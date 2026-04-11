وزير خارجية باكستان: نعول على انخراط واشنطن وطهران بشكل بناء في المحادثات

أفصح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، عن تمنياته في أن تنخرط الولايات المتحدة وإيران بشكل بنّاء في المحادثات الرامية...

وأصدرت الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه: "وصل اليوم إلى إسلام آباد وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.. وكان في استقبال الوفد كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".مفاوضات إسلام آباد... أهم التفاصيل عن أعضاء الوفدين الإيراني والأمريكي

