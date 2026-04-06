من معبر مدني إلى ساحة قصف.. هجوم يهز منفذ "الشلامجة" العراقي ويوقع قتلى وجرحى

في لحظة بدت عادية على أحد أكثر المعابر حيوية بين العراق وإيران، دوى القصف فجأة ليحول صالة المسافرين في منفذ الشلامجة إلى ساحة ارتباك وخوف، مخلفا قتيلا عراقيا... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

وبين صدمة المسافرين واستمرار الإجراءات بشكل جزئي، بدأت تحركات عاجلة لاحتواء الموقف وإجلاء العالقين، وسط تصاعد التوتر على طول الشريط الحدودي.وأكد المصدر، أنه جرى التنسيق مع الجانب الإيراني لإجلاء جثمان القتيل والمصابين، فضلا عن ترتيب عودة المسافرين العراقيين العالقين داخل الأراضي الإيرانية، في ظل استمرار التوترات التي طالت مناطق حدودية عدة.القصف وقع بشكل مفاجئفي غضون ذلك، قال المسافر عقيل العبادي، وهو شاهد عيان على الحادث، لـ "سبوتنيك": "كانت تسير حركة العبور بشكل طبيعي وانسيابي، خاصة للمرضى والمسافرين بين البلدين، قبل وقوع القصف قرابة الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة صباحا".بدوره، ذكر شاهد عيان آخر، هيثم محمد، أن "القصف طال مناطق مدنية قرب الحدود، متسببا بسقوط ضحايا من الجانبين"، لافتا إلى أن "الأضرار شملت البنى التحتية داخل الجانب الإيراني، خصوصا في منفذ الشلامجة".ويأتي هذا الحادث على وقع توتر أمني غير مسبوق شهدته محافظة البصرة السبت الماضي، تمثل بهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقلي مجنون والرميلة الشمالية، إلى جانب مجمع البرجسية النفطي، فضلا عن سقوط ضحايا من المسافرين العراقيين جراء قصف طال ساحة التبادل التجاري في منفذ الشلامجة.عبور سلس بعد ساعات من التوترمن جانبه، قال المسافر العراقي عبد الأمير حنتوش، الذي كان عالقا في الجانب الإيراني، لـ"سبوتنيك": "القصف حال دون عبورهم في البداية، قبل أن تعود الحركة تدريجيا خلال ساعات العصر".وأشار إلى أن "العبور جرى لاحقا بسلاسة، في ظل تأقلم الجهات المعنية مع الوضع الأمني"، مبينا أن "القصف طال مناطق عدة بينها عبادان، وكوت الشيخ، والمحمرة، والشلامجة، إضافة إلى منشآت صناعية".وبين العامري، أن "الأضرار تركزت في صالة المسافرين بالجانب الإيراني، فيما لم يسجل أي ضرر في المنفذ من الجانب العراقي".

حسن نبيل

