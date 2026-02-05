https://sarabic.ae/20260205/علماء-يكتشفون-طريقة-لكبح-نمو-خلايا-سرطان-القولون-1110026425.html

علماء يكتشفون طريقة لكبح نمو خلايا سرطان القولون

سبوتنيك عربي

حدد علماء من روسيا والسويد ومصر "كاسبيز-2" كمنظم رئيسي يثبط التنفس الميتوكوندري في خلايا سرطان القولون والمستقيم، ما قد يحد من تكاثر الورم عن طريق الحد من... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T15:52+0000

2026-02-05T15:52+0000

2026-02-05T15:52+0000

علوم

روسيا

جامعات روسية

السرطان

العلاج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087546_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_fd51adb2a09af721b2460c391ad02db2.jpg

يُعرف "كاسبيز-2" علميا بأنه أحد الإنزيمات المشاركة في عمليات موت الخلايا المبرمج، وهي العملية التي تقوم بها الخلايا بتدمير نفسها ذاتيًا لمنع النمو غير المنضبط. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة عن وظيفتها الجديدة في التحكم في التنفس الخلوي، وهي العملية التي تستخدمها الميتوكوندريا لتوليد الطاقة من خلال استهلاك الأكسجين. في خلايا سرطان القولون والمستقيم التي تفتقر إلى إنزيم "كاسبيز2"، تزيد الميتوكوندريا نشاطها، وتستهلك أكسجينا بنسبة 20-40٪ أكثر من المعتاد. ينبع فرط النشاط هذا من فرط نشاط إنزيم هيدروجيناز السكسينات، وهو إنزيم رئيسي في السلسلة التنفسية. النتيجة ستكون تراكم أنواع الأكسجين التفاعلية "وهي جزيئات شديدة التفاعل تلحق الضرر بالخلايا السليمة"، ولكن من المثير للدهشة أنها تزيد من انتشار الخلايا السرطانية. وبدون "الفرامل" التنظيمية لإنزيم "كاسبيز-2" تصبح الأورام أكثر عدوانية. وقد تحقق الفريق من صحة النتائج التي توصلوا إليها باستخدام مجموعة مصممة خصيصا من فئران كاسبيز-2" المعطلة، والتي تم تطويرها خصيصًا لهذه الدراسة. ومن اللافت للنظر أن التأثير كان خاصا بالجنس. وقالت ماريا يابرينتسيفا، الباحثة في معهد في. أ. إنجلهاردت للبيولوجيا الجزيئية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمشاركة في المشروع: "لقد أكدنا الآلية في هذه الفئران الفريدة التي تفتقر إلى إنزيم كاسبيز2. والجدير بالذكر أن التأثير الموصوف يعتمد على جنس الحيوانات ويظهر فقط في الإناث". ووفقا للمشاركين في الدراسة، ستشكل المعرفة المكتسبة حول وظيفة "كاسبيز-2" أساسا لتطوير أساليب علاجية جديدة. واختتم أحد المشاركين في المشروع، وهو طالب دراسات عليا في كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، حديثه قائلًا: "نخطط مستقبلا لاستخدام هذه الآلية في تطوير أدوية جديدة مضادة للسرطان تُعزز أو تُحاكي عمل كاسبيز-2، وبالتالي تحرم الورم من موارد النمو والانقسام".علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بالأمراض الوراثية والمناعية

2026

