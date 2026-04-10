دراسة: الزواج قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
دراسة: الزواج قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن الحالة الاجتماعية قد تلعب دورًا في احتمالات الإصابة بالسرطان، حيث أظهرت النتائج أن المتزوجين أقل عرضة للإصابة مقارنة بغير المتزوجين،... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T21:57+0000
2026-04-10T21:57+0000
2026-04-10T21:57+0000
وبيّنت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة "كانسر ريسيرش كومنيكيشنز" ونقلتها وسائل إعلام غربية، أن معدلات الإصابة بالسرطان كانت أعلى بشكل ملحوظ لدى العزّاب، إذ ارتفعت بنحو 70% لدى الرجال غير المتزوجين و85% لدى النساء، مقارنة بالمتزوجين.ويرجّح الباحثون أن هذه الفروقات لا تعود إلى تأثير مباشر للزواج بحد ذاته، بل إلى عوامل مرتبطة بنمط الحياة والسلوك الصحي، مثل ارتفاع معدلات التدخين، وعدم الالتزام بالفحوصات الطبية الدورية، وتأخر التشخيص المبكر لدى غير المتزوجين.وأوضح الباحث الدكتور فرانك بينيدو، من جامعة ميامي، أن تعزيز الوعي بعوامل الخطر الصحية والالتزام بالفحوصات الوقائية يظل أمرًا ضروريًا، خاصة لدى الفئات غير المتزوجة.من جهته، اعتبر الباحث الدكتور باولو بينهيرو أن الحالة الاجتماعية يمكن أن تُستخدم كمؤشر صحي على مستوى السكان، نظرًا لتأثيرها على أنماط الحياة والالتزام بالإجراءات الوقائية.وتندرج هذه النتائج ضمن أبحاث أوسع في مجال الصحة العامة، تسعى لفهم دور العوامل الاجتماعية في التأثير على الأمراض المزمنة، في ظل استمرار التفاوت في معدلات النجاة من السرطان عالميًا رغم التقدم الطبي.
دراسة: الزواج قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
كشفت دراسة علمية حديثة أن الحالة الاجتماعية قد تلعب دورًا في احتمالات الإصابة بالسرطان، حيث أظهرت النتائج أن المتزوجين أقل عرضة للإصابة مقارنة بغير المتزوجين، وذلك وفق تحليل بيانات شمل نحو أربعة ملايين شخص في الولايات المتحدة.
وبيّنت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة
"كانسر ريسيرش كومنيكيشنز" ونقلتها وسائل إعلام غربية، أن معدلات الإصابة بالسرطان كانت أعلى بشكل ملحوظ لدى العزّاب، إذ ارتفعت بنحو 70% لدى الرجال غير المتزوجين و85% لدى النساء، مقارنة بالمتزوجين.
ويرجّح الباحثون أن هذه الفروقات لا تعود إلى تأثير مباشر للزواج بحد ذاته، بل إلى عوامل مرتبطة بنمط الحياة والسلوك الصحي، مثل ارتفاع معدلات التدخين
، وعدم الالتزام بالفحوصات الطبية الدورية، وتأخر التشخيص المبكر لدى غير المتزوجين.
وأوضح الباحث الدكتور فرانك بينيدو، من جامعة ميامي، أن تعزيز الوعي بعوامل الخطر الصحية والالتزام بالفحوصات الوقائية يظل أمرًا ضروريًا، خاصة لدى الفئات غير المتزوجة.
كما شدد فريق الدراسة على أن النتائج تشير إلى وجود ارتباط محتمل بين الدعم الاجتماعي والسلوك الصحي، دون أن تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الزواج والوقاية من السرطان.
من جهته، اعتبر الباحث الدكتور باولو بينهيرو أن الحالة الاجتماعية يمكن أن تُستخدم كمؤشر صحي على مستوى السكان، نظرًا لتأثيرها على أنماط الحياة والالتزام بالإجراءات الوقائية.
وتندرج هذه النتائج ضمن أبحاث أوسع في مجال الصحة العامة، تسعى لفهم دور العوامل الاجتماعية في التأثير على الأمراض المزمنة، في ظل استمرار التفاوت في معدلات النجاة من السرطان
عالميًا رغم التقدم الطبي.