محادثات إسلام أباد: مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
محادثات إسلام أباد: مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران أنه يجب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان قبل استئناف محادثات السلام المقررة في إسلام أباد، اليوم السبت. 11.04.2026
2026-04-11T14:25+0000
2026-04-11T14:25+0000
محادثات إسلام أباد.. مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
سبوتنيك عربي
محادثات إسلام أباد.. مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المطلبين قد تم الاتفاق عليهما مسبقا مع الولايات المتحدة، وحذر من أن المفاوضات لن تبدأ إلا بعد تنفيذهما.لكنه أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يلتزم بشروط إيران بضرورة وقف الحرب في لبنان بشكل كامل"، محذرا في الوقت نفسه من "انهيار المفاوضات أو حتى تأجيلها حتى يتم تلبية شروط إيران".لبنان يتجه نحو محادثات مباشرة مع إسرائيل رغم معارضة "حزب الله" اللبنانيدعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إلى إجراء محادثات مباشرة تاريخية مع إسرائيل وذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ أكثر من شهر.وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي استنادا إلى مبادرة أطلقها الرئيس جوزاف عون، تقوم على الدفع نحو وقف لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وذلك عقب سلسلة اتصالات دولية وعربية أجراها في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل يطرح أيضا إشكالية دستورية داخل لبنان"، لافتا إلى أن الدستور اللبناني ما يزال يعتبر إسرائيل “دولة عدوة”.انقسامات تستبق جلسة البرلمان العراقي المقررة لانتخاب رئيس الجمهوريةيستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة حاسمة، اليوم السبت، لانتخاب رئيس للجمهورية في خطوة تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر.إلى ذلك، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رفض محاولات بعض أطراف "الإطار التنسيقي" المضي في انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عن حسم ملف مرشح رئاسة الوزراء.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "كتلا سياسية بارزة أعلنت عدم مشاركتها في الجلسة، وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون، إلى جانب قوى أخرى مؤثرة، ما يضعف فرص انعقاد الجلسة بنصاب مكتمل"."حماس" تحذر من نوايا إسرائيل لتقويض اتفاق أكتوبر وسط أزمة مالية تهدد "مجلس السلام"حذرت حركة "حماس" الفلسطينية من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وذلك على خلفية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول وجود مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية.إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر، بأن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من أزمة مالية، ما قد يعطل تنفيذ اتفاق غزة.وحذرت في تصريحات لـ"سبوتنيك" من أن "استمرار نقص التمويل قد يقود إلى تعطل مهامه أو حتى فشله في تنفيذ أهدافه المرتبطة بإعادة الإعمار والاستقرار".اقتصاديا.. اتفاق ثلاثي بين تركيا والأردن وسوريا على مشروع نقل إقليميوقعت تركيا والأردن وسوريا مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في مجال النقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الترابط الإقليمي وزيادة حجم التبادل التجاري عبر ممر استراتيجي شمال – جنوب.وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عقب اجتماع في عمّان مع نظيريه الأردني، نضال القطامين، والسوري، يعرب بدر، إن هذه المبادرة تعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية والازدهار الإقليمي.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المشروع يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لتركيا، إذ يتيح للبضائع التركية الوصول المباشر إلى أسواق الخليج العربي، مقابل تدفق المواد الأولية من دول الخليج إلى تركيا لإعادة تصنيعها".
صبري سراج
صبري سراج
صبري سراج
محادثات إسلام أباد: مطالبات بهدنة في لبنان ورفع تجميد الأصول وتحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
أعلنت إيران أنه يجب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان قبل استئناف محادثات السلام المقررة في إسلام أباد، اليوم السبت.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المطلبين قد تم الاتفاق عليهما مسبقا مع الولايات المتحدة، وحذر من أن المفاوضات لن تبدأ إلا بعد تنفيذهما.
في هذا السياق، توقع الكاتب والمحلل السياسي، مهردار خليل، أن "تنتهي هذه الجولة من المفاوضات التي تستضيفها باكستان باتفاق شامل ينهي الحرب على إيران وفي المنطقة كلها".
لكنه أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يلتزم بشروط إيران بضرورة وقف الحرب في لبنان بشكل كامل"، محذرا في الوقت نفسه من "انهيار المفاوضات أو حتى تأجيلها حتى يتم تلبية شروط إيران".
لبنان يتجه نحو محادثات مباشرة مع إسرائيل رغم معارضة "حزب الله" اللبناني
دعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إلى إجراء محادثات مباشرة تاريخية مع إسرائيل
وذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ أكثر من شهر.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي استنادا إلى مبادرة أطلقها الرئيس جوزاف عون، تقوم على الدفع نحو وقف لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وذلك عقب سلسلة اتصالات دولية وعربية أجراها في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان".
في هذا الإطار، قال الخبير بالشؤون الدولية واللبنانية، د. طارق عبود، إن "قرار السلطات في لبنان الدخول في مسار تفاوضي مع إسرائيل قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يثير تساؤلات سياسية وقانونية، ويضعف أوراق القوة لدى الجانب اللبناني".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل يطرح أيضا إشكالية دستورية داخل لبنان"، لافتا إلى أن الدستور اللبناني ما يزال يعتبر إسرائيل “دولة عدوة”.
انقسامات تستبق جلسة البرلمان العراقي المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية
يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة حاسمة، اليوم السبت، لانتخاب رئيس للجمهورية في خطوة تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر.
إلى ذلك، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رفض محاولات بعض أطراف "الإطار التنسيقي" المضي في انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عن حسم ملف مرشح رئاسة الوزراء.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي، أحمد الخضر، إن "جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق تواجه تحديات سياسية كبيرة نتيجة استمرار الانقسامات داخل القوى الشيعية والخلافات بين الأحزاب الكردية، ما يجعل فرص حسم الاستحقاق الرئاسي في الوقت الراهن محدودة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "كتلا سياسية بارزة أعلنت عدم مشاركتها في الجلسة، وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون، إلى جانب قوى أخرى مؤثرة، ما يضعف فرص انعقاد الجلسة بنصاب مكتمل".
"حماس" تحذر من نوايا إسرائيل لتقويض اتفاق أكتوبر وسط أزمة مالية تهدد "مجلس السلام"
حذرت حركة "حماس" الفلسطينية من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وذلك على خلفية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول وجود مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر، بأن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من أزمة مالية، ما قد يعطل تنفيذ اتفاق غزة.
في هذا الإطار، قالت الباحثة السياسية د. تمارا حداد، إن "الأزمة المالية التي يواجهها ما يعرف بـ“مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة تمثل عاملا حاسما في تحديد مستقبل عمله".
وحذرت في تصريحات لـ"سبوتنيك" من أن "استمرار نقص التمويل قد يقود إلى تعطل مهامه أو حتى فشله في تنفيذ أهدافه المرتبطة بإعادة الإعمار والاستقرار".
اقتصاديا.. اتفاق ثلاثي بين تركيا والأردن وسوريا على مشروع نقل إقليمي
وقعت تركيا والأردن وسوريا مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في مجال النقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الترابط الإقليمي وزيادة حجم التبادل التجاري عبر ممر استراتيجي شمال – جنوب.
وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عقب اجتماع في عمّان مع نظيريه الأردني، نضال القطامين، والسوري، يعرب بدر، إن هذه المبادرة تعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية والازدهار الإقليمي.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي السوري، د. عمار يوسف، إن "مشروع الممر الإقليمي للنقل الذي يربط تركيا وسوريا والأردن يمثّل خطوة استراتيجية كبرى لإعادة تشكيل خريطة التجارة في المنطقة وربطها بالأسواق الأوروبية والخليجية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المشروع يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لتركيا، إذ يتيح للبضائع التركية الوصول المباشر إلى أسواق الخليج العربي، مقابل تدفق المواد الأولية من دول الخليج إلى تركيا لإعادة تصنيعها".