المشروبات شديدة السخونة سبب رئيسي لسرطان المريء
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن أن الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة مثل الشاي أو القهوة يرتبط بالإصابة بسرطان المريء. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت الدراسة الجديدة التي أجريت في بريطانيا وشارك فيها قرابة نصف مليون شخص إلى أن الشخص الذي يشرب ثمانية أكواب أو أكثر من الشاي أو القهوة شديدة السخونة تزيد احتمالات إصابته بمرض سرطان المريء بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يحتسون المشروبات شديدة السخونة.ووفقا للدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، فإن المشروبات شديدة السخونة تدمر الخلايا التي تكون الغشاء المبطن للمريء.ويرى الأطباء أن ضعف هذا الغشاء يزيد احتمالات تضرر المريء من الارتجاعات الحمضية من المعدة. وبمرور الوقت تتزايد احتمالات تكون الخلايا السرطانية في المريء.يشار إلى أن الهيئة الدولية لأبحاث السرطان كانت حددت المشروبات شديدة السخونة بأنها التي تزيد درجة حرارتها عن 65 درجة مئوية، وذكرت أنها "على الأرجح من مسببات السرطان"، بالنسبة للبشر بنفس درجة خطورة التعرض لدخان حرق الأخشاب أو الإكثار من تناول اللحوم الحمراء.ونصح الباحثون بضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة المشروب، علماً بأن الحرارة عادة ما تنخفض بمعدل يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية في غضون خمس دقائق فقط.
وأشارت الدراسة الجديدة التي أجريت في بريطانيا وشارك فيها قرابة نصف مليون شخص إلى أن الشخص الذي يشرب ثمانية أكواب أو أكثر من الشاي أو القهوة شديدة السخونة تزيد احتمالات إصابته بمرض سرطان المريء بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يحتسون المشروبات شديدة السخونة.
ووفقا للدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، فإن المشروبات شديدة السخونة تدمر الخلايا التي تكون الغشاء المبطن للمريء.
ويرى الأطباء أن ضعف هذا الغشاء يزيد احتمالات تضرر المريء من الارتجاعات الحمضية من المعدة. وبمرور الوقت تتزايد احتمالات تكون الخلايا السرطانية في المريء.
وذكرت الدراسة أن رشفة واحدة (20 ملليترا) من مشروب ساخن مثل القهوة على سبيل المثال ترفع درجة الحرارة الداخلية للمريء إلى أكثر من 12 درجة مئوية، وأن الارتفاع المستمر في الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الغشاء الداخلي للمريء.
يشار إلى أن الهيئة الدولية لأبحاث السرطان كانت حددت المشروبات شديدة السخونة
بأنها التي تزيد درجة حرارتها عن 65 درجة مئوية، وذكرت أنها "على الأرجح من مسببات السرطان"، بالنسبة للبشر بنفس درجة خطورة التعرض لدخان حرق الأخشاب أو الإكثار من تناول اللحوم الحمراء.
ونصح الباحثون بضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة المشروب،
علماً بأن الحرارة عادة ما تنخفض بمعدل يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية في غضون خمس دقائق فقط.