مجتمع
المشروبات شديدة السخونة سبب رئيسي لسرطان المريء

13:22 GMT 19.08.2025
© Getty Images / urbazonشاب يعاني ألم في البطن
شاب يعاني ألم في البطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / urbazon
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن أن الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة مثل الشاي أو القهوة يرتبط بالإصابة بسرطان المريء.
وأشارت الدراسة الجديدة التي أجريت في بريطانيا وشارك فيها قرابة نصف مليون شخص إلى أن الشخص الذي يشرب ثمانية أكواب أو أكثر من الشاي أو القهوة شديدة السخونة تزيد احتمالات إصابته بمرض سرطان المريء بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يحتسون المشروبات شديدة السخونة.
ووفقا للدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، فإن المشروبات شديدة السخونة تدمر الخلايا التي تكون الغشاء المبطن للمريء.
مشروبات روحية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
مجتمع
مشروب شائع يتسبب بـ6 أنواع من السرطان
3 أكتوبر 2024, 12:27 GMT
ويرى الأطباء أن ضعف هذا الغشاء يزيد احتمالات تضرر المريء من الارتجاعات الحمضية من المعدة. وبمرور الوقت تتزايد احتمالات تكون الخلايا السرطانية في المريء.
وذكرت الدراسة أن رشفة واحدة (20 ملليترا) من مشروب ساخن مثل القهوة على سبيل المثال ترفع درجة الحرارة الداخلية للمريء إلى أكثر من 12 درجة مئوية، وأن الارتفاع المستمر في الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الغشاء الداخلي للمريء.
مشروبات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
مجتمع
مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم
14 مارس, 12:09 GMT
يشار إلى أن الهيئة الدولية لأبحاث السرطان كانت حددت المشروبات شديدة السخونة بأنها التي تزيد درجة حرارتها عن 65 درجة مئوية، وذكرت أنها "على الأرجح من مسببات السرطان"، بالنسبة للبشر بنفس درجة خطورة التعرض لدخان حرق الأخشاب أو الإكثار من تناول اللحوم الحمراء.
ونصح الباحثون بضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة المشروب، علماً بأن الحرارة عادة ما تنخفض بمعدل يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية في غضون خمس دقائق فقط.
دراسة: المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان
أسباب الآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام... تعرف عليها
