الفترة ما بين 6 و12 أبريل/نيسان من كل عام. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لأول رحلة فضائية قام بها رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في خطوة تهدف إلى إحياء هذا الإنجاز التاريخي وتعزيز الاهتمام بقطاع الفضاء. وتتولى تنظيم هذا الأسبوع مؤسسة روسكوسموس الحكومية.يأتي هذا الإعلان في سياق سعي "روسكوسموس" إلى استعادة زخم برنامجها الفضائي وتعزيز مكانة روسيا كقوة رائدة في مجال الفضاء، خاصة بعد التحديات التقنية والاقتصادية التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة.يعد قطاع الفضاء أحد أبرز مجالات التنافس العلمي والتكنولوجي بين الدول، حيث يمثل مزيجًا من الطموح العلمي والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية. وقد شكّل إطلاق القمر الصناعي"سبوتنيك-1" عام 1957 نقطة تحول كبرى في تاريخ البشرية، إذ دشّن ما عرف بـ سباق الفضاء بين "الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة". ومنذ ذلك الحين، تطور استكشاف الفضاء من كونه مشروعًا سياسيًا رمزيًا إلى قطاع حيوي يشمل الاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والبحث العلمي.

