في إطار اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك... وصول قوة باكستانية إلى السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، عن وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في القطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي...

وتتكون القوة الباكستانية، بحسب وزارة الدفاع السعودية، من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وفي سبتمبر/ أيلول 2025، وقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، في قصر اليمامة في الرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاتفاقية المشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

https://sarabic.ae/20250920/باكستان-اتفاقية-الدفاع-مع-السعودية-ليست-موجهة-ضد-أي-دولة-ثالثة-1105054592.html

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

