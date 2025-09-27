عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تقنية "بلوك تشين" تحدث ثورة في المطاعم... دراسة
تقنية "بلوك تشين" تحدث ثورة في المطاعم... دراسة
"البلوك تشين"، وهو سجل رقمي لامركزي ومقاوم للتلاعب، يسجل كل معاملة بأمان تشفيري، ما ينشئ سجلا ثابتا وشفافا يمكن الوصول إليه من قبل كل من المطاعم والمستهلكين.من خلال دمج ملصقات تحديد الهوية بترددات الراديو (RFID) على مكونات الطعام، تمكن بلوكتشين من تتبع العملية في كل مرحلة، من الزراعة والشحن إلى التخزين والتحضير في المطاعم، حسب ماورد في صحيفة "فايس".وخلصت الدراسة، التي قادها باي ليو، الأستاذ المشارك، إلى أن تتبع سلسلة الكتل يعزز الثقة بشكل كبير في الأطعمة، ويعزز سمعة المطاعم. والأهم من ذلك، أن المستهلكين الذين لديهم مخاوف أكبر بشأن سلامة الغذاء كانوا أكثر تقديرا للشفافية الإضافية، وأبدوا استعدادًا لدفع أسعار أعلى مقابل هذه الضمانات، مما قد يعزز إيرادات المطاعم.ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن الوعي الصحي والمخاوف البيئية كانتا مهمتين لرواد المطاعم، إلا أن مخاوف السلامة كانت العامل المهيمن الذي أثر على ثقتهم.يستلهم هذا النهج المبتكر، من الاستخدام الناجح "للبلوك تشين" في صناعة الأزياء لتتبع القطن عبر سلاسل التوريد المعقدة، ويتطلع فريق البحث إلى تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع في المطاعم، حيث بدأت بالفعل بعض المؤسسات في التحقق من قوائم الطعام باستخدامها.تهدف الدراسات المستقبلية إلى تحديد ما إذا كان المستهلكون بحاجة إلى الاطلاع على بيانات بلوكتشين مباشرة، أو ما إذا كانت مجرد معرفة أن قوائم الطعام متحققة باستخدام بلوكتشين، كافية لتقليل مستوى عدم اليقين وكسب ثقة المستهلك.كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسى؟
سبوتنيك عربي
© Photo / /unsplash/Brooke Larkفواكه
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Photo / /unsplash/Brooke Lark
تابعنا عبر
تستكشف دراسة رائدة كيف يمكن لتقنية "بلوك تشين" توفير شفافية كاملة في الطعام، عبر تمكين المستهلكين من تتبع مصادر المكونات على طول سلسلة التوريد، ما يعزز ثقة المستهلكين بسلامة الغذاء.
"البلوك تشين"، وهو سجل رقمي لامركزي ومقاوم للتلاعب، يسجل كل معاملة بأمان تشفيري، ما ينشئ سجلا ثابتا وشفافا يمكن الوصول إليه من قبل كل من المطاعم والمستهلكين.
من خلال دمج ملصقات تحديد الهوية بترددات الراديو (RFID) على مكونات الطعام، تمكن بلوكتشين من تتبع العملية في كل مرحلة، من الزراعة والشحن إلى التخزين والتحضير في المطاعم، حسب ماورد في صحيفة "فايس".

حبث يمكن للمستهلكين مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) البسيط الموجود على قوائم الطعام لعرض معلومات مفصلة، ​​بما في ذلك وقت تحضير الطبق، ومصدر كل مكون من المزرعة، وموقعه، وتاريخ النقل، ونظرا لاستحالة تعديل سجلات سلسلة "البلوك تشين"، يكتسب العملاء ثقة أكبر في أصالة وسلامة وجباتهم.

وخلصت الدراسة، التي قادها باي ليو، الأستاذ المشارك، إلى أن تتبع سلسلة الكتل يعزز الثقة بشكل كبير في الأطعمة، ويعزز سمعة المطاعم. والأهم من ذلك، أن المستهلكين الذين لديهم مخاوف أكبر بشأن سلامة الغذاء كانوا أكثر تقديرا للشفافية الإضافية، وأبدوا استعدادًا لدفع أسعار أعلى مقابل هذه الضمانات، مما قد يعزز إيرادات المطاعم.
ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن الوعي الصحي والمخاوف البيئية كانتا مهمتين لرواد المطاعم، إلا أن مخاوف السلامة كانت العامل المهيمن الذي أثر على ثقتهم.

كما كشف البحث عن اختلافات ديموغرافية: فقد أظهر العملاء الأكبر سنا وذوو المستويات التعليمية العليا استجابة أكبر للشفافية القائمة على سلسلة الكتل.

يستلهم هذا النهج المبتكر، من الاستخدام الناجح "للبلوك تشين" في صناعة الأزياء لتتبع القطن عبر سلاسل التوريد المعقدة، ويتطلع فريق البحث إلى تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع في المطاعم، حيث بدأت بالفعل بعض المؤسسات في التحقق من قوائم الطعام باستخدامها.
تهدف الدراسات المستقبلية إلى تحديد ما إذا كان المستهلكون بحاجة إلى الاطلاع على بيانات بلوكتشين مباشرة، أو ما إذا كانت مجرد معرفة أن قوائم الطعام متحققة باستخدام بلوكتشين، كافية لتقليل مستوى عدم اليقين وكسب ثقة المستهلك.
كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسى؟
