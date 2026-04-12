الكرملين: دول الاتحاد الأوروبي ستنشئ تحالفها الدفاعي الخاص
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "دول الاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تحركات الولايات المتحدة، وستعمل على إنشاء تحالف دفاعي خاص بها". 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T14:18+0000
وأوضح المتحدث باسم الكرملين في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أنه "نرى أن الدول الأوروبية تشعر بقلق بالغ إزاء تحركات واشنطن، وقد قررت بالفعل تعزيز أحد أركان الاتحاد الأوروبي، ألا وهو السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة. سيتم تعزيز هذا الركن وتطويره بشكل أكبر، وستعمل هذه الدول على إنشاء نوع من التحالف الدفاعي الخاص بها".
وأشار بيسكوف إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحالف سيتوافق مع حلف الناتو أم لا. لكن من الواضح أن هناك عمليات معقدة للغاية تنتظرنا، والتي ستؤثر، بشكل أو بآخر، على نظام الضوابط والتوازنات في أوروبا، وستكون ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا".
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم 3 أبريل/ نيسان الجاري، أن أوروبا تفكر جديًا في إنشاء تحالف عسكري داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية تناقضات حلف شمال الأطلسي التي تفاقمت بسبب الأوضاع في إيران.
وكتب مدفيديف على قناته في تطبيق "تيليغرام": "من الواضح أن هناك خلافات عميقة داخل الحلف، وقد فاقمت الحملة المرتبطة بإيران من حدتها، ما دفع بعض الدوائر الأوروبية، لا سيما في بروكسل، إلى التفكير في إنشاء مكوّن عسكري متكامل داخل الاتحاد الأوروبي".