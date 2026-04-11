بوتين يهنئ جميع رواد الفضاء والعاملين في هذا المجال بمناسبة الاحتفال بعيدهم
16:41 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 17:25 GMT 11.04.2026)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، جميع رواد الفضاء والعاملين في مجال الفضاء بمناسبة عيدهم المهني، مشيرا إلى أن صناعة الفضاء الروسية تبدو قوية رغم المشاكل المتراكمة.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، دميتري باكانوف قبل حلول يوم رواد الفضاء في روسيا: "أود أولا أن أهنئكم وجميع رواد الفضاء، وكل من شارك ويشارك في الأنشطة الفضائية، بهذه المناسبة. كما نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين الفضائية".
وأكد بوتين أن قطاع الفضاء الروسي يتمتع بثقة كبيرة رغم المشاكل المتراكمة، قائلا: "بشكل عام، يتمتع القطاع بثقة كبيرة. أعلم أن هناك العديد من المشاكل التي تراكمت على مدى فترة طويلة".
وطلب بوتين من رئيس المؤسسة الحكومية تقييم الوضع في قطاع الفضاء وآفاقه، كما استفسر عن المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.
ووصف بوتين نشر مجموعة جديدة من أقمار الاتصالات ذات النطاق العريض في مدار منخفض بأنه حدث هائل، قائلا: "هذا حدث هائل. أهنئكم مرة أخرى".
وفي السياق ذاته، قال دميتري باكانوف، إن قطاع الصواريخ والفضاء الروسي يوظف 165 ألف شخص، موزعين على نحو 110 شركات في 33 منطقة، بالإضافة إلى أكثر من 10 شركات خاصة.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تطوير مجمع الصواريخ والفضاء الروسي أولوية مطلقة
، مؤكدا أن تطور روسيا وأمنها يعتمدان بشكل مباشر على التنفيذ الفعال لبرامج الفضاء.
وقال بوتين في رسالة ترحيب بالمشاركين والمنظمين والضيوف في "منتدى الفضاء الروسي" الأول، تلاها النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف: "يعد تطوير منظومة الصواريخ والفضاء، وتعزيز مواردها العلمية والبشرية والتكنولوجية، من بين أولوياتنا القصوى اليوم".