محادثات إسلام أباد: مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة

محادثات إسلام أباد: مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران أنه يجب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان قبل استئناف محادثات السلام المقررة في إسلام أباد، اليوم السبت. 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T14:25+0000

2026-04-11T14:25+0000

2026-04-11T14:25+0000

محادثات إسلام أباد.. مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة سبوتنيك عربي محادثات إسلام أباد.. مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المطلبين قد تم الاتفاق عليهما مسبقا مع الولايات المتحدة، وحذر ‌من أن المفاوضات لن تبدأ إلا بعد تنفيذهما.لكنه أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يلتزم بشروط إيران بضرورة وقف الحرب في لبنان بشكل كامل"، محذرا في الوقت نفسه من "انهيار المفاوضات أو حتى تأجيلها حتى يتم تلبية شروط إيران".لبنان يتجه نحو محادثات مباشرة مع إسرائيل رغم معارضة "حزب الله" اللبنانيدعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إلى إجراء محادثات مباشرة تاريخية مع إسرائيل وذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ أكثر من شهر.وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي استنادا إلى مبادرة أطلقها الرئيس جوزاف عون، تقوم على الدفع نحو وقف لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وذلك عقب سلسلة اتصالات دولية وعربية أجراها في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل يطرح أيضا إشكالية دستورية داخل لبنان"، لافتا إلى أن الدستور اللبناني ما يزال يعتبر إسرائيل “دولة عدوة”.انقسامات تستبق جلسة البرلمان العراقي المقررة لانتخاب رئيس الجمهوريةيستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة حاسمة، اليوم السبت، لانتخاب رئيس للجمهورية في خطوة تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر.إلى ذلك، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رفض محاولات بعض أطراف "الإطار التنسيقي" المضي في انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عن حسم ملف مرشح رئاسة الوزراء.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "كتلا سياسية بارزة أعلنت عدم مشاركتها في الجلسة، وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون، إلى جانب قوى أخرى مؤثرة، ما يضعف فرص انعقاد الجلسة بنصاب مكتمل"."حماس" تحذر من نوايا إسرائيل لتقويض اتفاق أكتوبر وسط أزمة مالية تهدد "مجلس السلام"حذرت حركة "حماس" الفلسطينية من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وذلك على خلفية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول وجود مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية.إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر، بأن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من أزمة مالية، ما قد يعطل تنفيذ اتفاق غزة.وحذرت في تصريحات لـ"سبوتنيك" من أن "استمرار نقص التمويل قد يقود إلى تعطل مهامه أو حتى فشله في تنفيذ أهدافه المرتبطة بإعادة الإعمار والاستقرار".اقتصاديا.. اتفاق ثلاثي بين تركيا والأردن وسوريا على مشروع نقل إقليميوقعت تركيا والأردن وسوريا مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في مجال النقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الترابط الإقليمي وزيادة حجم التبادل التجاري عبر ممر استراتيجي شمال – جنوب.وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عقب اجتماع في عمّان مع نظيريه الأردني، نضال القطامين، والسوري، يعرب بدر، إن هذه المبادرة تعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية والازدهار الإقليمي.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المشروع يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لتركيا، إذ يتيح للبضائع التركية الوصول المباشر إلى أسواق الخليج العربي، مقابل تدفق المواد الأولية من دول الخليج إلى تركيا لإعادة تصنيعها".

لبنان

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

