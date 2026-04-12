"بوييخلي"... كلمة فتحت أبواب الفضاء... فيديو
لم تكن مجرد رحلة، بل كانت "اللحظة صفر" في تاريخ البشرية التي حبست أنفاس سكان الأرض، وهي اللحظة التي انطلقت فيها مركبة "فستوك-1" حاملة على متنها رائد الفضاء...
2026-04-12T08:25+0000
لم تكن مجرد رحلة، بل كانت "اللحظة صفر" في تاريخ البشرية التي حبست أنفاس سكان الأرض، وهي اللحظة التي انطلقت فيها مركبة "فستوك-1" حاملة على متنها رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، إلى الفضاء لأول مرة في تاريخ البشرية.
وفي تلك اللحظات الفاصلة، لم يتحدث غاغارين بلغة الآلات أو الأرقام، بل بروح الإنسان الواثق، وعند الساعة 09:07 صباحا بتاريخ 12 أبريل 1961، دوّى صوت ساد الأرض، عندما قال غاغارين عبر الراديو "بوييخلي" أي "هيا بنا- لننطلق"، لتكون هذه الكلمة العفوية هي إشارة البدء لعصر جديد، حيث غادر الإنسان مهده الأول ليعانق النجوم لأول مرة في التاريخ.
في 12 أبريل/نيسان، انطلقت المركبة الفضائية "فوستوك–1" بنجاح في موعدها إلى مدارها حول الأرض تحمل الشاب يوري ابن الـ27 عاما، حيث دارت بسرعة 27400 كم/ ساعة.
واستغرقت الرحلة 108 دقائق. كانت إحدى مقولاته عندما صعد إلى خارج الغلاف الجوي: "إنني أرى الأرض من هنا، إنها رائعة".