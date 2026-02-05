علماء يكتشفون طريقة لكبح نمو خلايا سرطان القولون

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
علماء يكتشفون طريقة لكبح نمو خلايا سرطان القولون
علماء يكتشفون طريقة لكبح نمو خلايا سرطان القولون

حدد علماء من روسيا والسويد ومصر "كاسبيز-2" كمنظم رئيسي يثبط التنفس الميتوكوندري في خلايا سرطان القولون والمستقيم، ما قد يحد من تكاثر الورم عن طريق الحد من إمداد الطاقة والإجهاد التأكسدي، حيث يُقيّد إنزيم "كاسبيز-2" التنفس الميتوكوندري.
يُعرف "كاسبيز-2" علميا بأنه أحد الإنزيمات المشاركة في عمليات موت الخلايا المبرمج، وهي العملية التي تقوم بها الخلايا بتدمير نفسها ذاتيًا لمنع النمو غير المنضبط. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة عن وظيفتها الجديدة في التحكم في التنفس الخلوي، وهي العملية التي تستخدمها الميتوكوندريا لتوليد الطاقة من خلال استهلاك الأكسجين.
في خلايا سرطان القولون والمستقيم التي تفتقر إلى إنزيم "كاسبيز2"، تزيد الميتوكوندريا نشاطها، وتستهلك أكسجينا بنسبة 20-40٪ أكثر من المعتاد. ينبع فرط النشاط هذا من فرط نشاط إنزيم هيدروجيناز السكسينات، وهو إنزيم رئيسي في السلسلة التنفسية. النتيجة ستكون تراكم أنواع الأكسجين التفاعلية "وهي جزيئات شديدة التفاعل تلحق الضرر بالخلايا السليمة"، ولكن من المثير للدهشة أنها تزيد من انتشار الخلايا السرطانية. وبدون "الفرامل" التنظيمية لإنزيم "كاسبيز-2" تصبح الأورام أكثر عدوانية.

وأكدت دراسة جديدة أجراها فريق مشترك من العلماء من معهد ف. أ. إنجلهاردت للبيولوجيا الجزيئية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجامعة موسكو الحكومية (جامعة لومونوسوف)، ومعهد كارولينسكا (السويد)، وجامعة طنطا (مصر)، أن لهذا الإنزيم دور آخر غير معروف سابقا: وهو التحكم في التنفس الخلوي.

دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
مجتمع
بالتعاون مع عرب... علماء روس يكتشفون عاملا جديدا في تطور مرض السكري
27 يناير, 13:29 GMT
وقد تحقق الفريق من صحة النتائج التي توصلوا إليها باستخدام مجموعة مصممة خصيصا من فئران كاسبيز-2" المعطلة، والتي تم تطويرها خصيصًا لهذه الدراسة. ومن اللافت للنظر أن التأثير كان خاصا بالجنس.
وقالت ماريا يابرينتسيفا، الباحثة في معهد في. أ. إنجلهاردت للبيولوجيا الجزيئية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمشاركة في المشروع: "لقد أكدنا الآلية في هذه الفئران الفريدة التي تفتقر إلى إنزيم كاسبيز2. والجدير بالذكر أن التأثير الموصوف يعتمد على جنس الحيوانات ويظهر فقط في الإناث".

وأوضح البروفيسور بوريس جيفوتوفسكي، رئيس مختبر دراسة آليات موت الخلايا المبرمج في كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، أهمية النموذج، قائلا: "سرطان القولون والمستقيم هو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم".

فطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
مجتمع
علماء روس يكتشفون تأثيرا وقائيا لفطر خطير
15 يناير, 07:28 GMT
ووفقا للمشاركين في الدراسة، ستشكل المعرفة المكتسبة حول وظيفة "كاسبيز-2" أساسا لتطوير أساليب علاجية جديدة.
واختتم أحد المشاركين في المشروع، وهو طالب دراسات عليا في كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، حديثه قائلًا: "نخطط مستقبلا لاستخدام هذه الآلية في تطوير أدوية جديدة مضادة للسرطان تُعزز أو تُحاكي عمل كاسبيز-2، وبالتالي تحرم الورم من موارد النمو والانقسام".
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بالأمراض الوراثية والمناعية
