https://sarabic.ae/20260224/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لإنقاذ-الأسنان--1110685949.html
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان
سبوتنيك عربي
2026-02-24T10:58+0000
2026-02-24T10:58+0000
2026-02-24T10:58+0000
مجتمع
اخبار روسيا
غلاج طبيعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105105828_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_c82b9784d06c27bfcf2294fe11dc2b64.jpg
اخبار روسيا, غلاج طبيعي
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان
أعلن علماء من جامعة بيلغورود الحكومية للبحوث، اليوم الثلاثاء، عن طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان في حالة التسوس. ووفقا لهم، فإن بعض المواد من أوراق الغار يمكن أن تحافظ على حيوية الأنسجة الداخلية للسن.
وأبلغ علماء الجامعة بأن أوراق الغار النبيل (Laurus nobilis) تحتوي على مواد ذات تأثيرات واضحة مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويمكن استخدام هذه المكونات لعلاج أنسجة الفم.
وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في تصريح إلى وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن براءة هذا الاختراع محمية من الدولة الروسية.
وأعلنت أستاذة قسم طب تقويم الأسنان في جامعة بيلغورود، إيرينا ريجوفا، أن تأثير أوراق الغار يكون أكثر فعالية مقارنةً بالمطهرات الكلاسيكية، فهو أمر مهم بشكل خاص خلال العمل مع الأنسجة الحساسة.
أوضحت ريجوفا أن هذا المزيج يسمح بتقليل التفاعل الالتهابي ودعم العمليات الترميمية الطبيعية، مع الحفاظ على حيوية أنسجة الأسنان.
وقد تم علاج المرضى في إحدى عيادات الأسنان في بيلغورود، وتم تقييم فعالية هذا الابتكار الجديد، باستخدام تقويم الأسنان الكهربائي بعد أسبوعين وأربعة أسابيع من الإجراء.