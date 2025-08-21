https://sarabic.ae/20250821/حرقة-المعدة-7-حالات-تستلزم-زيارة-الطبيب-1104007119.html

"حرقة المعدة"... 7 حالات تستلزم زيارة الطبيب

"حرقة المعدة"... 7 حالات تستلزم زيارة الطبيب

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان، عن عدد من الحالات تستوجب زيارة الطبيب عند الشعور بحرقة في المعدة، مؤكدة أن تكرار الإصابة... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-21T18:48+0000

2025-08-21T18:48+0000

2025-08-21T18:48+0000

مجتمع

علوم

الصحة

المعدة

فيروس في المعدة

رائحة الفم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/05/1048892658_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c66f7a3b7c9c5a595cc10fb2ae8e13ec.jpg

تعد حرقة المعدة من المتاعب الصحية الشائعة، والتي تحدث بعد تناول وجبة ثقيلة أو تناول كمية كبيرة من الطعام أو تناول أطعمة معينة مثل الأطعمة الغنية بالدهون، حيث يتجه حمض المعدة صعودا باتجاه المريء وصولا إلى الحلق.وأشارت الدراسة إلى أن إلى أن تكرار الإصابة بحرقة المعدة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.وذكرت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان في الدراسة التي أجرتها، أن حرقة المعدة تستلزم استشارة الطبيب في عدة حالات، وهي كالآتي:كما أن فرط إنتاج حمض المعدة يرفع خطر الإصابة بقرحة المعدة. وإذا وصل حمض المعدة إلى الفم، فقد يسبب عبئا كبيرا على الأسنان واللثة أيضا.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان، فإنه وإلى جانب العلاج الدوائي، يتوجب أيضا تعديل النظام الغذائي، حيث ينبغي تناول حصص صغيرة على مدار اليوم بدلا من حصص كبيرة. ويجب أيضا الإقلال من الأطعمة، التي تحفّز إنتاج حمض المعدة، مثل الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وكذلك الأطعمة الحمضية مثل العصائر والفواكه الحمضية والخل. كما ينبغي الإقلال من القهوة والمشروبات الغازية، فضلا عن الإقلاع عن التدخين والخمر.مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطاندراسة: المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان

https://sarabic.ae/20250819/المشروبات-شديدة-السخونة-سبب-رئيسي-لسرطان-المريء--1103920712.html

https://sarabic.ae/20241226/أسباب-الآلام-في-الجزء-العلوي-من-البطن-بعد-تناول-الطعام-تعرف-عليها-1096217310.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, المعدة, فيروس في المعدة, رائحة الفم