دراسة: تناول الفاكهة قد يحمي الرئتين من أضرار تلوث الهواء
دراسة: تناول الفاكهة قد يحمي الرئتين من أضرار تلوث الهواء
كشفت دراسة جدبدة أن تناول الفاكهة بكثرة قد يقلل من تدهور وظائف الرئة الناتج عن تلوث الهواء، وأظهرت النساء اللواتي تناولن أربع حصص أو أكثر يوميا من الفواكه، انخفاضا ملحوظا في فقدان سعة الرئة.
ويؤثر التعرض لتلوث الهواء على أكثر من 90% من سكان العالم، ويبقى مسببا رئيسيا لانخفاض وظائف الرئة وأمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم.
وتتغلغل الجسيمات الدقيقة (PM 2.5)، وهي جسيمات تنتجها عوادم السيارات والانبعاثات الصناعية، عميقا في الرئتين وتضر بصحة الجهاز التنفسي. ومع ذلك، تشير أبحاث حديثة إلى أن العادات الغذائية، وخاصة تناول الفاكهة، يمكن أن تلعب دورا حيويا في الحد من هذه الآثار الضارة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".
وأجرت بيمبيكا كايوسري، طالبة الدكتوراه في مركز الصحة البيئية والاستدامة، دراسة حللت بيانات من نحو 200,000 مشارك، إذ بحثت الدراسة في وظائف الرئة (التي تقاس بحجم الهواء المزفر في الثانية الواحدة) إلى جانب الأنماط الغذائية للأفراد ومستويات التعرض للجسيمات الدقيقة.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن 4 حصص أو أكثر من الفاكهة يوميا كان لديهن انخفاضا أقل في وظائف الرئة المرتبطة بتلوث الهواء، مقارنة بالنساء اللواتي تناولن كميات أقل من الفاكهة، ولم يكن هذا التأثير الوقائي واضحا بذات القدر لدى الرجال، ويحتمل أن يكون ذلك متأثرا بانخفاض استهلاكهم للفاكهة بشكل عام.

عناقيد من العنب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
مجتمع
علماء يحددون فواكه صيفية يمكنها تحسين الذاكرة
8 يوليو 2023, 16:19 GMT
وتعزى الفوائد الوقائية للفاكهة إلى مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة طبيعيا، والتي قد تساعد في مواجهة الإجهاد التأكسدي والالتهاب الناتج عن ملوثات الجسيمات الدقيقة.
في حين أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات يحسن صحة الرئة بشكل عام، إذ تسلط هذه الدراسة الضوء على كيفية قدرة الخيارات الغذائية على التخفيف من الضرر الناتج عن التعرضات البيئية التي لا مفر منها.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء على أن تعزيز الوصول إلى الغذاء المغذي ينبغي أن يُكمل لا أن يحل محل الجهود المبذولة للحد من تلوث الهواء من خلال السياسات واللوائح البيئية. وتقول البروفيسورة سارة دي ماتيس: "ينبغي تشجيع اتباع نظام غذائي صحي غني بالنباتات منذ الصغر لتحسين صحة السكان وتقليل البصمة الكربونية".

فواكه و خضار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
10 فواكه "سحرية" لعلاج فقر الدم
5 أبريل, 13:39 GMT
وشددت الدراسة على ضرورة استمرار الحكومات في فرض ضوابط صارمة على التلوث لحماية الصحة العامة من مصدرها.
وتفتح هذه الدراسة آفاقا واعدة لأبحاث مستقبلية حول دور النظام الغذائي في صحة الجهاز التنفسي والحفاظ على وظائف الرئة على المدى الطويل من المخاطر البيئية.
دراسة: 6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناس
تقنية "بلوك تشين" تحدث ثورة في عالم المطاعم... دراسة
