"روسكوسموس" لا تستبعد تمديد عمليات محطة الفضاء الدولية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"روسكوسموس" لا تستبعد تمديد عمليات محطة الفضاء الدولية
صرّح دميتري باكانوف، المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تستبعد تمديد عمليات محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال باكانوف خلال ماراثون "الفضاء والمعرفة" التعليمي: "كان هناك حوار قبل عام حول ضرورة تسريع عملية إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية، فإننا الآن نناقش مع زملائنا الأمريكيين ضرورة استمرار تشغيلها حتى عام 2028 على الأقل، وربما حتى عام 2030".وسبق أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرسومًا يقضي بجعل "أسبوع الفضاء" حدثًا سنويًا في روسيا، على أن يقام في الفترة ما بين 6 و12 أبريل/نيسان من كل عام. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لأول رحلة فضائية قام بها رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في خطوة تهدف إلى إحياء هذا الإنجاز التاريخي وتعزيز الاهتمام بقطاع الفضاء. وتتولى تنظيم هذا الأسبوع مؤسسة روسكوسموس الحكومية.يأتي هذا الإعلان في سياق سعي "روسكوسموس" إلى استعادة زخم برنامجها الفضائي وتعزيز مكانة روسيا كقوة رائدة في مجال الفضاء، خاصة بعد التحديات التقنية والاقتصادية التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة.يعد قطاع الفضاء أحد أبرز مجالات التنافس العلمي والتكنولوجي بين الدول، حيث يمثل مزيجًا من الطموح العلمي والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية. وقد شكّل إطلاق القمر الصناعي"سبوتنيك-1" عام 1957 نقطة تحول كبرى في تاريخ البشرية، إذ دشّن ما عرف بـ سباق الفضاء بين "الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة". ومنذ ذلك الحين، تطور استكشاف الفضاء من كونه مشروعًا سياسيًا رمزيًا إلى قطاع حيوي يشمل الاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والبحث العلمي.
صرّح دميتري باكانوف، المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تستبعد تمديد عمليات محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030.
وقال باكانوف خلال ماراثون "الفضاء والمعرفة" التعليمي: "كان هناك حوار قبل عام حول ضرورة تسريع عملية إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية، فإننا الآن نناقش مع زملائنا الأمريكيين ضرورة استمرار تشغيلها حتى عام 2028 على الأقل، وربما حتى عام 2030".
وسبق أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرسومًا يقضي بجعل "أسبوع الفضاء" حدثًا سنويًا في روسيا، على أن يقام في الفترة ما بين 6 و12 أبريل/نيسان من كل عام. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لأول رحلة فضائية قام بها رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في خطوة تهدف إلى إحياء هذا الإنجاز التاريخي وتعزيز الاهتمام بقطاع الفضاء. وتتولى تنظيم هذا الأسبوع مؤسسة روسكوسموس الحكومية.
يأتي هذا الإعلان في سياق سعي "روسكوسموس" إلى استعادة زخم برنامجها الفضائي وتعزيز مكانة روسيا كقوة رائدة في مجال الفضاء، خاصة بعد التحديات التقنية والاقتصادية التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
يعد قطاع الفضاء أحد أبرز مجالات التنافس العلمي والتكنولوجي بين الدول، حيث يمثل مزيجًا من الطموح العلمي والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية. وقد شكّل إطلاق القمر الصناعي"سبوتنيك-1" عام 1957 نقطة تحول كبرى في تاريخ البشرية، إذ دشّن ما عرف بـ سباق الفضاء بين "الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة". ومنذ ذلك الحين، تطور استكشاف الفضاء من كونه مشروعًا سياسيًا رمزيًا إلى قطاع حيوي يشمل الاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والبحث العلمي.
