https://sarabic.ae/20260411/دميترييف-بريطانيا-ستخوض-حربا-مع-الحضارة-الغربية-1112470418.html
دميترييف: بريطانيا ستخوض حربا مع الحضارة الغربية
دميترييف: بريطانيا ستخوض حربا مع الحضارة الغربية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، اليوم السبت، بأن بريطانيا تستعد لشن حرب على الحضارة... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T11:48+0000
2026-04-11T11:48+0000
2026-04-11T11:48+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وجاء تصريح دميترييف ردا على منشور لأحد مستخدمي منصة "أكس"، والذي تساءل عن الجهة التي تستعد بريطانيا لشن حرب ضدها، ليجيب دميترييف قائلا: "الحضارة الغربية"، دون أن يرفق تصريحه بأي تفسير إضافي.
https://sarabic.ae/20260404/دميترييف-سياسات-ستارمر-تقود-بريطانيا-إلى-عواقب-خطيرة-1112288663.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
دميترييف: بريطانيا ستخوض حربا مع الحضارة الغربية
صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، اليوم السبت، بأن بريطانيا تستعد لشن حرب على الحضارة الغربية.
وجاء تصريح دميترييف ردا على منشور لأحد مستخدمي منصة "أكس"، والذي تساءل عن الجهة التي تستعد بريطانيا لشن حرب ضدها، ليجيب دميترييف قائلا: "الحضارة الغربية"، دون أن يرفق تصريحه بأي تفسير إضافي.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، أن وزارة الدفاع البريطانية تعتزم تحديث دليل الدفاع المدني، الذي نُشرت آخر طبعة منه عام 1976.
وأوضح نايتون أن قرار تحديث الدليل جاء في ظل تقييم السلطات البريطانية بأن فترة السلام النسبي قد انتهت، ما يستدعي الاستعداد لسيناريوهات جديدة تتعلق بالأمن والدفاع.
وفي وقت سابق، صرّح دميترييف، أن بريطانيا ستكون ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا من أزمة الطاقة نتيجة للأخطاء الاقتصادية التي ارتكبها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "في ظل حكم ستارمر، ستصبح بريطانيا ثاني أكثر المناطق الأوروبية تضررا من أزمة الطاقة بسبب كل خطأ اقتصادي ارتكبه".