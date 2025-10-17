عربي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: تلوث الهواء يقتل طفلين في دولة آسيوية كل ساعة
دراسة: تلوث الهواء يقتل طفلين في دولة آسيوية كل ساعة
https://sarabic.ae/20250928/دراسة-تناول-الفاكهة-قد-يحمي-الرئتين-من-أضرار-تلوث-الهواء-1105380314.html
https://sarabic.ae/20250929/تونس-حادثة-اختناق-تلاميذ-تشعل-غضب-الأهالي-في-قابس-وتعيد-ملف-التلوث-إلى-الواجهة-1105437109.html
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier تلوث الهواء
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier
أظهرت دراسة جديدة أن تلوث الهواء أصبح ثاني أكبر سبب للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، عالميا، مع تعرض بنغلاديش لأضرار شديدة.
وأوضح التقرير الصادر، يوم الأربعاء الماضي، من قبل تقرير جديد لمجموعة الأبحاث الدولية "زيرو كربون أناليتكس"، والذي يحمل عنوان "التبعيات الهيكلية تديم العبء الصحي غير المتناسب على الأطفال جراء تلوث الهواء"، أن أكثر من ربع وفيات الأطفال تحت الخامسة مرتبطة بالتلوث، إذ توفي أكثر من 19 ألف طفل في بنغلاديش عام 2021، بمعدل حالتي وفاة تقريبا كل ساعة.
وحذر الباحثون من أن الأطفال في أقل البلدان نموا يواجهون خطر الوفاة بسبب التلوث أعلى بـ94 مرة مقارنة بأطفال الدول المتقدمة، مرجعين ذلك إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري، والبنية التحتية الملوثة، والجمود المؤسسي، وفقا لموقع "فيتام نيوز".
الكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مجتمع
دراسة: تناول الفاكهة قد يحمي الرئتين من أضرار تلوث الهواء
28 سبتمبر, 19:55 GMT
وأشار التقرير إلى الانبعاثات من أفران الطوب، ومحطات الفحم، وأدوات الطهي المنزلية، وعوادم السيارات كأسباب رئيسية، مع تأثير التوسع الحضري السريع المدفوع بالهجرة المناخية على زيادة الجسيمات الدقيقة (PM2.5) التي ترفع خطر الالتهاب الرئوي لدى الأطفال.
كما أكدت الدراسة أن الاعتماد على وقود عالي التلوث يضاعف خطر ولادة أطفال منخفضي الوزن ويزيد احتمال وفاة المواليد الجدد في البيئات الملوثة، بينما يعاني الأطفال بين 3 و5 سنوات من تأخر نمو معرفي بنسبة 47% بسبب الأبخرة الصلبة.
باب البحر، تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
تونس: حادثة اختناق تلاميذ تشعل غضب الأهالي في قابس وتعيد ملف التلوث إلى الواجهة
29 سبتمبر, 19:47 GMT
وحث التقرير على تحديث تكنولوجيا أفران الطوب والتحول إلى مواقد طهي نظيفة، مشيرا إلى أن ذلك قد يمنع وفاة أكثر من 16 ألف طفل سنويا في بنغلاديش، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة والتحول إلى الطاقة المتجددة لحماية صحة الأطفال وضمان مستقبلهم.
وأكدت الباحثة، جوان بنتلي – ماكيون، أن تلوث الهواء قضية عدالة اجتماعية وبيئية، مشيرةً إلى أن الأطفال يموتون بسبب أنظمة طاقة واقتصادية لم يسهموا في إنشائها، فيما دعا خبراء إلى اعتباره من أهم الأولويات الصحية والبيئية في العالم.
