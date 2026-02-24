علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان

عربي
الكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260224/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لإنقاذ-الأسنان--1110685949.html
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان
سبوتنيك عربي
أعلن علماء من جامعة بيلغورود الحكومية للبحوث، اليوم الثلاثاء، عن طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان في حالة التسوس. ووفقا لهم، فإن بعض المواد من أوراق الغار يمكن أن... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T10:58+0000
2026-02-24T10:58+0000
مجتمع
اخبار روسيا
غلاج طبيعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105105828_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_c82b9784d06c27bfcf2294fe11dc2b64.jpg
وأبلغ علماء الجامعة بأن أوراق الغار النبيل (Laurus nobilis) تحتوي على مواد ذات تأثيرات واضحة مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويمكن استخدام هذه المكونات لعلاج أنسجة الفم.وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في تصريح إلى وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن براءة هذا الاختراع محمية من الدولة الروسية.وأعلنت أستاذة قسم طب تقويم الأسنان في جامعة بيلغورود، إيرينا ريجوفا، أن تأثير أوراق الغار يكون أكثر فعالية مقارنةً بالمطهرات الكلاسيكية، فهو أمر مهم بشكل خاص خلال العمل مع الأنسجة الحساسة.وقد تم علاج المرضى في إحدى عيادات الأسنان في بيلغورود، وتم تقييم فعالية هذا الابتكار الجديد، باستخدام تقويم الأسنان الكهربائي بعد أسبوعين وأربعة أسابيع من الإجراء.
https://sarabic.ae/20260224/اختراق-علمي-لقاح-أنفي-يجمع-الحماية-من-الفيروسات-التنفسية-والبكتيريا-والحساسية--1110685230.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105105828_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_0ecd405008810bfaec102b31b6730c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اخبار روسيا, غلاج طبيعي
اخبار روسيا, غلاج طبيعي

علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان

10:58 GMT 24.02.2026
© Photo / /unsplash/Diana Polekhinaفرشاة أسنان
فرشاة أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© Photo / /unsplash/Diana Polekhina
تابعنا عبر
أعلن علماء من جامعة بيلغورود الحكومية للبحوث، اليوم الثلاثاء، عن طريقة جديدة لإنقاذ الأسنان في حالة التسوس. ووفقا لهم، فإن بعض المواد من أوراق الغار يمكن أن تحافظ على حيوية الأنسجة الداخلية للسن.
وأبلغ علماء الجامعة بأن أوراق الغار النبيل (Laurus nobilis) تحتوي على مواد ذات تأثيرات واضحة مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويمكن استخدام هذه المكونات لعلاج أنسجة الفم.
وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في تصريح إلى وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن براءة هذا الاختراع محمية من الدولة الروسية.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
مجتمع
اختراق علمي.. لقاح أنفي يجمع الحماية من الفيروسات التنفسية والبكتيريا والحساسية
10:30 GMT
وأعلنت أستاذة قسم طب تقويم الأسنان في جامعة بيلغورود، إيرينا ريجوفا، أن تأثير أوراق الغار يكون أكثر فعالية مقارنةً بالمطهرات الكلاسيكية، فهو أمر مهم بشكل خاص خلال العمل مع الأنسجة الحساسة.
أوضحت ريجوفا أن هذا المزيج يسمح بتقليل التفاعل الالتهابي ودعم العمليات الترميمية الطبيعية، مع الحفاظ على حيوية أنسجة الأسنان.
وقد تم علاج المرضى في إحدى عيادات الأسنان في بيلغورود، وتم تقييم فعالية هذا الابتكار الجديد، باستخدام تقويم الأسنان الكهربائي بعد أسبوعين وأربعة أسابيع من الإجراء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала