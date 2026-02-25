https://sarabic.ae/20260225/دراسة-بكتيريا-آكلة-الأورام-ابتكار-جديد-لعلاج-السرطان-1110749619.html

دراسة: "بكتيريا آكلة الأورام".. ابتكار جديد لعلاج السرطان

دراسة: "بكتيريا آكلة الأورام".. ابتكار جديد لعلاج السرطان

سبوتنيك عربي

طور باحثون في جامعة واترلو الكندية بكتيريا معدلة وراثيًا قادرة على "التهام" الأورام الصلبة من الداخل. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T17:08+0000

2026-02-25T17:08+0000

2026-02-25T17:08+0000

مجتمع

منوعات

أخبار كندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091183419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6f2ea0f9959e9718905866efa928b23.jpg

تعتمد التقنية على بكتيريا "Clostridium sporogenes"، وهي ميكروب طبيعي موجود في التربة، لا ينمو إلا في بيئات خالية تمامًا من الأكسجين، مما يجعل قلب الأورام – المناطق المنخفضة الأكسجين والغنية بالمغذيات – بيئة مثالية لتكاثرها، وفقا لموقع "ساينس ديلي". غير أن التحدي يكمن في أطراف الورم حيث يوجد بعض الأكسجين، ما يؤدي إلى موت البكتيريا قبل إكمال المهمة.ولحل ذلك، أدخل الفريق جينًا من بكتيريا أخرى يمنحها قدرة أكبر على تحمل الأكسجين، لتمكينها من البقاء والعمل في المناطق شبه المؤكسجة.لمنع أي مخاطر انتشار غير مرغوب في الأنسجة السليمة أو الدم، صمم الباحثون نظام تحكم دقيقًا يعتمد على "الاستشعار النصابي" (Quorum Sensing)، وهو آلية تواصل بكتيرية طبيعية تعتمد على إشارات كيميائية.يفعّل هذا النظام الجين المقاوم للأكسجين فقط عندما يصل عدد البكتيريا داخل الورم إلى حد كافٍ، مما يضمن السلامة ويحد من النشاط خارج الورم.وفي تجارب أولية، استخدم الفريق بروتينًا فلوريًا أخضر للتحقق من توقيت تفعيل النظام، قبل دمج جميع العناصر في سلالة واحدة لاختبارات ما قبل السريرية.ويأتي هذا النهج ضمن توجه متزايد في الطب يسخر الكائنات الدقيقة كأسلحة موجهة ضد السرطان، خاصة في المناطق التي يصعب على العلاجات التقليدية أو الجراحة الوصول إليها.ورغم أن النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أنها تفتح آفاقًا جديدة لعلاجات بيولوجية دقيقة قد تحول "حلفاء مجهريين" إلى أداة فعالة في المعركة ضد الأورام الصلبة.

https://sarabic.ae/20260225/روسيا-تقترب-من-تطوير-دواء-جديد-لعلاج-سرطان-البنكرياس-1110729669.html

https://sarabic.ae/20260218/الأولى-عالميا-روسيا-تبدأ-استخدام-دواء-لعلاج-سرطان-الجلد-الميلانوما-1110485166.html

https://sarabic.ae/20260205/علماء-يكتشفون-طريقة-لكبح-نمو-خلايا-سرطان-القولون-1110026425.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار كندا