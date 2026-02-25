https://sarabic.ae/20260225/روسيا-تقترب-من-تطوير-دواء-جديد-لعلاج-سرطان-البنكرياس-1110729669.html

روسيا تقترب من تطوير دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

روسيا تقترب من تطوير دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

أفاد أندريه كابران، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، بأن "روسيا...

وقال كابران خلال جلسة في منتدى "التقنيات المستقبلية": "التطوير التالي سيكون لسرطان الخلايا الصغيرة الخبيث، والتطويرالتالي نحن نخطط للبنكرياس، سرطان البنكرياس، وهو خبيث للغاية، لذا فإن هذه التقنية تسمح لنا بالوصول إلى مواقع أورام أخرى".وقال خلال جلسة عامة لمجلس الفيدرالية: "لقد طوّرنا الدواء بالتعاون مع معهد "غاماليا"، وقد بدأ المرضى الأوائل بالفعل في أخذه".ووفقا له: "الدواء المحلي التالي الذي سيطرح، سيكون موجّها لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة (السرطان الصغير الخلايا في الرئة)".علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإنقاذ الأسنانعلماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق

