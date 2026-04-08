بث مباشر
العراق أمام اختبار السيادة... هل ينهي احتكار السلاح الأمريكي؟
سبوتنيك عربي
وسط تصاعد التوترات الإقليمية والخروقات الجوية المتواصلة، يعود ملف تسليح العراق إلى واجهة الجدل بقوة، ويطرح تساؤلات حادة عن جدوى الاعتماد على مصدر واحد للسلاح،... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
حسن نبيل
10:26 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 11:41 GMT 08.04.2026)
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
وسط تصاعد التوترات الإقليمية والخروقات الجوية المتواصلة، يعود ملف تسليح العراق إلى واجهة الجدل بقوة، ويطرح تساؤلات حادة عن جدوى الاعتماد على مصدر واحد للسلاح، وقدرة المنظومة الدفاعية على حماية السيادة الوطنية.
وبين دعوات لتنويع الشراكات العسكرية وتحذيرات من فساد يرافق صفقات التسليح، يبرز هذا الملف كأحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة، ليس فقط أمنيا، بل سياديا واستراتيجيا، في لحظة تتطلب قرارات حاسمة تعيد رسم سياسة العراق الدفاعية من جديد.

وفي السياق، أكد الخبير في الشأن العسكري، أحمد الموسوي، في حديث لـوكالة "سبوتنيك"، ضرورة أن "يتجه العراق إلى تنويع مصادر تسليحه، وعدم الاعتماد على الشركات الأمريكية فقط"، مشيرًا إلى أن "التحديات الأمنية الراهنة تفرض إعادة تقييم شاملة لمنظومة التسليح".

وأوضح الموسوي أن "الأجواء العراقية لا تزال تواجه تحديات في تأمين الحماية الكاملة، ما يجعل من الضروري تعزيز قدرات الدفاع الجوي لمواجهة أي اعتداءات أو خروقات"، مؤكدًا أن "ما يحدث يمثل انتهاكا لسيادة العراق".

وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب تغييرًا في مسار التعاقدات العسكرية، بما يضمن امتلاك العراق القدرة الكاملة على حماية أجوائه وأراضيه، وبما يعزز من استقلالية القرار الأمني والعسكري".

وأقر مجلس الوزراء العراقي (المنتهي الولاية)، الثلاثاء الماضي، التعاقد على شراء منظومات دفاع جوي واستكمال متطلبات تشكيلات هذا الصنف العسكري، فيما بحث إجراءات استئناف حركة الطيران المدني في الأجواء العراقية وفق شروط الأمن والسلامة، وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
ارتباط تنويع التسليح بالشفافية

دعا الخبير في مكافحة الفساد المالي، سعيد ياسين موسى، إلى "اعتماد سياسة واضحة في تسليح القوات المسلحة، تقوم على تنويع مصادر السلاح وتعزيز الشفافية في العقود العسكرية".
وأشار موسى، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن "العراق سبق أن عمل قبل أكثر من ثماني سنوات على وضع استراتيجية لإصلاح قطاع الأمن، تضمنت ملفات الشفافية ومكافحة الفساد في صفقات التسليح، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتفعيل هذه الإجراءات بشكل جاد".
وبحسب موسى: "مسؤولية تحديد أولويات واحتياجات العراق الدفاعية تقع على عاتق الحكومة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مستشارية الأمن القومي، بما يشمل التدريب والتجهيز والدعم اللوجستي للقوات المسلحة".

وأضاف: "تحقيق الأمن يتطلب إدارة فعالة وشفافة لملف التسليح، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية"، مشددًا على أن "هذه المسؤولية وطنية وتقع ضمن واجب الحكومة التي منحها الشعب الثقة عبر مجلس النواب لضمان حماية البلاد وتعزيز قدراتها الدفاعية".
