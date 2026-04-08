https://sarabic.ae/20260408/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-إيقاف-العمليات-العسكرية-لمدة-أسبوعين-1112371347.html

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن إيقاف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن إيقاف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين

سبوتنيك عربي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، إيقاف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين داخل وخارج البلاد، وذلك تزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة وإيران...

2026-04-08T02:25+0000

2026-04-08T02:25+0000

2026-04-08T02:28+0000

العراق

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/08/1112371639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96490e89850aa5081b25bdfb46429443.jpg

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "تعلن المقاومة الإسلامية في العراق إيقاف عملياتها في العراق والمنطقة لمدة أسبوعين".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

العراق

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل