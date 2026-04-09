بوتين: تطوير مجمع الصواريخ والفضاء الروسي أولوية مطلقة
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن تطوير مجمع الصواريخ والفضاء الروسي أولوية مطلقة، مؤكدًا أن تطور روسيا وأمنها القومي يعتمدان بشكل مباشر على...
2026-04-09T14:07+0000
13:53 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 14:07 GMT 09.04.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن تطوير مجمع الصواريخ والفضاء الروسي أولوية مطلقة، مؤكدًا أن تطور روسيا وأمنها القومي يعتمدان بشكل مباشر على التنفيذ الفعال لبرامج الفضاء.
وقال بوتين في رسالة ترحيب بالمشاركين والمنظمين والضيوف في "منتدى الفضاء الروسي" الأول، تلاها النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف: يعد تطوير منظومة الصواريخ والفضاء، وتعزيز مواردها العلمية والبشرية والتكنولوجية، من بين أولوياتنا القصوى اليوم".
وتابع: "من الأهمية بمكان توسيع منظومة الأقمار الصناعية وتطبيق التقنيات الجديدة في مجالات المواد والتقنيات الرقمية والنووية على نطاق واسع".
وأضاف: "أؤكد أنه من أجل المضي قدما والحفاظ على ريادتنا في استكشاف الفضاء، من الأهمية بمكان توحيد جهود الدولة وقطاع الأعمال وفرق البحث في هذا المجال الإستراتيجي، والعمل معا على معالجة المهام الكبيرة والضرورية لتحسين قاعدة الإنتاج والبنية التحتية الأرضية للصناعة".
وتابع: "أنا على يقين بأن التنمية الابتكارية لروسيا، وتحسين مستويات المعيشة، والدفاع عن الدولة وأمنها، وسيادة الوطن، تعتمد بشكل مباشر على التنفيذ الفعال لبرامج الفضاء".
ويُقام أسبوع الفضاء في روسيا في الفترة من 6 إلى 12 أبريل/نيسان.