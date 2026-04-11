"ناسا": عودة طاقم مهمة "أرتميس 2" إلى الأرض بعد إتمام رحلة مأهولة حول القمر
أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية، اليوم السبت، عودة رواد الفضاء المشاركين في مهمة "أرتميس 2" إلى الأرض، بعد إتمام أول رحلة مأهولة تحلّق بالقرب من القمر منذ أكثر من...
"ناسا": عودة طاقم مهمة "أرتميس 2" إلى الأرض بعد إتمام رحلة مأهولة حول القمر
00:23 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 04:42 GMT 11.04.2026)
أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية، اليوم السبت، عودة رواد الفضاء المشاركين في مهمة "أرتميس 2" إلى الأرض، بعد إتمام أول رحلة مأهولة تحلّق بالقرب من القمر منذ أكثر من 50 عامًا.
وأوضحت الوكالة أن مركبة الفضاء "أوريون" هبطت مائيًا قرب سواحل سان دييغو في الولايات المتحدة، بعد رحلة استمرت نحو عشرة أيام.
وانطلقت المركبة في الأول من نيسان/أبريل من مركز كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، حيث قطعت مسافة تجاوزت 406 آلاف كيلومتر عن الأرض خلال المهمة، بحسب بيانات "ناسا".