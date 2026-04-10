واشنطن تستدعي السفير العراقي لديها بعد استهداف منشآت دبلوماسية أمريكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
واشنطن تستدعي السفير العراقي لديها بعد استهداف منشآت دبلوماسية أمريكية
وقال بيان للخارجية الأمريكية: "استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، السفير العراقي، للتعبير عن إدانة حكومة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها ميليشيات موالية لإيران من الأراضي العراقية ضدّ دبلوماسيين ومنشآت أمريكية، بما في ذلك كمين 8 أبريل/نيسان الذي استهدف دبلوماسيين أمريكيين في بغداد".وأضاف بيان الخارجية أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع الهجمات على مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لتفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلاً من العراق (أربيل)، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، يوم الأربعاء في 8 أبريل/نيسان، إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يومًا، وسط جهود دبلوماسية دولية مكثفة قادتها باكستان لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.ويقضي الاتفاق بوقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مع التزام الأطراف بخفض التصعيد وتهيئة الظروف لإجراء مباحثات غير مباشرة حول ترتيبات أوسع، تشمل الأمن والملاحة في مضيق هرمز.
واشنطن تستدعي السفير العراقي لديها بعد استهداف منشآت دبلوماسية أمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، يوم الخميس، السفير العراقي نزار خير الله، للتنديد بهجمات وقعت على أراضٍ عراقية استهدفت دبلوماسيين ومنشآت أمريكية.
وقال بيان للخارجية الأمريكية: "استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، السفير العراقي، للتعبير عن إدانة حكومة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها ميليشيات موالية لإيران من الأراضي العراقية ضدّ دبلوماسيين ومنشآت أمريكية، بما في ذلك كمين 8 أبريل/نيسان الذي استهدف دبلوماسيين أمريكيين في بغداد".
وأضاف بيان الخارجية أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع الهجمات على مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لتفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلاً من العراق (أربيل)، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، يوم الأربعاء في 8 أبريل/نيسان، إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يومًا، وسط جهود دبلوماسية دولية مكثفة قادتها باكستان لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
ويقضي الاتفاق بوقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مع التزام الأطراف بخفض التصعيد وتهيئة الظروف لإجراء مباحثات غير مباشرة حول ترتيبات أوسع، تشمل الأمن والملاحة في مضيق هرمز.
