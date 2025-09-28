https://sarabic.ae/20250928/دراسة-تناول-الفاكهة-قد-يحمي-الرئتين-من-أضرار-تلوث-الهواء-1105380314.html

دراسة: تناول الفاكهة قد يحمي الرئتين من أضرار تلوث الهواء

دراسة: تناول الفاكهة قد يحمي الرئتين من أضرار تلوث الهواء

كشفت دراسة جدبدة أن تناول الفاكهة بكثرة قد يقلل من تدهور وظائف الرئة الناتج عن تلوث الهواء، وأظهرت النساء اللواتي تناولن أربع حصص أو أكثر يوميا من الفواكه،... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

ويؤثر التعرض لتلوث الهواء على أكثر من 90% من سكان العالم، ويبقى مسببا رئيسيا لانخفاض وظائف الرئة وأمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم.وتتغلغل الجسيمات الدقيقة (PM 2.5)، وهي جسيمات تنتجها عوادم السيارات والانبعاثات الصناعية، عميقا في الرئتين وتضر بصحة الجهاز التنفسي. ومع ذلك، تشير أبحاث حديثة إلى أن العادات الغذائية، وخاصة تناول الفاكهة، يمكن أن تلعب دورا حيويا في الحد من هذه الآثار الضارة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".وأجرت بيمبيكا كايوسري، طالبة الدكتوراه في مركز الصحة البيئية والاستدامة، دراسة حللت بيانات من نحو 200,000 مشارك، إذ بحثت الدراسة في وظائف الرئة (التي تقاس بحجم الهواء المزفر في الثانية الواحدة) إلى جانب الأنماط الغذائية للأفراد ومستويات التعرض للجسيمات الدقيقة.وتعزى الفوائد الوقائية للفاكهة إلى مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة طبيعيا، والتي قد تساعد في مواجهة الإجهاد التأكسدي والالتهاب الناتج عن ملوثات الجسيمات الدقيقة.في حين أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات يحسن صحة الرئة بشكل عام، إذ تسلط هذه الدراسة الضوء على كيفية قدرة الخيارات الغذائية على التخفيف من الضرر الناتج عن التعرضات البيئية التي لا مفر منها.وشددت الدراسة على ضرورة استمرار الحكومات في فرض ضوابط صارمة على التلوث لحماية الصحة العامة من مصدرها.وتفتح هذه الدراسة آفاقا واعدة لأبحاث مستقبلية حول دور النظام الغذائي في صحة الجهاز التنفسي والحفاظ على وظائف الرئة على المدى الطويل من المخاطر البيئية.دراسة: 6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناستقنية "بلوك تشين" تحدث ثورة في عالم المطاعم... دراسة

