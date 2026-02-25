دراسة: "بكتيريا آكلة الأورام".. ابتكار جديد لعلاج السرطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260225/دراسة-بكتيريا-آكلة-الأورام-ابتكار-جديد-لعلاج-السرطان-1110749619.html
دراسة: "بكتيريا آكلة الأورام".. ابتكار جديد لعلاج السرطان
دراسة: "بكتيريا آكلة الأورام".. ابتكار جديد لعلاج السرطان
سبوتنيك عربي
طور باحثون في جامعة واترلو الكندية بكتيريا معدلة وراثيًا قادرة على "التهام" الأورام الصلبة من الداخل. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T17:08+0000
2026-02-25T17:08+0000
مجتمع
منوعات
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091183419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6f2ea0f9959e9718905866efa928b23.jpg
تعتمد التقنية على بكتيريا "Clostridium sporogenes"، وهي ميكروب طبيعي موجود في التربة، لا ينمو إلا في بيئات خالية تمامًا من الأكسجين، مما يجعل قلب الأورام – المناطق المنخفضة الأكسجين والغنية بالمغذيات – بيئة مثالية لتكاثرها، وفقا لموقع "ساينس ديلي". غير أن التحدي يكمن في أطراف الورم حيث يوجد بعض الأكسجين، ما يؤدي إلى موت البكتيريا قبل إكمال المهمة.ولحل ذلك، أدخل الفريق جينًا من بكتيريا أخرى يمنحها قدرة أكبر على تحمل الأكسجين، لتمكينها من البقاء والعمل في المناطق شبه المؤكسجة.لمنع أي مخاطر انتشار غير مرغوب في الأنسجة السليمة أو الدم، صمم الباحثون نظام تحكم دقيقًا يعتمد على "الاستشعار النصابي" (Quorum Sensing)، وهو آلية تواصل بكتيرية طبيعية تعتمد على إشارات كيميائية.يفعّل هذا النظام الجين المقاوم للأكسجين فقط عندما يصل عدد البكتيريا داخل الورم إلى حد كافٍ، مما يضمن السلامة ويحد من النشاط خارج الورم.وفي تجارب أولية، استخدم الفريق بروتينًا فلوريًا أخضر للتحقق من توقيت تفعيل النظام، قبل دمج جميع العناصر في سلالة واحدة لاختبارات ما قبل السريرية.ويأتي هذا النهج ضمن توجه متزايد في الطب يسخر الكائنات الدقيقة كأسلحة موجهة ضد السرطان، خاصة في المناطق التي يصعب على العلاجات التقليدية أو الجراحة الوصول إليها.ورغم أن النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أنها تفتح آفاقًا جديدة لعلاجات بيولوجية دقيقة قد تحول "حلفاء مجهريين" إلى أداة فعالة في المعركة ضد الأورام الصلبة.
https://sarabic.ae/20260225/روسيا-تقترب-من-تطوير-دواء-جديد-لعلاج-سرطان-البنكرياس-1110729669.html
https://sarabic.ae/20260218/الأولى-عالميا-روسيا-تبدأ-استخدام-دواء-لعلاج-سرطان-الجلد-الميلانوما-1110485166.html
https://sarabic.ae/20260205/علماء-يكتشفون-طريقة-لكبح-نمو-خلايا-سرطان-القولون-1110026425.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091183419_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c42469858276a0d3c26fcfd0b7ac180d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار كندا
منوعات, أخبار كندا

دراسة: "بكتيريا آكلة الأورام".. ابتكار جديد لعلاج السرطان

17:08 GMT 25.02.2026
© Photo / unsplash/CDCبكتيريا
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Photo / unsplash/CDC
تابعنا عبر
طور باحثون في جامعة واترلو الكندية بكتيريا معدلة وراثيًا قادرة على "التهام" الأورام الصلبة من الداخل.
تعتمد التقنية على بكتيريا "Clostridium sporogenes"، وهي ميكروب طبيعي موجود في التربة، لا ينمو إلا في بيئات خالية تمامًا من الأكسجين، مما يجعل قلب الأورام – المناطق المنخفضة الأكسجين والغنية بالمغذيات – بيئة مثالية لتكاثرها، وفقا لموقع "ساينس ديلي".
صيدلي يعطي جرعة من لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي لمريض، ميامي، 9 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
مجتمع
روسيا تقترب من تطوير دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
10:12 GMT

وبحسب الدراسة، تدخل جراثيم البكتيريا الورم، حيث تبدأ في التغذي على مكوناته والتوسع، مما يسهم في تدميره من الداخل إلى الخارج.

غير أن التحدي يكمن في أطراف الورم حيث يوجد بعض الأكسجين، ما يؤدي إلى موت البكتيريا قبل إكمال المهمة.
ولحل ذلك، أدخل الفريق جينًا من بكتيريا أخرى يمنحها قدرة أكبر على تحمل الأكسجين، لتمكينها من البقاء والعمل في المناطق شبه المؤكسجة.
حقنة أنسولين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
مجتمع
الأولى عالميا... روسيا تبدأ استخدام دواء لعلاج سرطان الجلد "الميلانوما"
18 فبراير, 11:38 GMT
لمنع أي مخاطر انتشار غير مرغوب في الأنسجة السليمة أو الدم، صمم الباحثون نظام تحكم دقيقًا يعتمد على "الاستشعار النصابي" (Quorum Sensing)، وهو آلية تواصل بكتيرية طبيعية تعتمد على إشارات كيميائية.
يفعّل هذا النظام الجين المقاوم للأكسجين فقط عندما يصل عدد البكتيريا داخل الورم إلى حد كافٍ، مما يضمن السلامة ويحد من النشاط خارج الورم.
وصف الباحثون العملية بأنها بناء "دائرة كهربائية بيولوجية" باستخدام قطع من الحمض النووي، حيث يعمل كل جزء جيني كعنصر في برنامج محسوب.
علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية جسيمات نانوية ناقلان نانو لإيصال المضادات الحيوية بشكل مستهدف إلى بؤر العدوى، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
علماء يكتشفون طريقة لكبح نمو خلايا سرطان القولون
5 فبراير, 15:52 GMT
وفي تجارب أولية، استخدم الفريق بروتينًا فلوريًا أخضر للتحقق من توقيت تفعيل النظام، قبل دمج جميع العناصر في سلالة واحدة لاختبارات ما قبل السريرية.
ويأتي هذا النهج ضمن توجه متزايد في الطب يسخر الكائنات الدقيقة كأسلحة موجهة ضد السرطان، خاصة في المناطق التي يصعب على العلاجات التقليدية أو الجراحة الوصول إليها.
ورغم أن النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أنها تفتح آفاقًا جديدة لعلاجات بيولوجية دقيقة قد تحول "حلفاء مجهريين" إلى أداة فعالة في المعركة ضد الأورام الصلبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала