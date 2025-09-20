باكستان: اتفاقية الدفاع مع السعودية ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة

عربي
ووصف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، الاتفاقية بأنها "علامة فارقة لتعزيز السلام والأمن الإقليمي والعالمي"، مؤكدا أن "الاتفاقية دفاعية بطبيعتها وليست موجهة ضد أي دولة ثالثة".وأضاف أن "التعاون الدفاعي بين إسلام آباد والرياض يعد ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، وأن الاتفاقية تضفي طابعا رسميا على هذه الشراكة الممتدة لعقود".وأشار خان إلى اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، من نظيره المصري، بدر عبد العاطي، الذي هنأ باكستان على الاتفاقية واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز الشراكة والثقة، مؤكدا أهمية السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.وأكد المتحدث أن العلاقات بين باكستان والسعودية فريدة ومتعددة الأوجه، وأن شعبي البلدين يكنان احتراما كبيرا لبعضهما، خصوصاً للعائلة المالكة السعودية بوصفها حارسة الأماكن المقدسة.ووقع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، يوم الأربعاء الماضي، في قصر اليمامة بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المتبادل الموقعة بين باكستان والسعودية لن تُستخدم لتهديد أي دولة أخرى.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، الاتفاقية بأنها "علامة فارقة لتعزيز السلام والأمن الإقليمي والعالمي"، مؤكدا أن "الاتفاقية دفاعية بطبيعتها وليست موجهة ضد أي دولة ثالثة".
وأضاف أن "التعاون الدفاعي بين إسلام آباد والرياض يعد ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، وأن الاتفاقية تضفي طابعا رسميا على هذه الشراكة الممتدة لعقود".
وأشار خان إلى اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، من نظيره المصري، بدر عبد العاطي، الذي هنأ باكستان على الاتفاقية واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز الشراكة والثقة، مؤكدا أهمية السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وأكد المتحدث أن العلاقات بين باكستان والسعودية فريدة ومتعددة الأوجه، وأن شعبي البلدين يكنان احتراما كبيرا لبعضهما، خصوصاً للعائلة المالكة السعودية بوصفها حارسة الأماكن المقدسة.
ووقع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، يوم الأربعاء الماضي، في قصر اليمامة بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجوما على كلا البلدين.
