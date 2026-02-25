https://sarabic.ae/20260225/روسيا-تقترب-من-تطوير-دواء-جديد-لعلاج-سرطان-البنكرياس-1110729669.html
روسيا تقترب من تطوير دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
روسيا تقترب من تطوير دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
سبوتنيك عربي
أفاد أندريه كابران، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، بأن "روسيا... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T10:12+0000
2026-02-25T10:12+0000
2026-02-25T10:12+0000
مجتمع
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106140137_0:141:1363:908_1920x0_80_0_0_1b696982daeb243a0f0045b56ea5e772.jpg
وقال كابران خلال جلسة في منتدى "التقنيات المستقبلية": "التطوير التالي سيكون لسرطان الخلايا الصغيرة الخبيث، والتطويرالتالي نحن نخطط للبنكرياس، سرطان البنكرياس، وهو خبيث للغاية، لذا فإن هذه التقنية تسمح لنا بالوصول إلى مواقع أورام أخرى".وقال خلال جلسة عامة لمجلس الفيدرالية: "لقد طوّرنا الدواء بالتعاون مع معهد "غاماليا"، وقد بدأ المرضى الأوائل بالفعل في أخذه".ووفقا له: "الدواء المحلي التالي الذي سيطرح، سيكون موجّها لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة (السرطان الصغير الخلايا في الرئة)".علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإنقاذ الأسنانعلماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق
https://sarabic.ae/20260211/علماء-روس-يطورون-علاجا-خلويا-جديدا-لمواجهة-سرطان-الجلد-1110240498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106140137_152:0:1363:908_1920x0_80_0_0_7bcb76a6c35f8f1a065f2edc99f3dc00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا تقترب من تطوير دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
أفاد أندريه كابران، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، بأن "روسيا تقترب من تطوير دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس".
وقال كابران خلال جلسة في منتدى "التقنيات المستقبلية": "التطوير التالي سيكون لسرطان الخلايا الصغيرة الخبيث، والتطويرالتالي نحن نخطط للبنكرياس، سرطان البنكرياس، وهو خبيث للغاية، لذا فإن هذه التقنية تسمح لنا بالوصول إلى مواقع أورام أخرى".
وكان كابرين قد صرّح، سابقا، أن "روسيا أصبحت أول دولة في العالم تطوّر دواءً لعلاج سرطان الجلد الميلانيني".
وقال خلال جلسة عامة لمجلس الفيدرالية: "لقد طوّرنا الدواء بالتعاون مع معهد "غاماليا"، وقد بدأ المرضى الأوائل بالفعل في أخذه".
وأضاف: "تجري حاليًا عمليات إنتاج أدوية مخصصة".
ووفقا له: "الدواء المحلي التالي الذي سيطرح، سيكون موجّها لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة (السرطان الصغير الخلايا في الرئة)".