مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: 6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناس
دراسة: 6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناس
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، أن بعض المركبات الموجودة في الأناناس قد لا تناسب جميع الأشخاص وتؤدي إلى ردود فعل سلبية في الجسم، لذلك ينبغي على بعض الأشخاص تجنب تناول الأناناس.
يعتبر الأناناس من أشهر الفواكه الاستوائية حول العالم، وهو غني بفيتامين "سي" والمنغنيز ومضادات الأكسدة والألياف والأنزيمات الهاضمة، ويوفر فوائد صحية عديدة، بما يشمل تعزيز المناعة ودعم صحة القلب ومساعدة الهضم وتقليل الالتهابات.
وذكرت الدراسة الجديدة أن الأناناس ربما لا يناسب الجميع، بسبب بعض المركبات الموجودة فيه، مثل الـ"بروميلين" والأحماض العضوية والسكريات الطبيعية، التي يمكن أن تسبب ردود فعل سلبية لدى بعض الأفراد.

ووفقا للدراسة، التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا" العلمية، فإن ردود الفعل السلبية تشمل اضطرابات الجهاز الهضمي والاستجابات التحسسية أو التهيج، وينصح الأطباء فئات معينة بتجنب أو الحد من استهلاك الأناناس، وهم كالآتي:

1- مرضى الحساسية
يحتوي الأناناس على الـ"بروميلين"، وهو أنزيم يحلل البروتينات، ويستخدم غالبًا لخصائصه المضادة للالتهابات والعلاجية، بينما يفيد الـ"بروميلين" العملية الهضمية ويقلل الالتهابات، إلا أنه قد يكون مسببًا للحساسية.
وتظهر الأعراض عادة في غضون 15 دقيقة بعد تناول الأناناس. وينصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بشدة بتجنب الأناناس تمامًا أو استشارة طبيب قبل تجربة أي كميات صغيرة منه.
2- مرضى السكري
يحتوي الأناناس على نسبة عالية من السكر بشكل طبيعي، وخاصة الـ"فركتوز"، ما يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم. وربما يواجه مرضى السكري الذين يتناولون كميات كبيرة ارتفاعا مفاجئا في سكر الدم، وخطر زيادة الوزن وصعوبة في التحكم بنسبة السكر في الدم.
3- مرضى ضغط الدم المرتفع

يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الأناناس على تنظيم ضغط الدم، إذ يحتمل أن يعاني بعض الأشخاص من احمرار الوجه والصداع والدوار وخطر محتمل للإصابة بأزمة ارتفاع ضغط الدم، ويؤثر ارتفاع البوتاسيوم في الأناناس على توازن السوائل، وقد يتفاعل الـ"بروميلين" مع بعض الأدوية، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تناول الأناناس باعتدال وتحت إشراف طبي.

4- مرضى الفم والأسنان
تؤدي الطبيعة الحمضية للأناناس، بالإضافة إلى أنزيمات مثل الـ"بروميلين"، إلى تهيج تجويف الفم، لذلك حتى الأشخاص الأصحاء يجب عليهم تجنب الإفراط في تناول الأناناس لتجنب الانزعاج الفموي المؤقت. تناول الأناناس مع الوجبات والمضمضة بعده يمكن أن يقلل من تأثيره على صحة الأسنان.
5- مرضى الجهاز الهضمي
يمكن للأحماض العضوية الموجودة في الأناناس، وخاصة حمض الستريك وحمض الماليك، بالإضافة إلى الـ"بروميلين"، أن تهيّج المعدة والأمعاء، لذلك ينصح الأطباء تناول الأناناس بكميات قليلة جدًا، وتجنب تناوله على معدة فارغة، ومراقبة مستوى تحمل الجسم بعناية.
6- مرضى فرط الحرارة

بعض الأشخاص معرضون بطبيعتهم لحساسية حرارة الجسم، ويفاقم الأناناس هذه الحالة بسبب آثاره الحرارية. وتشمل الأعراض الإرهاق وانزعاجا عاما، احمرار مفاجئ في الجلد وإحساس بالحرارة، وحكة شديدة أو طفح جلدي خفيف.

وتحدث ردود الفعل في غضون 30 دقيقة إلى ساعة بعد تناول الأناناس. ويجب على من عانوا سابقًا من حساسية تجاه الحرارة من الأناناس البدء بكميات صغيرة جدًا أو تجنبه تمامًا.
وخلصت الدراسة إلى تحديد الكمية اليومية من الأناناس لمراعاة التناول باعتدال، ومراقبة أي ردود فعل سلبية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.
"تعيد نبضات قلبك"... قطعة واحدة من هذه الثمرة يوميا تغير حياتك
دراسة توضح العلاقة بين وجبات الغذاء السريعة وسرطان الرئة
