https://sarabic.ae/20260412/إيران-التعرف-على-هويات-أكثر-من-3-آلاف-جثة-بينها-496-امرأة-قتلوا-في-الحرب-الأخيرة--1112497766.html
إيران... التعرف على هويات أكثر من 3 آلاف جثة بينها 496 امرأة قتلوا في الحرب الأخيرة
أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيرانية، اليوم الأحد، التعرف على هويات 3375 جثة من بينها 496 امرأة قُتلوا خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على البلاد. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/18/1111871507_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_417e5e4ba0590780a1e61b9d81e648df.jpg
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/18/1111871507_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_1b0777644d261ea8fd162b80266ba0c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إيران... التعرف على هويات أكثر من 3 آلاف جثة بينها 496 امرأة قتلوا في الحرب الأخيرة
11:54 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 11:55 GMT 12.04.2026)
وقالت المنظمة، في بيان: "خلال حرب رمضان الأخيرة (الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران)، تم التعرف وتحديد هوية جثث ثلاثة آلاف و375 شهيدا من قبل منظمة الطب الشرعي في البلاد من بين هذا العدد 496 شهيدة من النساء".
وأضاف البيان أن "أشخاصا يحملون جنسيات أفغانية وسورية وتركية وباكستانية وصينية وعراقية ولبنانية من بين قتلى الحرب الأخيرة على إيران".
وأصدر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أول تصريحات بعد نهاية المفاوضات مع أمريكا في إسلام آباد في باكستان دون التوصل إلى اتفاق، والتي شارك فيها ضمن وفد طهران.
وقال عبر منصة "إكس"، إنه "قبل المفاوضات، أكدت على أننا نملك حسن النية والإرادة اللازمين، ولكن نظرا لتجارب الحربين السابقتين، فإننا لا نثق بالطرف الآخر".
وتابع أن زملاءه في الوفد الإيراني "طرحوا مبادرات استشرافية، إلا أن الطرف الآخر فشل في نهاية المطاف في كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من المفاوضات".