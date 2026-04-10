https://sarabic.ae/20260410/دميترييف-ستارمر-يحاول-إلقاء-اللوم-على-الآخرين-في-فشل-مشاريعه-1112438447.html
دميترييف: ستارمر يحاول إلقاء اللوم على الآخرين في فشل مشاريعه
سبوتنيك عربي
2026-04-10T05:43+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_179ea4d17ee34062dbd22fa5ed09727f.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8df9b77706032d6159b02b0c7776c292.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
01:24 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 05:43 GMT 10.04.2026)
اتهم الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمحاولة إلقاء اللوم على الآخرين بسبب فشل المشاريع في قطاع الطاقة.
وقال دميترييف في منشور على منصة "إكس": "في ظل الإخفاق في كل شيء، يحاول ستارمر كالعادة تحميل الآخرين مسؤولية فشل مشاريعه في سياسة الطاقة. ليس تشرشل".
وجاءت تصريحات دميترييف تعليقًا على مقاطع من مقابلة ستارمر مع قناة "آي تي في"، حيث اتهم رئيس الوزراء الولايات المتحدة وروسيا بالتأثير على ارتفاع وانخفاض أسعار الكهرباء في بريطانيا.
وتشهد أسعار الوقود ارتفاعا في معظم دول العالم نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز
، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية.