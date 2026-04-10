باحث في الشأن الاستراتيجي: المفاوضات في باكستان تقوم على شروط إيرانية وتوازنات فرضها الميدان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260410/باحث-في-الشأن-الاستراتيجي-المفاوضات-في-باكستان-تقوم-على-شروط-إيرانية-وتوازنات-فرضها-الميدان-1112455970.html
باحث في الشأن الاستراتيجي: المفاوضات في باكستان تقوم على شروط إيرانية وتوازنات فرضها الميدان
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الاستراتيجي والعلاقات الدولية، الدكتور علي ناصر، من البقاع، شرق لبنان، عن إشاعة أجواء تفاؤلية حول طاولة المفاوضات في باكستان. 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T18:15+0000
2026-04-10T18:15+0000
حصري
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_df196e532a692b4edd79925c93cb1955.jpg
وأشار إلى أن "الموقف الأميركي الإيجابي يُفترض أن يكون مبنيًا على ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، لأن مشاركة الجانب الإيراني في المفاوضات تتوقف على ذلك"، متوقعًا أن "تفضي المفاوضات إلى اتفاق بين الطرفين وعدم العودة إلى الحرب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_170:0:1229:794_1920x0_80_0_0_21cc8a561823f1c08ea11ad04872955d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© REUTERS Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
© REUTERS Alex Brandon
تابعنا عبر
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الاستراتيجي والعلاقات الدولية، الدكتور علي ناصر، من البقاع، شرق لبنان، عن إشاعة أجواء تفاؤلية حول طاولة المفاوضات في باكستان.
وأشار إلى أن "الموقف الأميركي الإيجابي يُفترض أن يكون مبنيًا على ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، لأن مشاركة الجانب الإيراني في المفاوضات تتوقف على ذلك"، متوقعًا أن "تفضي المفاوضات إلى اتفاق بين الطرفين وعدم العودة إلى الحرب".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
ترامب: لا أوراق تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز
17:59 GMT
واعتبر ناصر، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن التصريحات الأمريكية الإيجابية قد تندرج أيضًا في إطار المناورة"، لافتًا إلى أنه "في كلتا الحالتين، فإن الولايات المتحدة خضعت للشروط التي فرضتها إيران، والتي سيُبنى التفاوض على أساسها".

ورأى أن "الضمانات يجب أن تكون مكتوبة، وأن يُربط وقف إطلاق النار في لبنان بالمسار التفاوضي في باكستان، لأنه الأفضل للبنان وإيران وللسلام في المنطقة"، معتبرًا أن "المسار الأميركي قد يؤدي إلى الاستفراد بلبنان، في حين أن المسار الباكستاني يخضع لموازين قوى أفرزتها الحرب الأخيرة"، محذرًا من أن "أي تملص من هذا المسار قد يؤدي إلى حرب جديدة ذات تداعيات أوسع، لا سيما على الاقتصاد العالمي".

وأشار الباحث اللبناني إلى أن "المفاوضات قد تشهد نوعًا من التوازن بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ستفرض الوقائع الميدانية والجغرافية نفسها"، لافتًا إلى أنه "سيجري ربط أمن الخليج بأمن مضيق هرمز، الذي سيكون تحت إشراف إيران وبشروطها، مع أدوار لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين في هذا الإطار"، معتبرًا أن "نتائج الحرب أسهمت في توسيع المجال الحيوي الإيراني من مياه الخليج إلى بحر عدن".
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
بتعليمات واضحة من ترامب... وفد أمريكي يتوجه إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران
13:13 GMT
وأضاف أن "النقاش في باكستان سيكون مختلفًا عن السابق، بعد أن خضعت الولايات المتحدة لضغوط كبيرة، سيخضع لها نتنياهو أيضًا"، معتبرًا أن "المسألة تتعلق بهيبة الولايات المتحدة كقوة عظمى"، لافتًا إلى أن "ملف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج سيُطرح على طاولة المفاوضات، وقد تكون هذه القواعد أمام خيارين، إما المغادرة أو إلغاء الاتفاقيات الأمنية التي تقيمها الولايات المتحدة مع دول الخليج".

وحول احتمال الانقلاب على الاتفاق، أشار ناصر إلى أن "إيران طالبت في أحد البنود بضمانات من مجلس الأمن لكل ما يتم الاتفاق عليه، في ظل انعدام الثقة بالولايات المتحدة".

وأكد أن "الشروط الإيرانية التي وافقت عليها واشنطن تُعد أساس النقاش، بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة"، موضحًا أن "مسألة تنظيم المرور عبر مضيق هرمز ستُناقش من حيث الآليات"، مشيرًا إلى أن "ترامب لا يملك أدوات ضغط حقيقية على حركة العبور في المضيق، وأن إيران كانت تمارس حقوقها وفق القانون الدولي، من خلال إدارة حركة الملاحة لتعرّض أمنها للخطر، من دون إغلاق المضيق رسميًا".
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون في كل لحظة للعودة بقوة إلى إيران
09:29 GMT
وأوضح أن "السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تعني عمليًا أن الخليج أصبح بحيرة مغلقة تتحكم إيران بمداخلها"، معتبرًا أن "أهمية الممرات تفوق أهمية النفط بحد ذاته"، متوقعًا أن "تخضع الولايات المتحدة لإجراءات جديدة في ما يتعلق بأمن الطاقة العالمي وأمن الخليج".
وفي ما يتعلق بدور باكستان، أشار ناصر إلى "أهمية موقعها الجغرافي على الحدود الشرقية لإيران، إضافة إلى عمقها الصيني"، لافتًا إلى أنها "دولة نووية وقد تضطلع بدور ضامن في ملف تخصيب اليورانيوم، أو الإشراف عليه"، معتبرًا أنها "ستكون جزءًا من محور إقليمي ودولي يتشكل حاليًا، إلى جانب روسيا والصين وإيران، بما يعكس تحولات جديدة في توازنات القوى في الخليج ووسط آسيا".
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала