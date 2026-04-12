https://sarabic.ae/20260412/دولة-عربية-تتخذ-إجراء-غير-مسبوق-في-تاريخها-لمواجهة-أزمة-الهواء-1112506383.html
دولة عربية تتخذ إجراء غير مسبوق في تاريخها لمواجهة أزمة الهواء
أعلن وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع وطني لمراقبة جودة الهواء في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أنه إجراء يحدث لأول... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112506227_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f09f79f0840e8cc48e1981aa6e27f8b8.jpg
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، خاصة في ظل تأثر البلاد بالتغيرات المناخية، على أن يتم تعميم التجربة لاحقا في مختلف المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان.وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء ونشر محطات متخصصة لرصد الملوثات في عدد من مناطق العاصمة، ضمن خطة تدريجية للتوسع الجغرافي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ولفت إلى أن "المركز مُؤسس ويقع في منطقة الوزيرية في العاصمة بغداد، وبالتعاون مع الجامعات العراقية والمؤسسات التعليمية، بما يؤدي إلى نتائج أفضل، خاصة في المجالات البيئية والبحوث التطبيقية"، وأكد أن "وزارتي التعليم العالي والبيئة داعمتان للجامعات العراقية والبحوث العلمية".
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112506227_161:0:992:623_1920x0_80_0_0_29a9b1f4d8e8b834edb86b865dd18c6b.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع وطني لمراقبة جودة الهواء في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أنه إجراء يحدث لأول مرة في البلاد.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، خاصة في ظل تأثر البلاد بالتغيرات المناخية، على أن يتم تعميم التجربة لاحقا في مختلف المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء ونشر محطات متخصصة لرصد الملوثات في عدد من مناطق العاصمة، ضمن خطة تدريجية للتوسع الجغرافي، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
17 أكتوبر 2025, 12:24 GMT
ولفت إلى أن "المركز مُؤسس ويقع في منطقة الوزيرية في العاصمة بغداد، وبالتعاون مع الجامعات العراقية والمؤسسات التعليمية، بما يؤدي إلى نتائج أفضل، خاصة في المجالات البيئية والبحوث التطبيقية"، وأكد أن "وزارتي التعليم العالي والبيئة داعمتان للجامعات العراقية والبحوث العلمية".