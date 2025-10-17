https://sarabic.ae/20251017/دراسة-تلوث-الهواء-يقتل-طفلين-في-دولة-آسيوية-كل-ساعة-1106121568.html

دراسة: تلوث الهواء يقتل طفلين في دولة آسيوية كل ساعة

دراسة: تلوث الهواء يقتل طفلين في دولة آسيوية كل ساعة

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة جديدة أن تلوث الهواء أصبح ثاني أكبر سبب للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، عالميا، مع تعرض بنغلاديش لأضرار شديدة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T12:24+0000

2025-10-17T12:24+0000

2025-10-17T12:24+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_0:2:1568:884_1920x0_80_0_0_bc04989ad507405dff8fbcd9c5ee7d2b.jpg

وأوضح التقرير الصادر، يوم الأربعاء الماضي، من قبل تقرير جديد لمجموعة الأبحاث الدولية "زيرو كربون أناليتكس"، والذي يحمل عنوان "التبعيات الهيكلية تديم العبء الصحي غير المتناسب على الأطفال جراء تلوث الهواء"، أن أكثر من ربع وفيات الأطفال تحت الخامسة مرتبطة بالتلوث، إذ توفي أكثر من 19 ألف طفل في بنغلاديش عام 2021، بمعدل حالتي وفاة تقريبا كل ساعة.وحذر الباحثون من أن الأطفال في أقل البلدان نموا يواجهون خطر الوفاة بسبب التلوث أعلى بـ94 مرة مقارنة بأطفال الدول المتقدمة، مرجعين ذلك إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري، والبنية التحتية الملوثة، والجمود المؤسسي، وفقا لموقع "فيتام نيوز".وأشار التقرير إلى الانبعاثات من أفران الطوب، ومحطات الفحم، وأدوات الطهي المنزلية، وعوادم السيارات كأسباب رئيسية، مع تأثير التوسع الحضري السريع المدفوع بالهجرة المناخية على زيادة الجسيمات الدقيقة (PM2.5) التي ترفع خطر الالتهاب الرئوي لدى الأطفال.كما أكدت الدراسة أن الاعتماد على وقود عالي التلوث يضاعف خطر ولادة أطفال منخفضي الوزن ويزيد احتمال وفاة المواليد الجدد في البيئات الملوثة، بينما يعاني الأطفال بين 3 و5 سنوات من تأخر نمو معرفي بنسبة 47% بسبب الأبخرة الصلبة.وحث التقرير على تحديث تكنولوجيا أفران الطوب والتحول إلى مواقد طهي نظيفة، مشيرا إلى أن ذلك قد يمنع وفاة أكثر من 16 ألف طفل سنويا في بنغلاديش، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة والتحول إلى الطاقة المتجددة لحماية صحة الأطفال وضمان مستقبلهم.وأكدت الباحثة، جوان بنتلي – ماكيون، أن تلوث الهواء قضية عدالة اجتماعية وبيئية، مشيرةً إلى أن الأطفال يموتون بسبب أنظمة طاقة واقتصادية لم يسهموا في إنشائها، فيما دعا خبراء إلى اعتباره من أهم الأولويات الصحية والبيئية في العالم.

https://sarabic.ae/20250928/دراسة-تناول-الفاكهة-قد-يحمي-الرئتين-من-أضرار-تلوث-الهواء-1105380314.html

https://sarabic.ae/20250929/تونس-حادثة-اختناق-تلاميذ-تشعل-غضب-الأهالي-في-قابس-وتعيد-ملف-التلوث-إلى-الواجهة-1105437109.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة, الأخبار