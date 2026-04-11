وزير خارجية باكستان: نعول على انخراط واشنطن وطهران بشكل بناء في المحادثات
سبوتنيك عربي
أفصح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، عن تمنياته في أن تنخرط الولايات المتحدة وإيران بشكل بنّاء في المحادثات الرامية...
2026-04-11T07:15+0000
أفصح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، عن تمنياته في أن تنخرط الولايات المتحدة وإيران بشكل بنّاء في المحادثات الرامية لتحقيق السلام، مشددا على رغبة باكستان في مواصلة تسهيل جهود الأطراف للتوصل لحل مستدام للصراع.
وأصدرت الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه: "وصل اليوم إلى إسلام آباد وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.. وكان في استقبال الوفد كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار".
وأضافت الوزارة في بيانها: "وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن أمله في أن تنخرط الأطراف بشكل بنّاء"، وأكد مجددا رغبة باكستان في مواصلة تسهيل جهود الأطراف للتوصل إلى حل دائم ومستدام للنزاع.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".