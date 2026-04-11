متحدث الخارجية الإيرانية: التواصل مع بيروت جار لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع لبنان لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى...

وأضاف أن "وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءا من وقف إطلاق النار، وقد أوضح الوسيط الباكستاني ذلك أيضا".وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني يواصل مشاوراته في إسلام آباد، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء وقائد الجيش ووزير الخارجية، لبحث مستجدات المفاوضات.وأضاف أن طهران عرضت خلال هذه اللقاءات مواقفها ومطالبها بشكل واضح، في إطار محادثات مستمرة بوساطة باكستانية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشدد المتحدث على أن إيران تنظر إلى وقف إطلاق النار باعتباره وقفا شاملا وكاملا للأعمال القتالية، مؤكدا أن "بلاده تراقب الوضع عن كثب، وأنه لم يتم تسجيل أي خروقات تُذكر بعد الساعات الأولى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تم التعامل معها بحزم".وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن بلاده تتحرك في مرحلة حساسة، معتبرا أن الجهد الدبلوماسي يمثل امتدادا للمواجهة، وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكانياتها للحفاظ على مكاسبها وترسيخ مواقفها، بالتوازي مع متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ضمن التفاهمات القائمة.ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".

