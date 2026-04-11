بوتين يهنئ جميع رواد الفضاء والعاملين في هذا المجال بمناسبة الاحتفال بعيدهم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
بوتين يهنئ جميع رواد الفضاء والعاملين في هذا المجال بمناسبة الاحتفال بعيدهم
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، جميع رواد الفضاء والعاملين في مجال الفضاء بمناسبة عيدهم المهني، مشيرا إلى أن صناعة الفضاء الروسية تبدو قوية رغم... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، دميتري باكانوف قبل حلول يوم رواد الفضاء في روسيا: "أود أولا أن أهنئكم وجميع رواد الفضاء، وكل من شارك ويشارك في الأنشطة الفضائية، بهذه المناسبة. كما نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين الفضائية".وطلب بوتين من رئيس المؤسسة الحكومية تقييم الوضع في قطاع الفضاء وآفاقه، كما استفسر عن المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.ووصف بوتين نشر مجموعة جديدة من أقمار الاتصالات ذات النطاق العريض في مدار منخفض بأنه حدث هائل، قائلا: "هذا حدث هائل. أهنئكم مرة أخرى".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تطوير مجمع الصواريخ والفضاء الروسي أولوية مطلقة، مؤكدا أن تطور روسيا وأمنها يعتمدان بشكل مباشر على التنفيذ الفعال لبرامج الفضاء.وقال بوتين في رسالة ترحيب بالمشاركين والمنظمين والضيوف في "منتدى الفضاء الروسي" الأول، تلاها النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف: "يعد تطوير منظومة الصواريخ والفضاء، وتعزيز مواردها العلمية والبشرية والتكنولوجية، من بين أولوياتنا القصوى اليوم".
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، جميع رواد الفضاء والعاملين في مجال الفضاء بمناسبة عيدهم المهني، مشيرا إلى أن صناعة الفضاء الروسية تبدو قوية رغم المشاكل المتراكمة.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، دميتري باكانوف قبل حلول يوم رواد الفضاء في روسيا: "أود أولا أن أهنئكم وجميع رواد الفضاء، وكل من شارك ويشارك في الأنشطة الفضائية، بهذه المناسبة. كما نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين الفضائية".

وأكد بوتين أن قطاع الفضاء الروسي يتمتع بثقة كبيرة رغم المشاكل المتراكمة، قائلا: "بشكل عام، يتمتع القطاع بثقة كبيرة. أعلم أن هناك العديد من المشاكل التي تراكمت على مدى فترة طويلة".

وطلب بوتين من رئيس المؤسسة الحكومية تقييم الوضع في قطاع الفضاء وآفاقه، كما استفسر عن المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.
بوتين: تطوير مجمع الصواريخ والفضاء الروسي أولوية مطلقة
9 أبريل, 13:53 GMT
ووصف بوتين نشر مجموعة جديدة من أقمار الاتصالات ذات النطاق العريض في مدار منخفض بأنه حدث هائل، قائلا: "هذا حدث هائل. أهنئكم مرة أخرى".

وفي السياق ذاته، قال دميتري باكانوف، إن قطاع الصواريخ والفضاء الروسي يوظف 165 ألف شخص، موزعين على نحو 110 شركات في 33 منطقة، بالإضافة إلى أكثر من 10 شركات خاصة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تطوير مجمع الصواريخ والفضاء الروسي أولوية مطلقة، مؤكدا أن تطور روسيا وأمنها يعتمدان بشكل مباشر على التنفيذ الفعال لبرامج الفضاء.
وقال بوتين في رسالة ترحيب بالمشاركين والمنظمين والضيوف في "منتدى الفضاء الروسي" الأول، تلاها النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف: "يعد تطوير منظومة الصواريخ والفضاء، وتعزيز مواردها العلمية والبشرية والتكنولوجية، من بين أولوياتنا القصوى اليوم".
