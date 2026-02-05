https://sarabic.ae/20260205/علماء-يكتشفون-طريقة-لكبح-نمو-خلايا-سرطان-القولون-1110026425.html
علماء يكتشفون طريقة لكبح نمو خلايا سرطان القولون
علماء يكتشفون طريقة لكبح نمو خلايا سرطان القولون
سبوتنيك عربي
حدد علماء من روسيا والسويد ومصر "كاسبيز-2" كمنظم رئيسي يثبط التنفس الميتوكوندري في خلايا سرطان القولون والمستقيم، ما قد يحد من تكاثر الورم عن طريق الحد من... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T15:52+0000
2026-02-05T15:52+0000
2026-02-05T15:52+0000
علوم
روسيا
جامعات روسية
السرطان
العلاج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087546_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_fd51adb2a09af721b2460c391ad02db2.jpg
يُعرف "كاسبيز-2" علميا بأنه أحد الإنزيمات المشاركة في عمليات موت الخلايا المبرمج، وهي العملية التي تقوم بها الخلايا بتدمير نفسها ذاتيًا لمنع النمو غير المنضبط. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة عن وظيفتها الجديدة في التحكم في التنفس الخلوي، وهي العملية التي تستخدمها الميتوكوندريا لتوليد الطاقة من خلال استهلاك الأكسجين. في خلايا سرطان القولون والمستقيم التي تفتقر إلى إنزيم "كاسبيز2"، تزيد الميتوكوندريا نشاطها، وتستهلك أكسجينا بنسبة 20-40٪ أكثر من المعتاد. ينبع فرط النشاط هذا من فرط نشاط إنزيم هيدروجيناز السكسينات، وهو إنزيم رئيسي في السلسلة التنفسية. النتيجة ستكون تراكم أنواع الأكسجين التفاعلية "وهي جزيئات شديدة التفاعل تلحق الضرر بالخلايا السليمة"، ولكن من المثير للدهشة أنها تزيد من انتشار الخلايا السرطانية. وبدون "الفرامل" التنظيمية لإنزيم "كاسبيز-2" تصبح الأورام أكثر عدوانية. وقد تحقق الفريق من صحة النتائج التي توصلوا إليها باستخدام مجموعة مصممة خصيصا من فئران كاسبيز-2" المعطلة، والتي تم تطويرها خصيصًا لهذه الدراسة. ومن اللافت للنظر أن التأثير كان خاصا بالجنس. وقالت ماريا يابرينتسيفا، الباحثة في معهد في. أ. إنجلهاردت للبيولوجيا الجزيئية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمشاركة في المشروع: "لقد أكدنا الآلية في هذه الفئران الفريدة التي تفتقر إلى إنزيم كاسبيز2. والجدير بالذكر أن التأثير الموصوف يعتمد على جنس الحيوانات ويظهر فقط في الإناث". ووفقا للمشاركين في الدراسة، ستشكل المعرفة المكتسبة حول وظيفة "كاسبيز-2" أساسا لتطوير أساليب علاجية جديدة. واختتم أحد المشاركين في المشروع، وهو طالب دراسات عليا في كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، حديثه قائلًا: "نخطط مستقبلا لاستخدام هذه الآلية في تطوير أدوية جديدة مضادة للسرطان تُعزز أو تُحاكي عمل كاسبيز-2، وبالتالي تحرم الورم من موارد النمو والانقسام".علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بالأمراض الوراثية والمناعية
https://sarabic.ae/20260127/بالتعاون-مع-عرب-علماء-روس-يكتشفون-عاملا-جديدا-في-تطور-مرض-السكري-1109691701.html
https://sarabic.ae/20260115/علماء-روس-يكتشفون-تأثيرا-وقائيا-لفطر-خطير-1109257461.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087546_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_9d35b95dcdaf71d21ef8392b7affb2c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, جامعات روسية, السرطان, العلاج
علوم, روسيا, جامعات روسية, السرطان, العلاج
علماء يكتشفون طريقة لكبح نمو خلايا سرطان القولون
حدد علماء من روسيا والسويد ومصر "كاسبيز-2" كمنظم رئيسي يثبط التنفس الميتوكوندري في خلايا سرطان القولون والمستقيم، ما قد يحد من تكاثر الورم عن طريق الحد من إمداد الطاقة والإجهاد التأكسدي، حيث يُقيّد إنزيم "كاسبيز-2" التنفس الميتوكوندري.
يُعرف "كاسبيز-2" علميا بأنه أحد الإنزيمات المشاركة في عمليات موت الخلايا المبرمج، وهي العملية التي تقوم بها الخلايا بتدمير نفسها ذاتيًا لمنع النمو غير المنضبط. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة
عن وظيفتها الجديدة في التحكم في التنفس الخلوي، وهي العملية التي تستخدمها الميتوكوندريا لتوليد الطاقة من خلال استهلاك الأكسجين.
في خلايا سرطان القولون والمستقيم التي تفتقر إلى إنزيم "كاسبيز2"، تزيد الميتوكوندريا نشاطها، وتستهلك أكسجينا بنسبة 20-40٪ أكثر من المعتاد. ينبع فرط النشاط هذا من فرط نشاط إنزيم هيدروجيناز السكسينات، وهو إنزيم رئيسي في السلسلة التنفسية. النتيجة ستكون تراكم أنواع الأكسجين التفاعلية "وهي جزيئات شديدة التفاعل تلحق الضرر بالخلايا السليمة"، ولكن من المثير للدهشة أنها تزيد من انتشار الخلايا السرطانية. وبدون "الفرامل" التنظيمية لإنزيم "كاسبيز-2" تصبح الأورام أكثر عدوانية.
وأكدت دراسة جديدة أجراها فريق مشترك من العلماء من معهد ف. أ. إنجلهاردت للبيولوجيا الجزيئية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجامعة موسكو الحكومية (جامعة لومونوسوف)، ومعهد كارولينسكا (السويد)، وجامعة طنطا (مصر)، أن لهذا الإنزيم دور آخر غير معروف سابقا: وهو التحكم في التنفس الخلوي.
وقد تحقق الفريق من صحة النتائج التي توصلوا إليها باستخدام مجموعة مصممة خصيصا من فئران كاسبيز-2" المعطلة، والتي تم تطويرها خصيصًا لهذه الدراسة. ومن اللافت للنظر أن التأثير كان خاصا بالجنس.
وقالت ماريا يابرينتسيفا، الباحثة في معهد في. أ. إنجلهاردت للبيولوجيا الجزيئية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمشاركة في المشروع: "لقد أكدنا الآلية في هذه الفئران الفريدة التي تفتقر إلى إنزيم كاسبيز2. والجدير بالذكر أن التأثير الموصوف يعتمد على جنس الحيوانات ويظهر فقط في الإناث".
وأوضح البروفيسور بوريس جيفوتوفسكي، رئيس مختبر دراسة آليات موت الخلايا المبرمج في كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، أهمية النموذج، قائلا: "سرطان القولون والمستقيم هو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم".
ووفقا للمشاركين في الدراسة، ستشكل المعرفة المكتسبة حول وظيفة "كاسبيز-2" أساسا لتطوير أساليب علاجية جديدة.
واختتم أحد المشاركين في المشروع، وهو طالب دراسات عليا في كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، حديثه قائلًا: "نخطط مستقبلا لاستخدام هذه الآلية في تطوير أدوية جديدة مضادة للسرطان تُعزز أو تُحاكي عمل كاسبيز-2، وبالتالي تحرم الورم من موارد النمو والانقسام".