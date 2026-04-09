https://sarabic.ae/20260409/كييف-تحضر-لهجمات-بحرية-ضد-سفن-روسية-بمساعدة-النرويج-1112416230.html
كييف تحضر لهجمات بحرية ضد سفن روسية بمساعدة النرويج
2026-04-09T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104576/49/1045764989_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_69f859258d18beb2ca0430b74ece1508.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104576/49/1045764989_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_d9b16f3595c69839bff1f6ba35252d6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:44 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 12:03 GMT 09.04.2026)
أفاد مصدر عسكري دبلوماسي روسي، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا تستعد بدعم من خبراء عسكريين نرويجيين، لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سفن روسية، تبحر عبر بحر بارنتس وبحر النرويج.
وقال المصدر لوسائل إعلام روسية: "يُعِدُّ نظام كييف الإجرامي، بمساعدة خبراء عسكريين من البحرية النرويجية، لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سفن روسية تبحر عبر بحر بارنتس وبحر النرويج، انطلاقًا من ميناء مورمانسك وفي طريق عودتها".
وأضاف: "لهذه الغاية، وصلت إلى النرويج مجموعة تضم نحو 50 عسكريا من اللواء 385 المستقل للأنظمة البحرية غير المأهولة التابعة للبحرية الأوكرانية".
وأوضح المصدر أن هذه المجموعة تجري، بالتعاون مع خبراء من قيادة قوات العمليات الخاصة في البحرية النرويجية، تدريبات على استخدام مركبات بحرية غير مأهولة، سواء تحت الماء أو على سطحه، في ظروف الطقس البارد.
وأشار المصدر العسكري الدبلوماسي الروسي إلى أن مساعدة القيادة النرويجية لأنشطة نظام كييف الإرهابية، وتوفير أراضيها الوطنية لإعداد وتنفيذ عمليات التخريب البحري، يجرّ النرويج وحلف الناتو بأكمله بشكل مباشر إلى صراع عسكري مع روسيا.
وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "أوكرانيا تشكّل تهديدًا طويل الأمد للأمن المعلوماتي الدولي"، مشيرة إلى أن "كييف تحولت إلى ملاذ لمجرمي الإنترنت".
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "نحن على قناعة بأن نظام كييف والدول والأنظمة الغربية التي ترعاه، يمثل تهديدًا طويل الأمد للأمن المعلوماتي الدولي بما في ذلك في هذا الاتجاه".