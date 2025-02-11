https://sarabic.ae/20250211/طريقة-بسيطة-لمعرفة-كفاءة-عمل-أمعائك-1097680347.html

طريقة بسيطة لمعرفة كفاءة عمل أمعائك

طريقة بسيطة لمعرفة كفاءة عمل أمعائك

سبوتنيك عربي

أكد علماء أن السرعة التي يتحرك بها الطعام عبر الجهاز الهضمي تؤثر على صحة الإنسان ورفاهيته بعدة طرق، فبمجرد مضغ الطعام وابتلاعه، يبدأ هذا الطعام رحلته على طول... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T14:34+0000

2025-02-11T14:34+0000

2025-02-11T14:35+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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ويهتم الكثير منا بالأطعمة التي نتناولها، ونسأل أنفسنا ما إذا كانت مغذية وصحية بالنسبة لنا، ولكن هل توقفت يومًا لتسأل نفسك عن مدى كفاءة عمل أمعائك.وتُعرف حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي بحركة الأمعاء، ويتم التحكم في هذه العملية جزئيًا بواسطة تريليونات البكتيريا الموجودة في أمعائنا، ويعد ميكروبيوم الأمعاء مهمًا للغاية حيث تساعد هذه البكتيريا في تطوير جهاز المناعة لدينا وتفتيت الطعام.ولفت العلماء إلى أنه عندما نأكل، فإننا لا نطعم أنفسنا فقط، نحن نطعم المساعدين الصغار الموجودين في الأمعاء (البكتيريا)، حيث تنتج البكتيريا جزيئات صغيرة تسمى المستقلبات التي تعزز جهاز المناعة لدينا وتحافظ على حركة أمعائنا عن طريق تحفيز الأعصاب المعوية حتى تنقبض وتحرك الطعام إلى الأمام.ويُطلق على الوقت الذي يستغرقه الطعام للانتقال من أحد طرفي الجهاز الهضمي إلى الطرف الآخر زمن عبور الأمعاء.وأكد العلماء أن زمن عبور الأمعاء يختلف من شخص لآخر، وتشير التقديرات الأخيرة إلى أنه قد يستغرق الطعام ما بين 12 و73 ساعة لمروره عبر الجسم، مع متوسط ​​يبلغ حوالي 23-24 ساعة.ويفسر هذا الاختلاف في عبور الأمعاء بعض الاختلافات في ميكروبيوم الأمعاء التي نراها بين الأشخاص، وبالتالي صحة أمعائهم.وتستمتع هذه البكتيريا بالألياف، ولكن إذا كان وقت عبور الأمعاء طويلاً وتستغرق الألياف وقتًا طويلاً للوصول إلى الأمعاء الغليظة، فيجب على هذه الميكروبات أن تتحول إلى مصدر غذائي بديل، لذلك، تلجأ إلى البروتين، وقد يؤدي التحول إلى البروتين إلى إنتاج غازات سامة تؤدي إلى مشاكل صحية مثل الانتفاخ والالتهاب.وكشف العلماء عن اختبار بسيط للغاية يمكنك إجراؤه في المنزل للتحقق من حركة الأمعاء. ويُطلق عليه "اختبار الذرة الحلوة".وبحسب العلماء، لا تأكل أي ذرة حلوة لمدة 7-10 أيام (مرحلة "الغسل")، ثم تكون مستعدًا لبدء الاختبار، دوِّن التاريخ والوقت، وتناول بعض الذرة الحلوة، حبة ذرة أو حفنة من الذرة تكفي، ولأن القشرة الخارجية للذرة غير قابلة للهضم، فسوف تمر عبر الجهاز الهضمي مع بقية الطعام الذي تناولته وسوف تكون مرئية في النهاية عند الإطراح.وأكد العلماء أن ما عليك فعله هو مراقبة البراز التالي الذي تمر به وتدوين التاريخ والوقت الذي تلاحظ فيه الذرة.وأوضح العلماء أنه إذا مررت الذرة في 12 ساعة أو أقل، فإن أمعاءك سريعة، وإذا لم تمر لمدة 48 ساعة أو أكثر، فإن أمعائك بطيئة، وإذا وجدت أن حركة أمعائك على أي طرف من الطرفين، فمن حسن الحظ أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتحسينها.وإذا كانت سريعة باستمرار، فمن الأفضل زيارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان هناك سبب أساسي، أما إذا كانت بطيئة بعض الشيء، ولكن لا يبدو أنك تعاني من أي أعراض معوية إضافية مثل الانتفاخ أو آلام البطن أو قلة الشهية أو الغثيان، فتناول المزيد من الفاكهة والخضروات لزيادة الألياف التي تغذي بها بكتيريا الأمعاء المفيدة، واشرب المزيد من الماء ومارس الرياضة.دراسة تكشف عن دور الأنشطة الذهنية في تأخير الشيخوخةدراسة: مخاطر صحية بالجملة تصيب العاملين في الفترة الليلية

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