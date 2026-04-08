"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن إيقاف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين
https://sarabic.ae/20260407/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-عقد-مفاوضات-في-إسلام-آباد-لوضع-اللمسات-الأخيرة-على-تفاصيل-إنهاء-الحرب-1112369213.html
02:25 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 02:28 GMT 08.04.2026)
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، إيقاف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين داخل وخارج البلاد، وذلك تزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، والدخول في محادثات بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة المقبل.
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "تعلن المقاومة الإسلامية في العراق إيقاف عملياتها في العراق والمنطقة لمدة أسبوعين".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.