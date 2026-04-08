المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: توصيف فصائل المقاومة بأنها موالية لإيران لا يعكس حقيقة دورها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260408/المجلس-الأعلى-الإسلامي-العراقي-توصيف-فصائل-المقاومة-بأنها-موالية-لإيران-لا-يعكس-حقيقة-دورها-1112392310.html
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: توصيف فصائل المقاومة بأنها موالية لإيران لا يعكس حقيقة دورها
سبوتنيك عربي
صرّح الدكتور علي الدفاعي، المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بأن "المجلس يمثل إحدى القوى السياسية الأساسية ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يشكل الكتلة...
2026-04-08T13:21+0000
2026-04-08T13:21+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109648321_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_3fb6a22b8a0c8acffa6c616ef1698b34.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109648321_113:0:1285:879_1920x0_80_0_0_10368a3d73b9a9a5fb3c765ac161be1d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, حصري
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, حصري

13:21 GMT 08.04.2026
© Sputnik . HASSAN NABILهل يتحمل العراق كلفة ملف "داعش" وحده؟
هل يتحمل العراق كلفة ملف داعش وحده؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
صرّح الدكتور علي الدفاعي، المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بأن "المجلس يمثل إحدى القوى السياسية الأساسية ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يشكل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان"، مشددًا على أن "هذه الكتلة ستكون صاحبة الدور الرئيس في تشكيل الحكومة المقبلة، وفقًا للدستور العراقي وآليات النظام البرلماني".
وقال الدفاعي، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" عبر برنامج "لقاء سبوتنيك"، إن "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي تأسس عام 1982، لعب منذ عام 2003، دورا محوريا إلى جانب قوى وطنية أخرى في تأسيس النظام الديمقراطي الدستوري الجديد في العراق"، مبيّنًا أن "المجلس بقيادة الشيخ الدكتور همام حمودي، يشارك بفاعلية في المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة ومتابعة تنفيذ الملفات الوطنية".
وأشار الدفاعي إلى أن "الدستور العراقي لعام 2005، نصّ بوضوح على رفض استخدام الأراضي العراقية ممرًا أو مقرًا لأي اعتداء على دول المنطقة"، مؤكدًا التزام بغداد بهذا المبدأ منذ إقراره.
الطيران العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
العراق أمام اختبار السيادة... هل ينهي احتكار السلاح الأمريكي؟
10:26 GMT
وأضاف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن "الموقع الجغرافي للعراق جعله في قلب التحديات الإقليمية، لكنه يسعى للقيام بدور جسر تواصل بين دول المنطقة بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والتنمية"، مشددًا على أن "بغداد تدعم أي جهود لوقف الحروب والتوترات في المنطقة".
وأوضح الدفاعي أن "العراق يمتلك خبرة في الوساطة بين دول المنطقة"، مستشهدًا بدوره السابق في تقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتًا إلى أن "التدخلات الخارجية تشكل أحد أبرز أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وبيّن أن "دول المنطقة تمتلك إمكانات اقتصادية وحضارية كبيرة، تؤهلها لقيادة مسارات التنمية، إلا أن التدخلات الخارجية والسياسات العدوانية الإسرائيلية تعرقل تحقيق هذا الهدف"، بحسب تعبيره.

وأكد الدفاعي أن "العراق بحاجة إلى التهدئة الإقليمية لإعادة ترتيب أولوياته الداخلية، خصوصًا في ظل التأثيرات الاقتصادية والسياسية للحرب الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "إغلاق مضيق هرمز وتداعياته انعكسا بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي ومسار تشكيل الحكومة".
ЗРК Хордад-3 на площади Бахарестан в центре Тегерана, Иран - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن إيقاف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين
02:25 GMT
وأضاف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن "بغداد يمكن أن تلعب دور الوسيط في تخفيف التوترات بين إيران وبعض دول الخليج العربي، بما يسهم في إزالة آثار الحرب المفروضة على المنطقة".

ورأى الدفاعي أن "الحرب التي استمرت أربعين يوما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، لم تحقق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها تغيير النظام الإيراني أو تدمير قدراته الصاروخية"، مشيرًا إلى أن "قبول واشنطن التفاوض وفق الشروط الإيرانية يمثّل تحولًا مهمًا في مسار الأزمة".

وأضاف أن "الضغوط الاقتصادية العالمية والانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة، إضافة إلى تراجع دعم بعض الحلفاء، أسهمت في دفع الإدارة الأمريكية نحو قبول التهدئة".
وفي ما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق، أكد الدفاعي أن "القوى السياسية العراقية تدعم إقامة علاقات متكافئة مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية غير القتالية، لكنها ترفض وجود قواعد عسكرية قتالية أمريكية داخل البلاد".
هجوم يهز منفذ الشلامجة العراقي ويوقع قتلى وجرحى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
من معبر مدني إلى ساحة قصف.. هجوم يهز منفذ "الشلامجة" العراقي ويوقع قتلى وجرحى
6 أبريل, 11:34 GMT
وأشار الدفاعي إلى أن "العراق أنهى فعليًا ملف القواعد العسكرية القتالية، وأن الاتفاق مع واشنطن يقضي بمغادرة القوات المتبقية في إقليم كردستان بحلول نهاية عام 2026"، مؤكدًا أن "هذا القرار يمثل إرادة وطنية وشعبية".
وشدد الدفاعي على أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة دستورية تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة"، معربًا عن إدانته للضربات التي استهدفت بعض مقراتها، مؤكدًا أن "الحكومة العراقية اتخذت إجراءات رسمية بهذا الشأن".

وفي ما يتعلق بـ"فصائل المقاومة" في العراق، قال الدفاعي إن توصيفها بأنها "موالية لإيران لا يعكس حقيقة دورها"، مؤكدًا أن "مواقفها تأتي في سياق ردود الفعل الشعبية تجاه ما وصفه بالمأساة الإنسانية في غزة".

وأوضح أن "استمرار وجود هذه الفصائل مرتبط باستمرار العدوان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "انتهاء الاحتلال وتحقيق الاستقرار وإقامة دولة فلسطينية سيؤديان إلى انتفاء الحاجة لوجودها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала