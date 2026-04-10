https://sarabic.ae/20260410/الخارجية-الأمريكية-تستدعي-السفير-العراقي-لإدانة-استهداف-دبلوماسييها-ومنشآتها-في-العراق-1112437813.html
واشنطن تستدعي السفير العراقي لديها بعد استهداف منشآت دبلوماسية أمريكية
سبوتنيك عربي
استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، يوم الخميس، السفير العراقي نزار خير الله، للتنديد بهجمات وقعت على أراضٍ عراقية استهدفت دبلوماسيين ومنشآت...
2026-04-10T06:26+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085622967_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_f2691012de0e1d41dddeada56b9ee7c6.jpg
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085622967_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c357df895c2c434440669869ba000f17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
01:39 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 06:26 GMT 10.04.2026)
استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، يوم الخميس، السفير العراقي نزار خير الله، للتنديد بهجمات وقعت على أراضٍ عراقية استهدفت دبلوماسيين ومنشآت أمريكية.
وقال بيان للخارجية الأمريكية: "استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، السفير العراقي، للتعبير عن إدانة حكومة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها ميليشيات موالية لإيران من الأراضي العراقية ضدّ دبلوماسيين ومنشآت أمريكية، بما في ذلك كمين 8 أبريل/نيسان الذي استهدف دبلوماسيين أمريكيين في بغداد".
وأضاف بيان الخارجية أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع الهجمات على مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لتفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلاً من العراق (أربيل)، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، يوم الأربعاء في 8 أبريل/نيسان، إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يومًا، وسط جهود دبلوماسية دولية مكثفة قادتها باكستان لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
ويقضي الاتفاق بوقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مع التزام الأطراف بخفض التصعيد وتهيئة الظروف لإجراء مباحثات غير مباشرة حول ترتيبات أوسع، تشمل الأمن والملاحة في مضيق هرمز.