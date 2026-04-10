باحث في الشأن الاستراتيجي: المفاوضات في باكستان تقوم على شروط إيرانية وتوازنات فرضها الميدان

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث اللبناني في الشأن الاستراتيجي والعلاقات الدولية، الدكتور علي ناصر، من البقاع، شرق لبنان، عن إشاعة أجواء تفاؤلية حول طاولة المفاوضات في باكستان. 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-10T18:15+0000

وأشار إلى أن "الموقف الأميركي الإيجابي يُفترض أن يكون مبنيًا على ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، لأن مشاركة الجانب الإيراني في المفاوضات تتوقف على ذلك"، متوقعًا أن "تفضي المفاوضات إلى اتفاق بين الطرفين وعدم العودة إلى الحرب".واعتبر ناصر، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن التصريحات الأمريكية الإيجابية قد تندرج أيضًا في إطار المناورة"، لافتًا إلى أنه "في كلتا الحالتين، فإن الولايات المتحدة خضعت للشروط التي فرضتها إيران، والتي سيُبنى التفاوض على أساسها".وأشار الباحث اللبناني إلى أن "المفاوضات قد تشهد نوعًا من التوازن بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ستفرض الوقائع الميدانية والجغرافية نفسها"، لافتًا إلى أنه "سيجري ربط أمن الخليج بأمن مضيق هرمز، الذي سيكون تحت إشراف إيران وبشروطها، مع أدوار لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين في هذا الإطار"، معتبرًا أن "نتائج الحرب أسهمت في توسيع المجال الحيوي الإيراني من مياه الخليج إلى بحر عدن".وأضاف أن "النقاش في باكستان سيكون مختلفًا عن السابق، بعد أن خضعت الولايات المتحدة لضغوط كبيرة، سيخضع لها نتنياهو أيضًا"، معتبرًا أن "المسألة تتعلق بهيبة الولايات المتحدة كقوة عظمى"، لافتًا إلى أن "ملف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج سيُطرح على طاولة المفاوضات، وقد تكون هذه القواعد أمام خيارين، إما المغادرة أو إلغاء الاتفاقيات الأمنية التي تقيمها الولايات المتحدة مع دول الخليج".وأكد أن "الشروط الإيرانية التي وافقت عليها واشنطن تُعد أساس النقاش، بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة"، موضحًا أن "مسألة تنظيم المرور عبر مضيق هرمز ستُناقش من حيث الآليات"، مشيرًا إلى أن "ترامب لا يملك أدوات ضغط حقيقية على حركة العبور في المضيق، وأن إيران كانت تمارس حقوقها وفق القانون الدولي، من خلال إدارة حركة الملاحة لتعرّض أمنها للخطر، من دون إغلاق المضيق رسميًا".وأوضح أن "السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تعني عمليًا أن الخليج أصبح بحيرة مغلقة تتحكم إيران بمداخلها"، معتبرًا أن "أهمية الممرات تفوق أهمية النفط بحد ذاته"، متوقعًا أن "تخضع الولايات المتحدة لإجراءات جديدة في ما يتعلق بأمن الطاقة العالمي وأمن الخليج".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

