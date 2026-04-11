https://sarabic.ae/20260411/في-إطار-اتفاق-الدفاع-الاستراتيجي-المشترك-وصول-قوة-باكستانية-إلى-السعودية---عاجل-1112469841.html
في إطار اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك... وصول قوة باكستانية إلى السعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، عن وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في القطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103025/60/1030256040_174:0:3920:2107_1920x0_80_0_0_bfb6de1d05cfdb028354d8ee52654852.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103025/60/1030256040_642:0:3451:2107_1920x0_80_0_0_32a0b1166f1e4a27c31e363ea524575c.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
في إطار اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك... وصول قوة باكستانية إلى السعودية
10:57 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 11:14 GMT 11.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، عن وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في القطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين.
وتتكون القوة الباكستانية، بحسب وزارة الدفاع السعودية، من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2025، وقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، في قصر اليمامة في الرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاتفاقية المشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.