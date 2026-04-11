إعلام: الولايات المتحدة توافق على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.
2026-04-11T09:56+0000
https://sarabic.ae/20260411/وزير-إسرائيلي-أسبق-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-يكشف-هزيمة-استراتيجية-لنتنياهو-وترامب-1112467813.html
09:40 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 11.04.2026)
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر خاص بها، أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز قبل أي اتفاق سلام دائم.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، بانطلاق الاجتماع بين وفد التفاوض الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك تمهيدًا لانطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
وقال التلفزيون الإيراني: "الوفد الإيراني يلتقي برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف".
وأضاف أن الوفد الإيراني سيقرر عقب الاجتماع ما إذا كان سيعقد محادثات مع الجانب الأمريكي.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".